جريمة

انتشال جثة شاب مات غرقا في النيل بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ ص
انتشال غريق - أرشيفية
انتشال غريق - أرشيفية
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من انتشال جثة شاب من نهر النيل، بالقرب من كوبرى مدينة دسوق الحديدي، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى دسوق العام. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بشأن بلاغ ورد إلى إدارة شرطة النجدة بدسوق، بالعثور على جثة شاب غارقة فى مياه نهر النيل بالقرب من كوبرى مدينة دسوق الحديدي.
على الفور، انتقل الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق، إلى محل الواقعة بجوار الكوبري الحديدي، على رأس قوة أمنية ضمت معاونيه، كما تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري التى تمكنت من انتشال الجثة بمساعدة الأهالي.وتبين من فحص الجثة أنها لشاب يدعى محمد صلاح عبد العال، ويبلغ من العمر 22 سنة، ويقيم بمدينة
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طعن

حبس امرأة قتلت زوجها بعد شهرين زواج في الشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا وطعنته بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط 6 أشخاص بعد فض مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بسبب خلاف على حراسة الأراضي الصحراوية بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، ما أسفر عن إصابة 3 منهم، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة إهناسيا، بوقوع مشاجرة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بالمنطقة المتاخمة لقرية طما فيوم دائرة المركز،، والذي وجه بسرعة فض المشاجرة وضبط طرفيها.
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سقوط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش في البحيرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا، بالاشتراك مع مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، وبمشاركة ضباط قسم شرطة شبراخيت برئاسة الرائد مصطفى أبو الريش رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطل، بحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة شبراخيت، بقصد الاتجار، متخذا من الدائرة والقرى المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة حتى تتولى التحقيقات.
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بالأسماء.. تسمم 16 مواطنا في حفل زفاف بالشرقية

في واقعة جديد تُضاف لسجل حافل من «المعازيم» ضحايا حفلات الزفاف والأطعمة التي يتم إعدادها قبل بدايتها بأكثر من عشر ساعات، أصيب ستة عشر مواطنًا، جميعهم من أهالي عزبة «أبو عجوة»، التابعة لقرية «الملاك» بدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، بحالات قيء وإسهال جراء إصابتهم بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبات غذائية في حفل زفاف بالقرية، حيث جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى «أبو حماد» المركزي، وهناك تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وتم التصريح بخروج ثلاثة عشر حالة منهم فور دخولهم، قبل احتجاز باقي المصابين لتعليق محاليل طبية.
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الشذوذ السر.. شاب يقتل حارس عقار ويشعل النار في جثته

أنهى شاب حياة حارس عقار فى محافظة الإسكندرية، ثم أشعل النار فى جثته لإخفاء معالم الجريمة، بعدما طلب منه ممارسة الشذوذ الجنسى. تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، بشأن بلاغ أحد الأهالى بالعثور على جثة حارس منزله محروقة داخل المنزل بمنطقة أبو تلات ، غرب الإسكندرية. على الفور، انتقل عدد من ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبها.
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غرق شاب في نهر النيل بالصف وطفلة بمصرف بسوهاج

تواصل قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع الأهالي، جهودها للبحث عن جثمان شاب غرق بنهر النيل بالصف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات. كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغا يفيد غرق شاب يدعى «محمد شديد» خلال السباحة في نهر النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشاب تعرض للغرق في أثناء السباحة بالنهر، واختفت جثته في المياه، ويواصل أفراد أسرته البحث عن جثمانه. يشار إلى أن مدينة الصف شهدت غرق شابين أيضا خلال اليومين الماضيين، في أثناء السباحة بنهر النيل، وتم انتشال جثتيهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
جثة

العثور على ربة منزل محروقة داخل منزلها بالشرقية

عثر عدد من أهالي مركز ومدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة داخل مسكنها، إثر إصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، فيما أفاد بعض الأهالي بأن الخلافات الزوجية هي السر وراء الواقعة، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ههيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق برئاسة المستشار سادات أبو النور، وتحت إشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
غرق

غرق فتاة وشاب حاول إنقاذها في ترعة بالمنيا

قفزت فتاة داخل ترعة البحر اليوسفي في محافظة المنيا، وحينما شاهدها شاب قفز ليلحق بها وينفذها من الغرق، لكن الاثنين لقي مصرعهما غرقا، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد هشام محمد حمزة مأمور مركز شرطة العدوة بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن غرق شاب وفتاة داخل ترعة البحر اليوسفي. انتقل الرائد أحمد درويش رئيس مباحث المركز وتبين أن فتاة تدعى "إيمان-ف" 22 عاما، عزباء، ومقيمة بدائرة بندر العدوة، ألقت نفسها من أعلى كوبري البحر اليوسفي، وحينما شاهدها الشاب "طه-م-خ" قفز وشخصان آخران خلفها أملا في اللحاق بها وإنقاذها غير أنه غرق.
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