الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة ورطب على القاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 25 35شبين الكوم 24 34طنطا 24 34دمنهور 24 33الإسكندرية 25 31بلطيم 25 31مطروح 23 31السلوم 23 31سيوة 24 35بورسعيد 25 31دمياط 24 31الزقازيق 25 35الإسماعيلية 24 35السويس 25 36العريش 23 33رفح 23 32رأس سدر 26 36نخل 19 35نويبع

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

السلوم 23 31

سيوة 24 35

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 24 35

السويس 25 36

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 26 36

نخل 19 35

نويبع 28 34

طابا 25 34

كاترين 19 32

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 36

بنى سويف 24 36

المنيا 25 36

أسيوط 26 37

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 26 40

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 37

حلايب 29 35

رأس حدربة 29 34







