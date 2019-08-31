السيسي لرئيس «ميتسوبيشي»:اليابان شريك استراتيجي لمصر

تحرير:محمد عودة ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ ص

جانب من اللقاء

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامته فى بيوكوهاما رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية تاكيهيكو كاكيوشي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد في مستهل اللقاء أهمية اليابان كشريك استراتيجي لمصر، مؤكدا امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محورا هاما للصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم. كما أشاد السيد الرئيس بنشاط شركة ميتسوبيشي الممتد في مصر منذ منتصف القرن الماضي، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص للتوسع في أنشطتها،

لا سيما في ضوء المشروعات القومية التي تنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وما سيضمه من مناطق صناعية ومراكز لوجستية، بالإضافة إلى العديد من مشروعات البنية التحتية. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن كاكيوشي استعرض خلال اللقاء المشروعات التي تدرس شركة ميتسوبيشي تنفيذها في مصر خلال المرحلة