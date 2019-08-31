المفتي: «داعش» أفسد في الأرض فطوبى لمن قتلهم (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣١ ص

الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن تنظيم «داعش» الإرهابى ارتكب جميع المنكرات. وأضاف مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «ما فعله داعش إفساد فى الأرض ما بعده إفساد، وينبغى أن يواجه مواجهة شاملة وعامة على مستوى العالم، ولعل مصر عندما حذرت من الفكر الإرهابى كانت محقة كل الحق، وعندما دعت دول العالم إلى التكاتف والتناصر لاجتثاث هذه الخلايا السرطانية التى نبتت فى جسد هذا العالم كانت محقة، ولعل العالم الآن يدرك الحقيقة ويدرك قيمة ما قالته مصر وما كانت تدعو إليه».

وأكد المفتى: «كل هذه الجرائم التى ارتكبها داعش تصنف على أنها جرائم وإفساد فى الأرض، وأن هؤلاء تجاوزوا كل الحدود.. طوبى لمن قتلهم وقتلوه.. من قتلهم فهو مأجور، ومن قتلوه فهو شهيد، ولذلك نحن نحيى جيشنا وشرطتنا فى كل شهيد استشهد على أرضنا الطاهرة من أجل الدفاع عن عرضنا وبلدنا وعرضنا ضد هذه القوى الغاشمة