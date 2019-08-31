من هو رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد؟

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٧ ص

الملك سلمان بن عبد العزيز

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، سلسلة أوامر ملكية جديدة، شملت إقالة مسؤولين رفيعي المستوى، وإنشاء وزارة جديدة، إذ عين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة. وكان العيسى في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع. وُلد فهد بن محمد بن صالح العيسى في عام 1965، وتخرج في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، إذ حصل منها على درجة البكالوريوس في الأنظمة مع مرتبة الشرف عام 1986.

وحصل على ماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بتقدير امتياز عام 1992.عمل العيسى باحثا قانونيا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1986، ثم عُين مستشارًا قانونيًا بنفس الهيئة عام 1996، ثم متعاونًا مع الديوان الملكي حتى عام 2014، وفى 29 يناير 2015، عين العيسى مديرا لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة