السيسي يلتقي برئيس حزب «كوميتو» الياباني

تحرير:محمد عودة ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ ص

جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامته فى يوكوهاما، ناتسو ياماجوشي، رئيس حزب «كوميتو»، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس حزب كوميتو أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة. من جانه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر، حكومةً وشعبا، بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيدا بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.

كما أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز قنوات التفاعل والتعاون مع اليابان للمساهمة في إثراء العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا الاستفادة من خبرة وتجربة اليابان في العديد من المجالات، لا سيما في مجال التعليم، إذ أن نظام التعليم الياباني يهتم بغرس القيم الأخلاقية في نفوس النشء وتنمية روح العمل الجماعي لديهم.وأضاف