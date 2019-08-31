رياضة

في مثل هذا اليوم..توفي نجم منتخب مصر محمد عبد الوهاب

تحرير:محمد عودة ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
في مثل هذا اليوم 31 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2006: توفي لاعب كرة القدم المصرى محمد عبد الوهاب. وفي عام 2010: الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن نهاية العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأن العراقيين باتوا مسؤولين عن الأمن في بلادهم. وفي عام 1982: آخر قوافل المقاتلين الفلسطينيين تغادر بيروت عقب الغزو الإسرائيلي.
وفي عام 1989: ليبيا وتشاد توقعان على اتفاق ينهي النزاع الحدودي بينمها والمستمر منذ 16 عامًا على قطاع أوزو.وفي عام 1965: تعديل في نظام مجلس الأمن تم من خلاله زيادة عدد أعضائه إلى 15 عضو بينهم 10 أعضاء غير دائمين.وفي عام 1897: توماس إديسون يحصل على براءة اختراع كاميرا الصور المتحركة التي أطلق عليها اسم
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مفاجآت في قائمة الزمالك لموقعة الاتحاد بالكأس

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد الأول من سبتمبر المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، تحت قيادة تحكيمية أجنبية، ويبحث الفارس الأبيض عن مواصلة المشوار نحو خامس نهائي في آخر 6 نسخ للبطولة المحلية، بينما يسعى زعيم الثغر لمواصلة المغامرة وتحقيق بطولة غابت عن خزائن النادي لسنوات طويلة. وشهدت القائمة استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن، وكريم بامبو الوافد الجديد للفريق الأبيض.
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في مثل هذا اليوم.. ولد اللاعب الفرنسي تييري هنري

في مثل هذا اليوم 17 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1977: ولد لاعب كرة القدم الفرنسي تييري هنري. وفي عام 1945: إعلان استقلال إندونيسيا عن الاحتلال الياباني، ومع عودة الأطماع الاستعمارية الهولندية لم تمنح إندونيسيا الاستقلال الفعلي إلا سنة 1949. وفي عام 1960: استقلال الجابون عن فرنسا. وفي عام 1988: مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في حادث تحطم طائرة.
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في مثل هذا اليوم.. ولد التوأم حسام وإبراهيم حسن

في مثل هذا اليوم 10 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1966: ولد اللاعبان حسام حسن وإبراهيم حسن. وفي عام 1990: انعقاد مؤتمر القمة العربي الثامن عشر والطارئ بالقاهرة لمناقشة الغزو العراقي للكويت. وفي عام 1920: الحكومة التركية تلغي سيادتها على فلسطين وتعترف بالانتداب البريطاني عليها. وفي عام 1557: هزم الفرنسيون أمام تحالف الأسبان والإنجليز في معركة سان سكونتان.
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