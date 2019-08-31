في مثل هذا اليوم..توفي نجم منتخب مصر محمد عبد الوهاب

تحرير:محمد عودة ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

محمد عبد الوهاب

في مثل هذا اليوم 31 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2006: توفي لاعب كرة القدم المصرى محمد عبد الوهاب. وفي عام 2010: الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن نهاية العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأن العراقيين باتوا مسؤولين عن الأمن في بلادهم. وفي عام 1982: آخر قوافل المقاتلين الفلسطينيين تغادر بيروت عقب الغزو الإسرائيلي.

وفي عام 1989: ليبيا وتشاد توقعان على اتفاق ينهي النزاع الحدودي بينمها والمستمر منذ 16 عامًا على قطاع أوزو.وفي عام 1965: تعديل في نظام مجلس الأمن تم من خلاله زيادة عدد أعضائه إلى 15 عضو بينهم 10 أعضاء غير دائمين.وفي عام 1897: توماس إديسون يحصل على براءة اختراع كاميرا الصور المتحركة التي أطلق عليها اسم