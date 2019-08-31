رياضة

غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهتي السعودية

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص
المنتخب الوطني الأولمبي
المنتخب الوطني الأولمبي
أعلن شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب الأولمبي السعودي الدوليتين يومي 7 و10 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق لنهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية. ومن المقرر أن يبدأ الفريق تجمعه غدا الأحد، إذ يؤدي تدريبه الأول بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة ويستمر في معسكره حتى يوم 10 سبتمبر، بينما سيتم إبلاغ لاعبي الزمالك والاتحاد المشاركين في المباراة في الدور قبل النهائي لكأس مصر بموعد انضمامهم للمعسكر، كما سيتم استدعاء المصابين للاطلاع على برامج علاجهم بالتنسيق مع أنديتهم.
المنتخب الوطني الأولمبي سيواجه المنتخب الأولمبي السعودي يومي 7 و10 سبتمبر، وتقررت إقامة المباراة الأولى في الثامنة مساء 7 سبتمبر على استاد السويس، بينما تقام المباراة الثانية في الثامنة مساء 10 سبتمبر على استاد السلام. وضمت قائمة المنتخب الوطني الأولمبي كلا من: - حراسة المرمى: عمر رضوان - عمر صلاح
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يوفنتوس‎

قمة الكالتشيو.. يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام نابولي

يبدو أن الإثارة لن تتأخر في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتضن اليوم ملعب أليانز ستاديوم، قمة مباريات الجولة الثانية في الكالتشيو لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس حامل اللقب، نظيره نابولي وصيف العام الماضي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل اليوفي المركز السابع برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على بارما بهدف نظيف، بينما يحتل نابولي المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، بعد تحقيقه فوزا مثيرا في الجولة الأولى خارج ميدانه على فيورنتينا بنتيجة 4-3.
منتخب-أنجولا‎ (4)

الإسماعيلي يفاضل بين 3 مدربين لقيادة الدراويش

يفاضل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بقيادة إبراهيم عثمان، بين الفرنسي نيكولاس ديبويس، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، والصربي سيرجان فاسيليفيتش، مدرب أنجولا، كما علم «التحرير» أن هناك مدربا أرجنتينيا آخر مرشح لاختيار أحدهم لقيادة الدراويش في الموسم المقبل (2019-2020). ومن المقرر أن تعلن إدارة الإسماعيلي عن اسم المدير الفني الذي يقود الدراويش بالموسم الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، وإن كان الأقرب لتلك المهمة هو الصربي سيرجان فاسيليفيتش، علمًا بأن محمود جابر، يتولى مهمة المدير الفني للدراويش حاليا، لكن مجلس الإدارة يرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي.
ليفربول‎

ليفربول يبحث عن العلامة الكاملة أمام بيرنلي

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وستكون ضربة البداية من ملعب سانت ميريز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، عندما يستقبل ساوثهامبتون نظيره مانشستر يونايتد، ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه الشياطين الحمر في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، ويأمل اليونايتد في إنهاء سلسلة نتائجه الباهتة في الآونة الأخيرة، وكانت آخرها الخسارة على أرضه أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1.
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طلعت-يوسف

طلعت يوسف يطالب الزمالك باحترام الاتحاد السكندري

طالب طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، فريق الزمالك باحترام زعيم الثغر قبل المواجهة المقرر لها الأحد المقبل بكأس مصر في دور نصف النهائي، إذ قال طلعت يوسف، في مداخلة هاتفية لقناة «تايم سبورت»: «نحترم الزمالك ونعلم جيدًا أنه فريق قوي يجب أن نعمل له حسابًا، ولكن أيضًا نحن فريق كبير يجب أن يعمل لنا الزمالك ألف حساب». وتحدث المدير الفني للاتحاد عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك قائلا: «لا يشغلني من سيدير المباراة، سواء طاقم تحكيم مصري أو أجنبي، نحترم ونقدر الجميع ولكن أطالب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بإعلان موقف واضح في هذا الشأن».
الزمالك-المقاصة (14)

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفارس الأبيض بقيادة مدربه ميتشو الملقب بالفيلسوف، المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 في تاريخه، لتعويض جماهيره عن لقب الدوري الممتاز في الموسم المنقضي الذي توج به الأهلي، بينما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني.
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الزمالك Vs المقاصة.. معركة الابن والفيلسوف في الكأس

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفارس الأبيض بقيادة مدربه ميتشو المُلقب بالفيلسوف، المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 في تاريخه، لتعويض جماهيره على ضياع لقب الدوري الممتاز في الموسم المنقضي الذي توج به الأهلي، فيما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني.
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معروف حكمًا لمواجهة الزمالك والمقاصة في الكأس

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين محمد معروف الحكم الدولي، لإدارة مباراة فريق مصر المقاصة ونظيره الزمالك، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعدما تم استبعاد جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج المرشحين لإدارة اللقاء، بسبب معاقبة الأول بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز، وإدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن، أما الثاني فقد أدار لقاء الفارس الأبيض في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.
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