صحف الإمارات: وقف النار بإدلب وقطع شرايين حزب الله

الصحف كشفت عن إدراج وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا محور المواجهة بين طهران وواشنطن، على قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على ربانها

تحرير:وفاء بسيوني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ ص

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، وقف إطلاق النار في إدلب، واستعرضت الصراع في الشرق الأوسط، مسلطة الضوء على فرض واشنطن عقوبات على كيانات مشاركة في تمويل حزب الله. كشفت صحيفة "الاتحاد" عن إعلان الجيش الروسي الجمعة، وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم السبت. وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه تم التوصل إلى اتفاق "لوقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتباراً من الساعة 6,00 في 31 أغسطس".

وأضاف البيان أن "المركز الروسي للمصالحة يدعو قيادات المجموعات المسلحة إلى وقف الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها". وأشارت صحيفة "البيان" إلى مواصلة الجيش السوري أمس تقدمه في ريف إدلب، أمس، وأعلن سيطرته على بلدتين وخمس قرى. وقال مصدر عسكري سوري: "تابعت قواتنا العاملة

وأضاف البيان أن "المركز الروسي للمصالحة يدعو قيادات المجموعات المسلحة إلى وقف الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها".



وأشارت صحيفة "البيان" إلى مواصلة الجيش السوري أمس تقدمه في ريف إدلب، أمس، وأعلن سيطرته على بلدتين وخمس قرى.

وقال مصدر عسكري سوري: "تابعت قواتنا العاملة على اتجاهي ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي عملياتها النوعية، وتمت استعادة السيطرة على: الخوين الكبير ــ تل غبار ــ السكيات ــ تل سكيات ــ التمانعة ــ تل تركي ــ تل السيد علي ــ تل السيد جعفر ــ مزارع التمانعة الغربية والشرقية".



وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أنه في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري سينفذ وقفاً أحادياً لإطلاق النار في مناطق خفض التصعيد في إدلب، بدءاً من اليوم، فشلت تجربة التعايش الفريدة من نوعها بين قوات الجيش السوري والفصائل المعارضة التي استسلمت لها، في إرساء الأمن في محافظة درعا الجنوبية الغارقة في دوامة من التفجيرات والاغتيالات والاعتقالات.



وبالانتقال إلى شأن آخر، أفادت صحيفة "الخليج" أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على بنك "جمال ترست بنك"، والشركات التابعة له (ترست للتأمين وترست للتأمين على الحياة وترست لخدمات التأمين)، بعد وضعه على لائحة الإرهاب التي يصدرها مكتب مراقبة الأصول الخارجية المعروفة باسم "أوفاك"، بزعم تسهيله الأنشطة المالية لـ"حزب الله"، مشيرة إلى أنّ البنك يحوّل الأموال لأسر الانتحاريين.

وفرضت الوزارة عقوبات أيضاً على أربعة أشخاص ينقلون الأموال من الحرس الثوري الإيراني لحركة حماس عبر حزب الله.



وتحت عنوان "واشنطن تتوعّد بقطع شرايين حزب الله"، ذكرت "البيان" أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على مصرف "جمال ترست بنك" والشركات التابعة، أربكت المشهد اللبناني، وفيما اتجهت الأنظار إلى القصر الجمهوري الذي يشهد بعد غد الاثنين جلسة الحوار السياسي والاقتصادي، توعدت واشنطن بالمزيد من الاستهداف للجهات التي توفر التمويل لحزب الله غير أنها في الوقت نفسه بثت تطمينات لبنان بمواصلة العمل مع المؤسسات الأخرى.



فيما كشفت "الاتحاد" عن إدراج وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على ربانها.

والناقلة التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق قبل أن تفرج السلطات هناك عنها هي محور مواجهة بين طهران وواشنطن.

وقالت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة، في بيان: "سفن مثل أدريان داريا 1 تمكنت من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، الذي يحاول إخفاءه وبيعه بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب".

تناوات "الخليج" إعلان ألمانيا، أمس الجمعة، بعد إجراء محادثات مع فرنسا وبريطانيا، أن الدول الأوروبية ستكثف الجهود الدبلوماسية، لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى الكبرى (5+1)، والذي أدى حينها إلى تخفيف العقوبات عن طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية، بيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب منه العام الماضي بشكل أحادي.

واجتمع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وانضمت إليهم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني لإجراء محادثات على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في هلسنكي. وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن المجتمعين يريدون الاستفادة من الزخم الذي شهدته قمة مجموعة السبع الأسبوع الماضي، في حين أعلن الرئيس الأمريكي أنه منفتح على الحوار مع إيران.

وأوضحت "الإمارات اليوم" أن تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، أمس، أظهر أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب، كما واصلت التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به، في وقت قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، أمس، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، وسيرحب بأي خطوات نحو الإضافة إلى بنوده.



وبالانتقال إلى اليمن، ذكرت "الخليج" أن خلايا "داعش" و"القاعدة" بدأت تضرب في محافظة عدن بعدما حركتها "جماعة الإخوان"، ومدتها بأسباب البقاء. ونجا قائد قوات الحزام الأمني في محافظة عدن جنوبي اليمن، وضاح عمر عبد العزيز، أمس، من محاولة اغتيال، فيما استشهد وجُرح نحو 15 جندياً، إثر هجوم انتحاري نفذه إرهابي يقود دراجة نارية تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، في مديرية الشيخ عثمان شمال عدن، وبالتزامن، انفجرت عبوة ناسفة كانت تستهدف دورية أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني بمديرية دار سعد، شمال عدن، من دون أن يسفر الهجوم الثاني عن سقوط ضحايا.

وتحت عنوان "3 استقالات جديدة تعمق أزمة حزب أردوغان"، كشفت "البيان" عن استقالة 3 وزراء سابقين في تركيا من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ما زاد من عمق أزمة الحزب الذي يشهد انشقاقات واسعة، في وقت تتحدث تقارير عن أن مزيداً من أعضاء الحزب الساخطين على تفرد رجب طيب أرودغان بالقرار ينوون الاستقالة، بالتزامن أقر النظام التركي أنه فصل أكثر من 17 ألف عسكري منذ الانقلاب وحتى الآن.

والوزراء الذين استقالوا من الحزب هم وزراء العدل والداخلية والصناعة والتجارة الخارجية السابقون في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، سعد الدين أرجين وبشير أطالاي ونهاد أرجون.

ومن المتوقع أن يشغل الوزراء المستقيلون مناصب في حزب يسعى لتأسيسه نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق علي باباجان، الذي استقال من حزب "العدالة والتنمية" في يوليو الماضي.



