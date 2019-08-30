شقيق عمرو زكي يوضح آخر تطورات حالته الصحية

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م

عمرو زكي

أعلن صابر زكي، شقيق عمرو زكي، مهاجم منتخب مصر السابق، استقرار حالة شقيقه الصحية، بعد تعرضه لحادث سير مروع بطريق الساحل الشمالي، صباح الجمعة. وقال شقيق نجم الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن حالة زكي استقرت، مؤكدًا أنه عاد للتحدث مرة أخرى بعد ساعات من استفاقته من الغيبوبة. وأوضح أن شقيقه يعاني من إصابات بالغة نتيجة الحادث بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بشرخ في 3 ضلوع بالقفص الصدري، وشرخ في عظمة الحوض بالإضافة إلى 40 غرزة في رأسه نتيجة جروح قطعية، و10 غرز أخرى في كاحل القدم.

وأكد شقيق اللاعب أن عمرو يمكث حاليا تحت الملاحظة الطبية بمستشفى القاهرة الجوي في التجمع الخامس، بعدما تم نقله من مستشفى العلمين المركزي. وتعرض عمرو زكي لحادث مروع على طريق العلمين - الساحل الشمالي، وتهشمت سيارته بالكامل، وتم نقله إلى المستشفى أثناء خلال قضائه العطلة الصيفية. وأعلن الدكتور محسن طه،