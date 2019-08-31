المفتي: «داعش» أفسد في الأرض فطوبى لمن قتلهم (فيديو)
تحرير:محمد عودة٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣١ ص
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن تنظيم «داعش» الإرهابى ارتكب جميع المنكرات.
وأضاف مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «ما فعله داعش إفساد فى الأرض ما بعده إفساد، وينبغى أن يواجه مواجهة شاملة وعامة على مستوى العالم، ولعل مصر عندما حذرت من الفكر الإرهابى كانت محقة كل الحق، وعندما دعت دول العالم إلى التكاتف والتناصر لاجتثاث هذه الخلايا السرطانية التى نبتت فى جسد هذا العالم كانت محقة، ولعل العالم الآن يدرك الحقيقة ويدرك قيمة ما قالته مصر وما كانت تدعو إليه».
وأكد المفتى: «كل هذه الجرائم التى ارتكبها داعش تصنف على أنها جرائم وإفساد فى الأرض، وأن هؤلاء تجاوزوا كل الحدود.. طوبى لمن قتلهم وقتلوه.. من قتلهم فهو مأجور، ومن قتلوه فهو شهيد، ولذلك نحن نحيى جيشنا وشرطتنا فى كل شهيد استشهد على أرضنا الطاهرة من أجل الدفاع عن عرضنا وبلدنا وعرضنا ضد هذه القوى الغاشمة
وأكد المفتى: «كل هذه الجرائم التى ارتكبها داعش تصنف على أنها جرائم وإفساد فى الأرض، وأن هؤلاء تجاوزوا كل الحدود.. طوبى لمن قتلهم وقتلوه.. من قتلهم فهو مأجور، ومن قتلوه فهو شهيد، ولذلك نحن نحيى جيشنا وشرطتنا فى كل شهيد استشهد على أرضنا الطاهرة من أجل الدفاع عن عرضنا وبلدنا وعرضنا ضد هذه القوى الغاشمة المتبنية لأفكار عفنة».
وواصل امفتى: «ترابنا طاهر وعزيز علينا لكن أفكارهم هى العفنة، لذلك نرسل برقية شكر وتقدير لكل جهد بُذل فى سبيل اجتثاث هذه المجموعات الإرهابية من قبل جيشنا وشرطتنا».
وأوضح المفتى: «قضية التكفير قضية خطيرة للغاية ولذلك كان الأزهر الشريف الذى تعلمنا منهجه، يحذر كثيرا من أننا نقصى أحدا ونخرجه من دارة الإسلام إلا عن طريق القضاء، لا يجوز لى ولا لغيرى أن يقول لمن قال لا إله إلا الله إنه خرج من لا إله إلا الله، ولكن القضاء هو من يقول كلمته بعد تحقيق دقيق وإزالة الشبهات، ما عدا ذلك فالباب مغلق ولا يجوز فتحه وإلا أصبحنا أمام إشكالية كبيرة لأن هذه سمة المجموعات الإرهابية، فلا ترى أن واحدا منهم يسلم للآخر، داعش تكفر النصرة، والنصرة تكفر داعش، والإخوان تكفر وهم يكفرون الإخوان، فنقع فى دائرة خطرة إذا دخلناها سندخل فى هذا الفكر المتطرف».