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المفتي: «داعش» أفسد في الأرض فطوبى لمن قتلهم (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣١ ص
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن تنظيم «داعش» الإرهابى ارتكب جميع المنكرات. وأضاف مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «ما فعله داعش إفساد فى الأرض ما بعده إفساد، وينبغى أن يواجه مواجهة شاملة وعامة على مستوى العالم، ولعل مصر عندما حذرت من الفكر الإرهابى كانت محقة كل الحق، وعندما دعت دول العالم إلى التكاتف والتناصر لاجتثاث هذه الخلايا السرطانية التى نبتت فى جسد هذا العالم كانت محقة، ولعل العالم الآن يدرك الحقيقة ويدرك قيمة ما قالته مصر وما كانت تدعو إليه».
وأكد المفتى: «كل هذه الجرائم التى ارتكبها داعش تصنف على أنها جرائم وإفساد فى الأرض، وأن هؤلاء تجاوزوا كل الحدود.. طوبى لمن قتلهم وقتلوه.. من قتلهم فهو مأجور، ومن قتلوه فهو شهيد، ولذلك نحن نحيى جيشنا وشرطتنا فى كل شهيد استشهد على أرضنا الطاهرة من أجل الدفاع عن عرضنا وبلدنا وعرضنا ضد هذه القوى الغاشمة
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الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: المسجد المبني على أرض الدولة يُزال

بيَّن الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، حكم بناء المساجد على أراضى الدولة، وحكم إزالة المساجد التى تعترض المنفعة العامة كتمهيد الطرق أو إنشاء محور جديد. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «فى عام 2017 بدأت فكرة محور المحمودية، والدراسات تقول إنه طريق له من المنافع العديدة ما لا يمكن أن تحصيه فى موقع، لكن المتخصصون يقولون إن هذا طريق محورى وجوهرى ويزيل الكثير من العناء عن الناس».
لقاء السيسي ورئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي

السيسي لرئيس «ميتسوبيشي»:اليابان شريك استراتيجي لمصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامته فى بيوكوهاما رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية تاكيهيكو كاكيوشي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد في مستهل اللقاء أهمية اليابان كشريك استراتيجي لمصر، مؤكدا امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محورا هاما للصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم. كما أشاد السيد الرئيس بنشاط شركة ميتسوبيشي الممتد في مصر منذ منتصف القرن الماضي، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص للتوسع في أنشطتها،
السيسي يلتقي برئيس حزب «كوميتو» الياباني

السيسي يلتقي برئيس حزب «كوميتو» الياباني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامته فى يوكوهاما، ناتسو ياماجوشي، رئيس حزب «كوميتو»، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس حزب كوميتو أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة. من جانه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر، حكومةً وشعبا، بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيدا بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

شوقي علام: هذه شهادة الرسول عن مصر وأهلها

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، صحة الحديث الذى ورد عن جنود مصر بأنهم خير أجناد الأرض. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «العناية الإلهية ملازمة لمصر، وما ورد عن خير أجناد الأرض حديث صحيح، أثبتنا صحته، وهناك بحث مستفيض فى دار الإفتاء المصرية منشور على شبكة المعلومات فى الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية، أحد الناس بيسألنا وبيقول والله هناك بعض من يشككون فى هذا الحديث فما رأيكم، قلنا والله إحنا هندرس المسألة ودرسناها فعلا».
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الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: المسجد المبني على أرض الدولة يُزال

بيَّن الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، حكم بناء المساجد على أراضى الدولة، وحكم إزالة المساجد التى تعترض المنفعة العامة كتمهيد الطرق أو إنشاء محور جديد. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «فى عام 2017 بدأت فكرة محور المحمودية، والدراسات تقول إنه طريق له من المنافع العديدة ما لا يمكن أن تحصيه فى موقع، لكن المتخصصون يقولون إن هذا طريق محورى وجوهرى ويزيل الكثير من العناء عن الناس».
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

شوقي علام: هذه شهادة الرسول عن مصر وأهلها

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، صحة الحديث الذى ورد عن جنود مصر بأنهم خير أجناد الأرض. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «العناية الإلهية ملازمة لمصر، وما ورد عن خير أجناد الأرض حديث صحيح، أثبتنا صحته، وهناك بحث مستفيض فى دار الإفتاء المصرية منشور على شبكة المعلومات فى الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية، أحد الناس بيسألنا وبيقول والله هناك بعض من يشككون فى هذا الحديث فما رأيكم، قلنا والله إحنا هندرس المسألة ودرسناها فعلا».
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: الإرهابيون هم خوارج العصر (فيديو)

أيد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، من يصفون الجماعات الإرهابية بخوارج العصر. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «المعايير التى وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم فى وصفه للخوارج الذين سيخرجون فى زمن بعد وفاته تنطبق على كل من يتبنى هذه الأفكار». وأوضح المفتى أن النبى صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحدهم وقال له اعدل يا محمد، قال له ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، وكانت الكلمة لها وقع خطير على الصحابة، فهم بعضهم أن يقتل هذا الرجل من شدة الغضب، لكن الرسول أمره بألا يفعل.
دونالد ترامب

ترامب يهدد أوروبا: سنرسل أسرى داعش إلى بلادهم

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، تهديدًا مباشرًا إلى الدول الأوروبية بتسليمها مقاتلي "داعش" الأسرى الذين يحملون جنسياتها، في حال لم ترغب بعض الدول باستعادتهم. وأبلغ ترامب، الصحفيين في البيت الأبيض، وفقا لقناة "سكاي نيوز": "إذا لم تستعد أوروبا مقاتلي داعش الأسرى فسنضطر لتسليمهم للدول التي قدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا". وأضاف، أنه "سيتعين على دول أخرى تحمل عبء قتال تنظيم داعش"، مشيرًا إلى روسيا وباكستان وإيران كأمثلة لتلك الدول.
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