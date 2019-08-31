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أمريكا تدرج ناقلة نفط إيرانية على قائمتها السوداء

تحرير:وكالات ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
ناقلة النفط أدريان درايا 1
ناقلة النفط أدريان درايا 1
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» على قائمتها السوداء. وبحسب وكالة «رويترز»، فرضت الوزارة الأمريكية عقوبات على ربان الناقلة. والناقلة التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق قبل أن تفرج السلطات هناك عنها هي محور مواجهة بين طهران وواشنطن. وقالت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة، في بيان: «سفن مثل أدريان داريا 1 تمكن (فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، الذي يحاول إخفاءه وبيعه بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب».
وأضافت ماندلكر: «أي شخص يقدم الدعم لأدريان داريا 1 يجازف بتعرضه للعقوبات».وكان موقع «Vessel Finder»، المختص في تتبع بيانات السفن المبحرة، قد أعلن الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا المعروفة باسم «جريس 1»، غيرت وجهتها بعيدا عن السواحل التركية، بعد أن كشفت وسائل إعلام روسية، أن ناقلة النفط
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«أمريكا ملهاش يد».. ترامب يسخر من فشل صاروخ إيران

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من فشل صاروخ إيراني كان يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض، لدى إطلاقه الخميس، إذ كتب تغريدة أرفقها بصورة مقربة لموقع الإطلاق بعد التفجير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا:"الولايات المتحدة لم يكن لها يد في الحادث الكارثي الذي وقع أثناء تحضيرات الإطلاق النهائي للصاروخ الإيراني"، ثم تابع متهكما: "أتمنى لإيران حظا وافرا في تحديد ملابسات ما جرى".. وكانت أمريكا تعارض إطلاق القمر الصناعي الإيراني، ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمركيين، يبدو أن الانفجار وقع أثناء إمداد الصاروخ بالوقود، استعدادا لإطلاقه.
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مساعدات أمريكا العسكرية أزمة جديدة على طاولة ترامب

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ترامب يعلن إنشاء قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء

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تعديلات جديدة بشأن منح الجنسية الأمريكية للمواليد بالخارج

قررت الإدارة الأمريكية إجراء تعديلات جديدة بشأن المواليد، تنص على عدم منح الجنسية الأمريكية بشكل آلي لمن يولد لأفراد الجيش أو العاملين بأجهزة الحكومة الفيدرالية الأمريكية أثناء تواجدهم خارج البلاد. وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن إدارة الهجرة والجنسية الأمريكية أصدرت تعميما نص على ضرورة تقدم أفراد القوات المسلحة الأمريكية أو العاملين بأجهزة الحكومة الفيدرالية بالخارج بطلب رسمي للحصول على الجنسية الأمريكية لأبنائهم المولودين بالخارج، وعدم منحهم الجنسية بشكل آلي، كما هو مطبق في الوقت الراهن.
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جريس 1

الناقلة «جريس 1» تغير مسارها بعيدا عن سواحل تركيا

أعلن موقع "Vessel Finder" المختص في تتبع بيانات السفن المبحرة، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا المعروفة باسم "جريس 1"، غيرت وجهتها بعيدا عن السواحل التركية، بعد أن كشفت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا "جريس 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها ستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، وذلك بعد أن أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، حيث أعلنت في 24 أغسطس، أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

رغم التحذير الأمريكي.. الناقلة الإيرانية «جريس 1» تدخل مياه تركيا

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا "جريس 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها ستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، وفقا لـ"سبوتنيك"، وذلك بعد أن أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، حيث أعلنت في 24 أغسطس، أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا، حسب "أسوشيتد برس"، واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا.
جريس 1

هل تورط ناقلة النفط الإيرانية تركيا في عقوبات جديدة؟

لا يزال مصير ناقلة النفط الإيرانية الشهيرة "جريس 1"، والتي تغير اسمها لتصبح "أدريان داريا 1"، محط اهتمام وسائل الإعلام الدولية، التي ترغب في متابعة خط سيرها للوقوف على الوجهة النهائية لها، بعد أن أطلق سراحها من الاحتجاز الذي دام لأكثر من شهر في جبل طارق. وخلال الأيام القليلة الماضية، تناولت العديد من التقارير وضع الناقلة وتحركاتها المختلفة، والتي لا تزال تتحرك في سواحل البحر المتوسط، حيث ظهرت العديد من التكهنات بشأن مصيرها ووجهتها النهائية، ما قد يحمل تبعات غير جيدة للبلد المستضيف.
ناقلة نفط

الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» تحول وجهتها لتركيا

أظهرت بيانات من موقع "مارين ترافيك" الإلكتروني الذي يتابع تحركات السفن، اليوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا التي كانت محور مواجهة بين واشنطن وطهران غيرت وجهتها وفي طريقها إلى تركيا بدلا من جنوب اليونان. وكان قد أفرج الأسبوع الماضي عن الناقلة التي كانت تعرف باسم (جريس 1) بعد احتجازها لمدة 5 أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا. وطلبت الولايات المتحدة من دول المنطقة عدم تقديم أي مساعدة للناقلة، وتقول إن الناقلة خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه جماعة إرهابية.
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