رياضة

شقيق عمرو زكي يوضح آخر تطورات حالته الصحية

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م
عمرو زكي
عمرو زكي
أعلن صابر زكي، شقيق عمرو زكي، مهاجم منتخب مصر السابق، استقرار حالة شقيقه الصحية، بعد تعرضه لحادث سير مروع بطريق الساحل الشمالي، صباح الجمعة. وقال شقيق نجم الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن حالة زكي استقرت، مؤكدًا أنه عاد للتحدث مرة أخرى بعد ساعات من استفاقته من الغيبوبة. وأوضح أن شقيقه يعاني من إصابات بالغة نتيجة الحادث بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بشرخ في 3 ضلوع بالقفص الصدري، وشرخ في عظمة الحوض بالإضافة إلى 40 غرزة في رأسه نتيجة جروح قطعية، و10 غرز أخرى في كاحل القدم.
وأكد شقيق اللاعب أن عمرو يمكث حاليا تحت الملاحظة الطبية بمستشفى القاهرة الجوي في التجمع الخامس، بعدما تم نقله من مستشفى العلمين المركزي. وتعرض عمرو زكي لحادث مروع على طريق العلمين - الساحل الشمالي، وتهشمت سيارته بالكامل، وتم نقله إلى المستشفى أثناء خلال قضائه العطلة الصيفية. وأعلن الدكتور محسن طه،
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مفاجآت في قائمة الزمالك لموقعة الاتحاد بالكأس

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حادث مروع.. عمرو زكي ينجو من الموت (صور)

تعرض عمرو زكى، مهاجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، اليوم الجمعة، لحادث مروع على طريق العلمين- الساحل الشمالي، وتهشمت سيارته بالكامل وتم نقله إلى المستشفى، خلال قضائه العطلة الصيفية. عمرو زكي بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في المنصورة قبل الانتقال إلى إنبي في موسم 2003- 2004، ومع الفريق البترولي أصبح أفضل هداف في الدوري الممتاز موسم 2004- 2005، كما ساعد النادي على الفوز بلقب الكأس لأول مرة في تاريخه عام 2005، بالإضافة إلى احتلال المركز الثاني في الدوري.
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تعديل العقد والترضية سلاح الزمالك للإبقاء على جمعة

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الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديّا استعدادًا لدوري الأبطال

يخوض نادي الزمالك، بقيادة طارق يحيى المدير الفنى المؤقت، اليوم السبت، مباراة ودية مع فريق 6 أكتوبر، ضمن استعدادات القلعة البيضاء، لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، علمًا بأن المباراة كانت ستلعب مساء يوم الأحد المقبل قبل أن يتم تأجيلها، بسبب تزامنها مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ورفض مسؤولو الزمالك نقل اللقاء للسويس أو برج العرب.
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طارق حامد ينتظم في تدريبات الزمالك

انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي، حيث خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيي برنامجا خاصا لنجم خط الوسط على هامش المران، حيث يؤدي حامد بعض التدريبات التأهيلية وكذلك تدريبات خفيفة بالكرة، وذلك في إطار برنامج وضع للاعب عقب عودته من الراحة تمهيداً لانتظامه بشكل طبيعي بالتدريبات الجماعية. وواصل محمود علاء مدافع الفريق خوض البرنامج التأهيلي له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، حيث يؤدي علاء تدريبات تأهيل قوية وذلك تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق.
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