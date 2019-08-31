مفتي الجمهورية: المسجد المبني على أرض الدولة يُزال

تحرير:محمد عودة ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص

الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

بيَّن الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، حكم بناء المساجد على أراضى الدولة، وحكم إزالة المساجد التى تعترض المنفعة العامة كتمهيد الطرق أو إنشاء محور جديد. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «فى عام 2017 بدأت فكرة محور المحمودية، والدراسات تقول إنه طريق له من المنافع العديدة ما لا يمكن أن تحصيه فى موقع، لكن المتخصصون يقولون إن هذا طريق محورى وجوهرى ويزيل الكثير من العناء عن الناس».

وأضاف المفتى: «ورد إلينا سؤال حول هذا المحور، وأجبنا بأن كل مسجد بنى على أرض الدولة دون تصريح فهو مسجد مبنى على أرض مغصوبة».وأوضح الدكتور شوقى علام: «العلماء يسمونها أرض مغصوبة، ويبحثون فى صحة الصلاة فى هذا المسجد، هل تجوز الصلاة فى المسجد الذى بنى على أرض مغصوبة؟».وتابع: «انتهينا إلى أن هذا المسجد