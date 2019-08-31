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«هدوها فوق جثث أهالينا».. القصة الكاملة لهدم مقابر قرية بالشرقية

إزالة مقابر مُقامة بالمخالفة على أرض زراعية بإحدى القرى في الشرقية.. رئيس المدينة يؤكد وجود مخالفات اقتضت الإزالة الفورية.. والأهالي: «كان فيها جثث وأكفان»
تحرير:إسلام عبد الخالق ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص
هدم مقابر - أرشيفية
هدم مقابر - أرشيفية
«حتى الأموات مش راحمينهم».. عبارة انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية، واقترنت بصورًا عديدة لمقابر متهدمة، وآثار يبدو عليها للوهلة الأولى أنها بقايا «أكفان»، قبل أن يوضح أحد مروجي الصور أنها لـ«21 عينًا» لمقابر حديثة يتراوح عمرها ما بين ثلاث وخمس سنوات، جميعها مُقامة على أرض زراعية بإحدى قرى دائرة مركز ومدينة ههيا، منوهًا بأن الإزالة تمت بأمر مباشر من عادل شرشر، رئيس المدينة، بدعوى أنها تعديات على الأراضي الزراعية.
«رئيس المدينة وهو راجع من طريق المقابر لقى ناس بتبني ترب جديدة راح أمر بإزالة 21 عين، منها اللي مبنية من 5 سنين، ومنها اللي بقالها 3 سنين وأكتر»، قالها فارس محمد، أحد أهالي قرية «صبيح» التابعة لدائرة مركز ومدينة ههيا لـ«التحرير»، موضحًا أنه كان شاهد عيان على تنفيذ الإزالة وقت حدوثها بصورة مفاجئة.وأوضح
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

بعد استطلاع الهلال.. اعرف تفاصيل إجازة رأس السنة الهجرية

وسط حالة من الجدل بخصوص موعد إجازة رأس السنة الهجرية، وتحديدا بين العاملين في القطاع الخكومي، أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت 31 أغسطس 2019م، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441ه، بعدما استطلعت اليوم الجمعة، هلال الشهر المحرم، وبهذا القرار تكون حسمت الرؤية الشرعية موعد الإجازة الرسمية للعاملين في جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بالضوابط التي تحدد على أساسها إجازة رأس السنة الهجرية.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

الإفتاء: السبت أول أيام السنة الهجرية الجديدة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم، مؤكدة أن يوم غد السبت 31 أغسطس 2019م، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441ه، بعدما استطلعت اليوم الجمعة، هلال الشهر المحرم، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، في وقت سابق اليوم، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية.
شوقى-علام

بعد قليل.. الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر محرم

استطلعت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، هلال شهر محرم لعام 1441 هجرية، وذلك لتحديد موعد بداية العام الهجري الجديد، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومن المقرر أن يلقي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، بيانا بعد قليل يعلن فيه نتيجة الرؤية الشرعية.. وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، في وقت سابق اليوم، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية.
وزير الاوقاف ومحافظ القليوبية خلال توزيع لحوم الاضاحى على الفقراء (1)

جمعة: نجحنا في استرداد الخطاب الديني المختطف

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة نجحت في تنفيذ خطتها واستردت الخطاب الديني المختطف ووقفت مظاهر متاجرة الجماعات الدينية بالعطاء من خلال توزيع لحوم الأضاحي في الأعياد، حيث كانت هذه الجماعات تستغل حاجة الفقراء الأغراض سياسية وتوظيفها لأجندات خارجية ودينية متطرفة، مؤكدًا أن تطبيق منظومة صكوك الأضاحي المطبقة بالوزارة منذ 3 أعوام كان لها دور ليصل لمستحقيه. وأضاف أن الوزارة طبقت أعلى درجات الشفافية في الإعلان عن الصكوك التي تم جمعها ووضعها في حساب مجمع بالبنك المركزي ونشر كل الإجراءات والخطوات على موقع الوزارة أولا بأول.
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ذوي الإعاقة

بعد واقعة محل الحلاقة.. ما عقوبة المعتدي على ذوي الاحتياجات الخاصة؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن.. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، وروى الحديث عن الرسول عبد الله بن عمر، وحديث الرسول صلى الله عليه يؤكد حث الدين الإسلامي على الرحمة في كل الأمور بين البشر، ويعد الحديث ثابتا في توجيه لا يختلف عليه أحد مع مرور الزمن أو تغير البشر من عصر إلى عصر، فالرحمة في الأساس غريزة فطرية بثها الرحمن في نفوس خلقه، إلا أن بعض الناس نُزعت من قلوبهم الرحمة في هذه الآونة، وبقي لهم الهزل والتلاعب بمن يحتاجون إلى الرحمة والرفق بهم، ثم يتباهى بذلك من نُزعت من قلوبهم الرحمة.
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أسرة الشاب «ذوي الاحتياجات» المُعتدى عليه بالشرقية: ربنا هيجيب حقنا

«ضربوا الغلبان ومستقويين نفسهم».. عبارة تبعها مقطع فيديو هز محافظة الشرقية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعدما تعدى 6 شباب على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ"إعاقة ذهنية" داخل صالون حلاقة، في وصلة بدت كما لو كان المجني عليه «لعبة» في أيدي المُعتدين يمرحون بها من أجل اللهو، في سلوك يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية، بل إن الأمر وصل لما يُشبه السادية في الاستمتاع بصرخات المُعتدى عليه وتوثيق تلك اللحظات في مقطع فيديو هز أرجاء الشرقية والرأي العام.
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قرار جديد بعد التعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بصالون حلاقة

في أول رد فعل رسمي على واقعة قيام ستة شباب بالتعدي على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بتشميع «الصالون» الذي شهد الواقعة، فضلًا عن قطع المرافق عنه من مياه وكهرباء، وهو ما جرى تنفيذه، فيما تم إحالة المتهمين الستة إلى سراي النيابة العامة تمهيدًا لبد التحقيقات معهم في الواقعة، والتي أثارت نوبة كبيرة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
محكمة-ارشفية

القضاء ينتصر لـ«عمالة التعليم» بالشرقية ويعيّن 2500

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد درويش، وعضوية المستشارين خالد أبوالعلا، وأحمد الديداموني، ومحمد توفيق أباظة، وأحمد عادل عبدالمجيد، وعاطف قنديل، اليوم الثلاثاء، بأحقية ألفين وخمسمائة من العمالة المؤقتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، في التعيين، وإلغاء قرار الجهة الإدارية «السلبي» بشأن الامتناع عن تعيين المدعي على درجة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول «أجور» بموازنة المديرية، وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
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