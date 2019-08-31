أمريكا تدرج ناقلة نفط إيرانية على قائمتها السوداء

تحرير:وكالات ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

ناقلة النفط أدريان درايا 1

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» على قائمتها السوداء. وبحسب وكالة «رويترز»، فرضت الوزارة الأمريكية عقوبات على ربان الناقلة. والناقلة التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق قبل أن تفرج السلطات هناك عنها هي محور مواجهة بين طهران وواشنطن. وقالت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة، في بيان: «سفن مثل أدريان داريا 1 تمكن (فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، الذي يحاول إخفاءه وبيعه بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب».

وأضافت ماندلكر: «أي شخص يقدم الدعم لأدريان داريا 1 يجازف بتعرضه للعقوبات».وكان موقع «Vessel Finder»، المختص في تتبع بيانات السفن المبحرة، قد أعلن الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا المعروفة باسم «جريس 1»، غيرت وجهتها بعيدا عن السواحل التركية، بعد أن كشفت وسائل إعلام روسية، أن ناقلة النفط