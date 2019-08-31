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صحف الإمارات: وقف النار بإدلب وقطع شرايين حزب الله

الصحف كشفت عن إدراج وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا محور المواجهة بين طهران وواشنطن، على قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على ربانها
تحرير:وفاء بسيوني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، وقف إطلاق النار في إدلب، واستعرضت الصراع في الشرق الأوسط، مسلطة الضوء على فرض واشنطن عقوبات على كيانات مشاركة في تمويل حزب الله. كشفت صحيفة "الاتحاد" عن إعلان الجيش الروسي الجمعة، وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم السبت. وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه تم التوصل إلى اتفاق "لوقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتباراً من الساعة 6,00 في 31 أغسطس".
وأضاف البيان أن "المركز الروسي للمصالحة يدعو قيادات المجموعات المسلحة إلى وقف الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها". وأشارت صحيفة "البيان" إلى مواصلة الجيش السوري أمس تقدمه في ريف إدلب، أمس، وأعلن سيطرته على بلدتين وخمس قرى. وقال مصدر عسكري سوري: "تابعت قواتنا العاملة
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الملك سلمان بن عبد العزيز

من هو رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، سلسلة أوامر ملكية جديدة، شملت إقالة مسؤولين رفيعي المستوى، وإنشاء وزارة جديدة، إذ عين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة. وكان العيسى في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع. وُلد فهد بن محمد بن صالح العيسى في عام 1965، وتخرج في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، إذ حصل منها على درجة البكالوريوس في الأنظمة مع مرتبة الشرف عام 1986.
الملك-سلمان -وولي -العهد

رئيس جديد للديوان الملكي السعودي.. والإطاحة بقيادات

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، سلسلة أوامر ملكية جديدة، شملت إقالة مسؤولين رفيعي المستوى، وإنشاء وزارة جديدة، إذ عين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة، وكان العيسى في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع، وبموجب أمر ملكي آخر تم تعيين وزير الإعلام السابق عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، وتعيين مازن الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
علم-الكويت

الكويت: إقلاع أول طائرة مُحملة بالغذاء إلى السودان

أعلنت الكويت إقلاع طائرة الإغاثة الأولى، التي تحمل مساعدات غذائية وإنسانية إلى السودان، في إطار الجسر الجوي المخصص لمساعدة المتضررين من الأمطار والسيول الذي ضربت السودان. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير، إن طائرة المساعدات التي انطلقت من قاعدة (عبدالله المبارك) الجوية، تحمل على متنها 40 طنا من المواد الغذائية والإغاثية. وأضاف الساير أن إرسال هذه الطائرة المحملة بالمساعدات الانسانية، يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في السودان.
الشيخ-عبد-الله- بن -زايد -آل نهيان

الإمارات: التحالف العربي تصدى بنجاح للإرهاب في اليمن

أعلنت الخارجية الإماراتية، استهداف ميليشيات إرهابية بضربات جوية محددة في اليمن وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف وذلك بتاريخ 28 و29 أغسطس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها مساء الخميس، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية بدأت مؤخرًا زيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين. وقالت، إن التحالف العربي نجح في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة.
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صحف عبرية: طوارئ في إسرائيل بسبب الجبهات الأربع

شنت إسرائيل حربًا ضد فصائل مختلفة على صلة بإيران في بلدان متفرقة، كان أبرزها سوريا ولبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أنذر بمواجهات عسكرية مباشرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد توعد تلك الفصائل، ومن بينها حزب الله اللبناني، بالرد على تلك الهجمات. الضربات التي وجهتها إسرائيل في أربع جبهات، هي سوريا، لبنان، العراق، وقطاع غزة، كان لها آثارها المباشرة على مستوى الداخل، وهو ما رصدته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدى الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء الضربات.
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الجيش السوري يدمر عربتين مفخختين بريف إدلب

أعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، عن تدمير عربتين مفخختين بداخلهما انتحاريون قام تنظيم القاعدة بإرسالهما نحو النقاط العسكرية على محور ريف إدلب الشرقي. وقال مصدر ميداني: إن "قوات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربتين مفخختين قبل وصولهما إلى هدفهما على محور الاشتباك، كانت التنظيمات المسلحة قد استهلت الهجوم بإرسالهما نحو نقاط الجيش"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأكد المصدر أن تعزيزات عسكرية مناسبة وصلت إلى خطوط التماس في المنطقة لاستيعاب الهجوم، مشيرًا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش ومسلحي التنظيمات الإرهابية المهاجمة حتى اللحظة.
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إسقاط طائرة «سوخوي» للجيش السوري في إدلب (فيديو)

استهدفت فصائل مسلحة، اليوم الأربعاء، طائرة حربية من طراز سوخوي تابعة للجيش السوري النظامي بقيادة بشار الأسد، في ريف إدلب الجنوبي، لتسقط في محور "ترعي - السكيك" في بلدة خان شيخون، بحسب رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أكد خلالها أن المعلومات المتوفرة لديه حتى الآن تفيد بـ"أسر طيار بعد إسقاط الطائرة.. وفي المقابل أعلنت جبهة تحرير الشام الإرهابية "النصرة سابقا"، في بيان عبر تليجرام، مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.
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الحرس الثوري الإيراني يهدد بزوال إسرائيل

هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بالقضاء على إسرائيل من خلال حزب الله في لبنان، حيث اكتسب الأخير قدرات في سوريا تمكنه من شن حرب بمفرده. وأضاف سلامي، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، منطق نسيه الشعب الإيراني وأزاله من ذهنه، منوها بأن "كل ما يتفوه به العدو هو وصفة لأجل أن يلحق الهزيمة بنا"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية. وأوضح أن التفاوض خدعة وليس طريقا للحل، والعدو يزيد من الضغوط والمطالب خلال الحوار ويسعى إلى فرض الاستسلام علينا.
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