شوقي علام: هذه شهادة الرسول عن مصر وأهلها

تحرير:محمد عودة ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ ص

الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، صحة الحديث الذى ورد عن جنود مصر بأنهم خير أجناد الأرض. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «العناية الإلهية ملازمة لمصر، وما ورد عن خير أجناد الأرض حديث صحيح، أثبتنا صحته، وهناك بحث مستفيض فى دار الإفتاء المصرية منشور على شبكة المعلومات فى الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية، أحد الناس بيسألنا وبيقول والله هناك بعض من يشككون فى هذا الحديث فما رأيكم، قلنا والله إحنا هندرس المسألة ودرسناها فعلا».

وأضاف المفتى: «عملنا بحث من 36 صفحة يؤكد صحة حديث سيدنا عمرو بن العاص: "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفًا فإنهم خير أجناد الأرض"، فقال سيدنا أبو بكر الصديق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولم يا رسول الله"، قال: "لأنهم وأهليهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة"». وتابع