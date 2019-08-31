مفتي الجمهورية: الإرهابيون هم خوارج العصر (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ ص

الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

أيد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، من يصفون الجماعات الإرهابية بخوارج العصر. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «المعايير التى وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم فى وصفه للخوارج الذين سيخرجون فى زمن بعد وفاته تنطبق على كل من يتبنى هذه الأفكار». وأوضح المفتى أن النبى صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحدهم وقال له اعدل يا محمد، قال له ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، وكانت الكلمة لها وقع خطير على الصحابة، فهم بعضهم أن يقتل هذا الرجل من شدة الغضب، لكن الرسول أمره بألا يفعل.

وأضاف المفتى أن الرسول علل ذلك بأن هذا الرجل سيخرج من ظهره أناس حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، ويذكر جملة من الأوصاف هى بلا شك متكررة على مدى التاريخ، تقف فترة وتنطلق فترة أخرى، هى بذاتها تنطبق على هذه الجماعات الإرهاية التى تدعى الآن بأنها هى المحتضنة والمحتكرة