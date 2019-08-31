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شوقي علام: هذه شهادة الرسول عن مصر وأهلها

تحرير:محمد عودة ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ ص
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، صحة الحديث الذى ورد عن جنود مصر بأنهم خير أجناد الأرض. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «العناية الإلهية ملازمة لمصر، وما ورد عن خير أجناد الأرض حديث صحيح، أثبتنا صحته، وهناك بحث مستفيض فى دار الإفتاء المصرية منشور على شبكة المعلومات فى الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية، أحد الناس بيسألنا وبيقول والله هناك بعض من يشككون فى هذا الحديث فما رأيكم، قلنا والله إحنا هندرس المسألة ودرسناها فعلا».
وأضاف المفتى: «عملنا بحث من 36 صفحة يؤكد صحة حديث سيدنا عمرو بن العاص: "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفًا فإنهم خير أجناد الأرض"، فقال سيدنا أبو بكر الصديق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولم يا رسول الله"، قال: "لأنهم وأهليهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة"». وتابع
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الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: الإرهابيون هم خوارج العصر (فيديو)

أيد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، من يصفون الجماعات الإرهابية بخوارج العصر. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «المعايير التى وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم فى وصفه للخوارج الذين سيخرجون فى زمن بعد وفاته تنطبق على كل من يتبنى هذه الأفكار». وأوضح المفتى أن النبى صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحدهم وقال له اعدل يا محمد، قال له ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، وكانت الكلمة لها وقع خطير على الصحابة، فهم بعضهم أن يقتل هذا الرجل من شدة الغضب، لكن الرسول أمره بألا يفعل.
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«هدوها فوق جثث أهالينا».. القصة الكاملة لهدم مقابر قرية بالشرقية

«حتى الأموات مش راحمينهم».. عبارة انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية، واقترنت بصورًا عديدة لمقابر متهدمة، وآثار يبدو عليها للوهلة الأولى أنها بقايا «أكفان»، قبل أن يوضح أحد مروجي الصور أنها لـ«21 عينًا» لمقابر حديثة يتراوح عمرها ما بين ثلاث وخمس سنوات، جميعها مُقامة على أرض زراعية بإحدى قرى دائرة مركز ومدينة ههيا، منوهًا بأن الإزالة تمت بأمر مباشر من عادل شرشر، رئيس المدينة، بدعوى أنها تعديات على الأراضي الزراعية.
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بعد استطلاع الهلال.. اعرف تفاصيل إجازة رأس السنة الهجرية

وسط حالة من الجدل بخصوص موعد إجازة رأس السنة الهجرية، وتحديدا بين العاملين في القطاع الخكومي، أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت 31 أغسطس 2019م، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441ه، بعدما استطلعت اليوم الجمعة، هلال الشهر المحرم، وبهذا القرار تكون حسمت الرؤية الشرعية موعد الإجازة الرسمية للعاملين في جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بالضوابط التي تحدد على أساسها إجازة رأس السنة الهجرية.
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الإفتاء: السبت أول أيام السنة الهجرية الجديدة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر محرم، مؤكدة أن يوم غد السبت 31 أغسطس 2019م، هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441ه، بعدما استطلعت اليوم الجمعة، هلال الشهر المحرم، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، في وقت سابق اليوم، إن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية.
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الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: الإرهابيون هم خوارج العصر (فيديو)

أيد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، من يصفون الجماعات الإرهابية بخوارج العصر. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «المعايير التى وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم فى وصفه للخوارج الذين سيخرجون فى زمن بعد وفاته تنطبق على كل من يتبنى هذه الأفكار». وأوضح المفتى أن النبى صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحدهم وقال له اعدل يا محمد، قال له ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، وكانت الكلمة لها وقع خطير على الصحابة، فهم بعضهم أن يقتل هذا الرجل من شدة الغضب، لكن الرسول أمره بألا يفعل.
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هل يجوز الحصول على إجازة مرضية مزورة؟.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول: "ما حكم الموظف الذى يقدم الأعذار الطبية الوهمية للحصول على الإجازات المرضية تكاسلا وتثاقلا عن العمل؟ وهل الكسل عذر شرعي يوجب الكذب والحصول على الإجازة المرضية؟ وما النصيحة الموجهة للكسالى من الموظفين؟ وهل يجوز للطبيب كتابة الإجازة المرضية الكاذبة التي يعلم زيفها؟"، وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بقوله: "الحكم على تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات والإجازات المرضية إنما يكون بحسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل".
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مفتي الجمهورية في خطبة العيد: نقدر تضحيات الجيش والشرطة

ألقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، عقب انتهاء الصلاة في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "إن إدراك الشعب المصري أوضاع البلاد سيقف حائلا أمام الذين يزيفون الحقائق ويروجون الشائعات مؤكدًا نقدر تضحيات رجال الجيش والشرطة لحماية الوطن، ونقدر تضحيات الشعب المصري وثقته في قيادته للعبور بالبلاد للتنمية والإصلاح". وأشار ألى أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض بحديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، مضيفًا : «حدثت ملحمة وطنية ستؤتي وطنًا قويًا في مقتبل الأيام».
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المفتي يهنئ الرئيس..والأوقاف: 70 مليونا حصيلة الصكوك

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال مفتى الجمهورية، إن الأعياد هي فرصة عظيمة لإظهار مشاعر الأخوة والمودة بين المصريين جميعًا، مما يؤكد أن النسيج الوطني المصري واحد وقوي، وأن أهل مصر كلهم على قلب رجل واحد يتشاركون الأعياد. وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله، عز وجل، أن يجعل أيام العيدفرح وبركة على المصريين جميعًا، وأن يحفظ وطننا من كيد الخائنين.
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