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السيسي يلتقي برئيس حزب «كوميتو» الياباني

تحرير:محمد عودة ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامته فى يوكوهاما، ناتسو ياماجوشي، رئيس حزب «كوميتو»، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس حزب كوميتو أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة. من جانه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر، حكومةً وشعبا، بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيدا بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.
كما أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز قنوات التفاعل والتعاون مع اليابان للمساهمة في إثراء العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا الاستفادة من خبرة وتجربة اليابان في العديد من المجالات، لا سيما في مجال التعليم، إذ أن نظام التعليم الياباني يهتم بغرس القيم الأخلاقية في نفوس النشء وتنمية روح العمل الجماعي لديهم.وأضاف
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لقاء السيسي ورئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي

السيسي لرئيس «ميتسوبيشي»:اليابان شريك استراتيجي لمصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامته فى بيوكوهاما رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية تاكيهيكو كاكيوشي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد في مستهل اللقاء أهمية اليابان كشريك استراتيجي لمصر، مؤكدا امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محورا هاما للصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم. كما أشاد السيد الرئيس بنشاط شركة ميتسوبيشي الممتد في مصر منذ منتصف القرن الماضي، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص للتوسع في أنشطتها،
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«هدوها فوق جثث أهالينا».. القصة الكاملة لهدم مقابر قرية بالشرقية

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لقاء السيسي ورئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي

السيسي لرئيس «ميتسوبيشي»:اليابان شريك استراتيجي لمصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامته فى بيوكوهاما رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية تاكيهيكو كاكيوشي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد في مستهل اللقاء أهمية اليابان كشريك استراتيجي لمصر، مؤكدا امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محورا هاما للصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم. كما أشاد السيد الرئيس بنشاط شركة ميتسوبيشي الممتد في مصر منذ منتصف القرن الماضي، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص للتوسع في أنشطتها،
السيسي في اليابان

السيسي: مصر نقطة انطلاق صناعات اليابان إلى إفريقيا وأوروبا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر إقامته فى يوكوهاما، ماسومى كاكينوكى، رئيس مجلس إدارة شركة ماروبينى كوربوريشن، والتى تعتبر من أضخم الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار فى مستهل اللقاء، إلى أهمية الشراكة المصرية اليابانية، معربًا عن الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب اليابانى، فى ضوء امتلاك مصر الإمكانيات لأن تمثل محورًا هاما لجميع الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا
لقاء الرئيس السيسي ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

السيسي يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشيجي سيكو، في يوكوهاما، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير الياباني رحب بالرئيس، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في شتى المجالات، وكذا تشجيع الشركات اليابانية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدما بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

السيسي: القطاع الخاص له دور مهم في الخروج من دائرة الفقر

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، جلسة «حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص» التى عقدت، الخميس، على هامش القمة السابعة لـ«التيكاد» بمدينة يوكوهاما اليابانية. وفى كلمته التى ألقاها، قال الرئيس السيسى: تعقد جلستنا اليوم تحت عنوان «الحوار بين القطاعين العام والخاص» لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتى تهدف فى نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا، حيث إن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية
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