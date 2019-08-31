انتشال جثة شاب مات غرقا في النيل بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ ص

انتشال غريق - أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من انتشال جثة شاب من نهر النيل، بالقرب من كوبرى مدينة دسوق الحديدي، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى دسوق العام. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بشأن بلاغ ورد إلى إدارة شرطة النجدة بدسوق، بالعثور على جثة شاب غارقة فى مياه نهر النيل بالقرب من كوبرى مدينة دسوق الحديدي.

على الفور، انتقل الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، إلى محل الواقعة بجوار الكوبري الحديدي، على رأس قوة أمنية ضمت معاونيه، كما تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري التى تمكنت من انتشال الجثة بمساعدة الأهالي.وتبين من فحص الجثة أنها لشاب يدعى محمد صلاح عبد العال، ويبلغ من العمر 22 سنة، ويقيم بمدينة