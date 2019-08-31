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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة ورطب على القاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 25 35شبين الكوم 24 34طنطا 24 34دمنهور 24 33الإسكندرية 25 31بلطيم 25 31مطروح 23 31السلوم 23 31سيوة 24 35بورسعيد 25 31دمياط 24 31الزقازيق 25 35الإسماعيلية 24 35السويس 25 36العريش 23 33رفح 23 32رأس سدر 26 36نخل 19 35نويبع
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الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

المفتي: «داعش» أفسد في الأرض فطوبى لمن قتلهم (فيديو)

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن تنظيم «داعش» الإرهابى ارتكب جميع المنكرات. وأضاف مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «ما فعله داعش إفساد فى الأرض ما بعده إفساد، وينبغى أن يواجه مواجهة شاملة وعامة على مستوى العالم، ولعل مصر عندما حذرت من الفكر الإرهابى كانت محقة كل الحق، وعندما دعت دول العالم إلى التكاتف والتناصر لاجتثاث هذه الخلايا السرطانية التى نبتت فى جسد هذا العالم كانت محقة، ولعل العالم الآن يدرك الحقيقة ويدرك قيمة ما قالته مصر وما كانت تدعو إليه».
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: المسجد المبني على أرض الدولة يُزال

بيَّن الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، حكم بناء المساجد على أراضى الدولة، وحكم إزالة المساجد التى تعترض المنفعة العامة كتمهيد الطرق أو إنشاء محور جديد. وقال مفتى الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: «فى عام 2017 بدأت فكرة محور المحمودية، والدراسات تقول إنه طريق له من المنافع العديدة ما لا يمكن أن تحصيه فى موقع، لكن المتخصصون يقولون إن هذا طريق محورى وجوهرى ويزيل الكثير من العناء عن الناس».
لقاء السيسي ورئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي

السيسي لرئيس «ميتسوبيشي»:اليابان شريك استراتيجي لمصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامته فى بيوكوهاما رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية تاكيهيكو كاكيوشي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد في مستهل اللقاء أهمية اليابان كشريك استراتيجي لمصر، مؤكدا امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محورا هاما للصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم. كما أشاد السيد الرئيس بنشاط شركة ميتسوبيشي الممتد في مصر منذ منتصف القرن الماضي، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص للتوسع في أنشطتها،
السيسي يلتقي برئيس حزب «كوميتو» الياباني

السيسي يلتقي برئيس حزب «كوميتو» الياباني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامته فى يوكوهاما، ناتسو ياماجوشي، رئيس حزب «كوميتو»، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس حزب كوميتو أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة. من جانه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر، حكومةً وشعبا، بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيدا بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.
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طقس-حار-تين-شوكى

مائل للحرارة نهارًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس (3)

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الرطوبة مستمرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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