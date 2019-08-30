مفاجآت في قائمة الزمالك لموقعة الاتحاد بالكأس

تحرير:علي الزيني ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م

الزمالك والاتحاد

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد الأول من سبتمبر المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، تحت قيادة تحكيمية أجنبية، ويبحث الفارس الأبيض عن مواصلة المشوار نحو خامس نهائي في آخر 6 نسخ للبطولة المحلية، بينما يسعى زعيم الثغر لمواصلة المغامرة وتحقيق بطولة غابت عن خزائن النادي لسنوات طويلة. وشهدت القائمة استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن، وكريم بامبو الوافد الجديد للفريق الأبيض.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد عواد، محمد أبو جبل. خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعه، محمود حمدي الونش. خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمد عنتر، محمود عبدالرازق شيكابالا، يوسف أوباما،