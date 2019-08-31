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هبوط أسهم «تويتر» بعد اختراق حساب رئيسه

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ ص
تويتر
تويتر
تعرض حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" للاختراق، إذ أرسل تغريدات وأعاد إرسال تغريدات يمكن لأي شخص أن يراها شملت إهانات عنصرية وشتائم على صفحته التي يبلغ عدد متابعيها نحو أربعة ملايين. وقال موقع "تويتر" في تغريدة حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الاخبارية اليوم السبت، إنه على دراية بتعرض الحساب للاختراق ويحقق فيما حدث.
وادعت إحدى التغريدات التي نشرت على حساب دورسي بعد قرصنته أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان بريئا، في حين احتوت أخرى على تعليقات عنصرية بحق الأمريكيين من أصل أفريقي كما ظهرت على الصفحة تغريدة تشير إلى وجود قنبلة في مقر تويتر.وبعد فترة وجيزة من قرصنة الحساب على ما يبدو، تم حذف التغريدات المسيئة.وهبط سعر
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حريق-الامازون (3)

البرازيل تعلن إخماد الحرائق في غابات الأمازون

أعلنت البرازيل اليوم الجمعة، إخماد جميع الحرائق التي كانت مندلعة في غابات الأمازون، بحسب سكاي نيوز، يأتي ذلك بعدما انحسرت الحرائق بالبرازيل انحسرت بشكل طفيف منذ أن أرسل الرئيس جايير بولسونارو الجيش، يوم السبت الماضي، للمساهمة في مكافحتها، وأعلن المعهد الوطني لبحوث الفضاء في البرازيل، أن النيران اندلعت في ما يزيد على 72 ألف حريق في غابات الأمازون المطيرة هذا العام، وهو عدد قياسي للحرائق في الدولة، ويمثل ذلك زيادة كبيرة، مقارنة بحرائق العام الماضي التي بلغت 40 ألف حريق.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يرفع رايات الحرب.. نصيحة لماكرون وتهديد للبنان

في محاولة لتقريب لامتصاص حالة الغليان في الشرق الأوسط، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما دعا منذ أيام الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، إلى اجتماع مشترك، لتهدئة التوتر الذي تزداد حدته بشكل سريع بين البلدين، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد في مايو الماضي، وتشهد إيضا العلاقات بين إيران وإسرائيل حالة من التوتر الشديد يصحبها تهديدات متبادلة بالحرب، كما تتهم تل أبيب، طهران بصنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.
زعيم-كوريا-الشمالية

تعديل الدستور بداية اتفاق بين أمريكا وكوريا الشمالية

أكدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن البرلمان وافق على مجموعة من التغييرات في دستور البلاد لتعزيز دور الزعيم كيم جونج أون كرئيس للدولة، وهي خطوة اختلف الخبراء في تفسيرها بشكل عام، خاصة في ظل التوتر المستمر والمتصاعد مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم تعيين كيم رسميًا كرئيس للدولة والقائد الأعلى للجيش في دستور جديد أصدر خلال شهر يوليو الماضي، وهو التغيير الذي قال محللون إنه ربما كان يهدف إلى الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
انقلاب قطار بامريكا - أرشيفية

إصابة 12 شخصًا إثر خروج قطار عن مساره بباكستان

أصيب 12 شخصا بجروح إثر خروج قطار ركاب عن مساره اليوم الجمعة، في مقاطعة "توبا تك سينج" بإقليم "البنجاب" الباكستاني. وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الحادث وقع عندما كان القطار متوجها إلى مدينة "كراتشي"، حيث خرجت أربع عربات عن مسارها، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.
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فايز-السراج

اختراق موقع المجلس الرئاسي للوفاق الليبي ونشر استقالة مزورة

في بيان عاجل مساء الأربعاء، نشر حساب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فايز السراج، عبر موقع "تويتر"، أعلن فيه عن استقالته. وأكد البيان تسليم المهام الأمنية للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر لاستكمال مرحلة تأمين العاصمة. وبعد دقائق حُذف البيان المنشور من موقع "تويتر"، فيما أعلن المجلس أن بيان الاستقالة الذي نُشر لفترة قصيرة مزور، وناجم عن اختراق حساب الحكومة على "تويتر". ونفى المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق استقالة المجلس الرئاسي.
ترامب

ترامب: أنا مجنون بموقع «تويتر»

اعتبر الرئيس الأمركي دونالد ترامب، أن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يُمثل له "أمرا جنونيا، ووسيلة تواصل لنقل المعلومات"، بحسب "فرانس برس". وفي تصريحات لمحطة إذاعية، قال ترامب عن تويتر "إنه الأمر الأكثر جنونا"، مضيفا: "تويتر بالنسبة لي وسيلة رائعة للتواصل، وهو وسيلة لنشر المعلومات". وبشأن حديثه عن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أضاف ترامب: "لا يمكن لأحد أن يصل إلى كيم جونج أون. كيف أصل إليه؟". وتابع: "أطلقت تغريدة: أنا ذاهب إلى كوريا الجنوبية، إن كنت تريد أن نلتقي لبضع دقائق، فلنلتقِ"، وأضاف: "اتّصل بي في غضون عشر دقائق" بعد التغريدة.
لودريان

فرنسا لترامب: لا نحتاج إذنا للحديث عن إيران

علق وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، والتي وجه خلالها انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب "إشارته المتناقضة" تجاه إيران، إذ قال لودريان، اليوم الجمعة، إن "فرنسا لا تحتاج إلى إذن" للإدلاء بموقف حيال إيران، موضحا، في بيان رسمي، أن باريس "تعبر عن موقفها بسيادة تامة، وإنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة، وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر، ولا تحتاج إلى أي إذن للقيام بذلك"، مضيفا أن فرنسا ملتزمة باتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة النووية".
تويتر

سر اختفاء السفارة الروسية في سوريا من على تويتر

عاقب موقع التواصل الاجتماعي تويتر، السفارة الروسية في سوريا، بعد نشرها "ادعاءات خاطئة" عن أصحاب "الخوذ البيضاء"، إذ قررت إدارة الموقع تعليق الحساب الرسمي للسفارة، لتظهر رسالة تلقائية لمن يحاول الوصول إلى الصفحة تفيد بأن "تويتر يعلق الحسابات التي تنتهك قواعد الموقع"، وفي حين لم ترد وزارة الخارجية في موسكو، على هذا الإجراء، وصفت سفارة روسيا بجنوب إفريقيا تويتر بأنه "شرطة الأفكار"، مشيرة إلى أن حظر الحساب بسبب نشر "انتقادات واقعية لأصحاب الخوذ البيضاء، نقلا عن الجيش الروسي"، دون مزيد من التفاصيل بشأن المحتوى، بحسب سكاي نيوز.
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