غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهتي السعودية

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

المنتخب الوطني الأولمبي

أعلن شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب الأولمبي السعودي الدوليتين يومي 7 و10 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق لنهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية. ومن المقرر أن يبدأ الفريق تجمعه غدا الأحد، إذ يؤدي تدريبه الأول بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة ويستمر في معسكره حتى يوم 10 سبتمبر، بينما سيتم إبلاغ لاعبي الزمالك والاتحاد المشاركين في المباراة في الدور قبل النهائي لكأس مصر بموعد انضمامهم للمعسكر، كما سيتم استدعاء المصابين للاطلاع على برامج علاجهم بالتنسيق مع أنديتهم.

المنتخب الوطني الأولمبي سيواجه المنتخب الأولمبي السعودي يومي 7 و10 سبتمبر، وتقررت إقامة المباراة الأولى في الثامنة مساء 7 سبتمبر على استاد السويس، بينما تقام المباراة الثانية في الثامنة مساء 10 سبتمبر على استاد السلام. وضمت قائمة المنتخب الوطني الأولمبي كلا من: - حراسة المرمى: عمر رضوان - عمر صلاح