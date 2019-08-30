رياضة

مفاجآت في قائمة الزمالك لموقعة الاتحاد بالكأس

تحرير:علي الزيني ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م
الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد
أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد الأول من سبتمبر المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، تحت قيادة تحكيمية أجنبية، ويبحث الفارس الأبيض عن مواصلة المشوار نحو خامس نهائي في آخر 6 نسخ للبطولة المحلية، بينما يسعى زعيم الثغر لمواصلة المغامرة وتحقيق بطولة غابت عن خزائن النادي لسنوات طويلة. وشهدت القائمة استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن، وكريم بامبو الوافد الجديد للفريق الأبيض.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:   حراسة المرمى : محمد عواد، محمد أبو جبل.  خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعه، محمود حمدي الونش.  خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمد عنتر، محمود عبدالرازق شيكابالا، يوسف أوباما،
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عمرو -ذكي‎

شقيق عمرو زكي يوضح آخر تطورات حالته الصحية

أعلن صابر زكي، شقيق عمرو زكي، مهاجم منتخب مصر السابق، استقرار حالة شقيقه الصحية، بعد تعرضه لحادث سير مروع بطريق الساحل الشمالي، صباح الجمعة. وقال شقيق نجم الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن حالة زكي استقرت، مؤكدًا أنه عاد للتحدث مرة أخرى بعد ساعات من استفاقته من الغيبوبة. وأوضح أن شقيقه يعاني من إصابات بالغة نتيجة الحادث بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بشرخ في 3 ضلوع بالقفص الصدري، وشرخ في عظمة الحوض بالإضافة إلى 40 غرزة في رأسه نتيجة جروح قطعية، و10 غرز أخرى في كاحل القدم.
بعثة مصر في المغرب‎

مصر تحطم الأرقام القياسية في دورة الألعاب الأفريقية

حطمت البعثة المصرية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تقام في المغرب، بمشاركة 54 دولة أفريقية الرقم القياسي في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية التي انطلقت عام 1965 بالكونغو برازفيل، وسطرت بعثة الفراعنة، تاريخًا جديدًا بتحقيق 270 ميدالية متنوعة بواقع 101 ميدالية ذهبية، و97 ميدالية فضية، و 72 ميدالية برونزية، وكان أعلى رقم مسجل للميداليات في دورة الألعاب الإفريقية عام 2003 التي أقيمت في مدينة "أبو" النيجيرية وحققت نيجيريا خلالها الرقم القياسي برصيد 240 ميدالية متنوعة منها 85 ميدالية ذهبية.
عمرو وردة (2)

بعد الخلافات واتهامات التحرش.. باوك يعلن رحيل وردة

أعلن نادي باوك اليوناني اليوم الجمعة، عن رحيل عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر وباوك اليوناني إلى فريق لاريسا الذي يلعب في الدوري اليوناني، وأصدر باوك بيانًا عبر موقعه الرسمى أعلن خلاله أن عمرو وردة رحل عن الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى فريق لاريسا. وكان وردة قد دخل في خلاف مع باوك بسبب تصرفاته واتهامه فى أكثر من مرة بالتحرش آخرها كان فى المنتخب الوطنى، ومن الواضح أن الفريق اليونانى أراد أن يبتعد عن أى محاولة لانتقاده بسبب وردة ولذلك تم إعارته في يناير الماضي إلى فريق أتروميتوس، وأعقبها بإعارة جديدة لفريق لاريسا .
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الزمالك-وديكيدها‎ (6)

تعرف على مواعيد نصف نهائي كأس مصر (صورة)

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، إذ يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في الأول من سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية، والفائز من بيراميدز وحرس الحدود سيواجه بتروجت يوم الإثنين 2 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت. وكان الزمالك تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر على نظيره مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ربع نهائي البطولة.
حرس-الحدود

حرس الحدود يعلن عن تعاقده مع أحمد شرويدة

أعلن مجلس إدارة نادي حرس الحدود، تعاقده مع أحمد شرويدة، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله لصفوف الفريق العسكري، في حضور طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث عُقدت جلسة بين الطرفين في أحد فنادق القاهرة للاتفاق على كل التفاصيل المالية، التي وافق عليها اللاعب السابق للمصري والاتحاد السكندري ونجوم المستقبل، ليضاعف من قوته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما تعاقد مساء أمس مع أحمد جعفر مهاجم فريق طلائع الجيش.
جون انطوى بيراميدز وايتوال الكونغولى (1)

بيراميدز يكرر فوزه على إيتوال ويتأهل لدور الـ32

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره النجمة الكونغولي، بهدف نظيف، سجله إسلام عيسى في الدقيقة 32، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ألفونسو ماسامبا ديبات" بالكونغو برازفيل، في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق المصري إلى دور الـ 32 مع شباب بلوزداد الجزائري، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة (4-1 )، ليواصل مغامرته الإفريقية الأولى في تاريخه، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ( 5-1 ).
محمد-عواد (1)

الإسماعيلي: تصرفات محمد عواد سخيفة

كشف صبري المنياوي، مدير الكرة بالجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن موقفه من انتقال حارس الدراويش السابق محمد عواد لصفوف فريق الزمالك، وصرح خلال استضافته بقناة «تايم سبورتس»: «تصرفات عواد كانت سخيفة في عدة مواقف، أولها عند توقيع عقود إعارته لنادي الوحدة السعودي، إذ تراجع عن اتفاقه مع الإدارة بتجديد تعاقده لمدة عام قبل التوقيع للنادي السعودي». وأضاف: «بعد انتهاء إعارة عواد، انقطع عن التدريبات لما يقرب من شهر ولوح بقرار رحيله ثم ارتدى قميص الزمالك، وتم تدوين غيابه في سجلات اتحاد الكرة، فهي فترة كفيلة بتغريمه 3 ملايين جنيه».
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