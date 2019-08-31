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الصين تطلق قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
قمر صناعي - أرشيفية
قمر صناعي - أرشيفية
أطلقت الصين اليوم السبت قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء بواسطة صاروخ حامل من نوع "كوايتشو - 1 إيه"، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين. وذكر مركز جيوتشيوان –في بيان اليوم- أن الصاروخ الحامل تم إطلاقه الساعة 7:41 صباحا بالتوقيت المحلي لبكين، لإرسال القمرين إلى مدارهما المخطط لهما. وتم تطوير أحد القمرين من جانب أكاديمية الابتكار للأقمار الصناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وسيستخدم في تجارب تكنولوجيا الجاذبية الصغرى
أما القمر الصناعي الثاني فطورته شركة سبيستي المحدودة (تشانغشا)، وهي شركة صينية خاصة للفضاء التجاري، وسيستخدم لاختبار تكنولوجيا "الشراع الشمسي".على جانب آخر، كان الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، قد أعلن أن مصر أطلقت قمرا صناعيا من نوع (كيوب سات) لمحطة الفضاء الدولية،
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انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

8 قتلى و43 مصابًا إثر انفجار بمصنع كيماويات في الهند

أعلنت مصادر شرطية، مصرع 8 أشخاص إثر انفجار اسطوانات بمصنع كيماويات بولاية ماهاراشترا الهندية. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن مصادر في الشرطة قولها، إن المصنع كان متواجد به 100 شخص، عندما وقع الانفجار. وأضاف مسئول بالشرطة أنه تم العثور على 8 جثث وجاري عملية الانقاذ. وأوضح أن هذا القمر هو الأول من نوعه ضمن برنامج الهيئة لإطلاق تلك النوعية من الأقمار الصناعية، ويشارك فيه تحالف بقيادة علماء الهيئة وعلماء من مختلف الجامعات والهيئات المصرية، مشيرا إلى أنه شارك في تصنيع هذا القمر عدد من طلاب الجامعات بمشروعات تخرجهم.
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هبوط أسهم «تويتر» بعد اختراق حساب رئيسه

تعرض حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" للاختراق، إذ أرسل تغريدات وأعاد إرسال تغريدات يمكن لأي شخص أن يراها شملت إهانات عنصرية وشتائم على صفحته التي يبلغ عدد متابعيها نحو أربعة ملايين. وقال موقع "تويتر" في تغريدة حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الاخبارية اليوم السبت، إنه على دراية بتعرض الحساب للاختراق ويحقق فيما حدث.
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البرازيل تعلن إخماد الحرائق في غابات الأمازون

أعلنت البرازيل اليوم الجمعة، إخماد جميع الحرائق التي كانت مندلعة في غابات الأمازون، بحسب سكاي نيوز، يأتي ذلك بعدما انحسرت الحرائق بالبرازيل انحسرت بشكل طفيف منذ أن أرسل الرئيس جايير بولسونارو الجيش، يوم السبت الماضي، للمساهمة في مكافحتها، وأعلن المعهد الوطني لبحوث الفضاء في البرازيل، أن النيران اندلعت في ما يزيد على 72 ألف حريق في غابات الأمازون المطيرة هذا العام، وهو عدد قياسي للحرائق في الدولة، ويمثل ذلك زيادة كبيرة، مقارنة بحرائق العام الماضي التي بلغت 40 ألف حريق.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يرفع رايات الحرب.. نصيحة لماكرون وتهديد للبنان

في محاولة لتقريب لامتصاص حالة الغليان في الشرق الأوسط، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما دعا منذ أيام الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، إلى اجتماع مشترك، لتهدئة التوتر الذي تزداد حدته بشكل سريع بين البلدين، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد في مايو الماضي، وتشهد إيضا العلاقات بين إيران وإسرائيل حالة من التوتر الشديد يصحبها تهديدات متبادلة بالحرب، كما تتهم تل أبيب، طهران بصنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.
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مصر تُنسق مع الصين لإقامة مصنع سيارات كهربائية

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التنسيق مع ثاني أكبر شركة سيارات كهربائية في الصين والتفاهم لإجراء ترتيبات لزيارة وفد مصري لمقر الشركة قريبا من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة النصر للسيارات بهدف توطين هذه الصناعة في مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاعي الزراعة والصناعة.
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غضب الوكلاء وفرحة «خليها تصدي».. رقابة حكومية على سوق السيارات

أثار قرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية في أسعار السيارات، مشاعر متناقضة بين الفرحة الشديدة والغضب الأشد، حيث انتاب أعضاء حملات المقاطعة الشعبية -خليها تصدي- مشاعر إيجابية وتوقعات بانخفاض أسعار السيارات بسبة 20%، في المقابل غضب شديد لعدد كبير من وكلاء وتجار السيارات، معتبرين القرار منافيًا لآليات السوق الحر والتي يتحكم بها آليات العرض والطلب.. فلمن ينتصر هذا القرار؟
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هل تنجح الحكومة في استثمار المحميات الطبيعية؟

خطوات في كل الاتجاهات من قبل الجهات المسؤولة في الدولة للاستفادة من كل ما تمتلكه مصر من مصادر طبيعية جاذبة للسياح، وكانت آخر تلك الخطوات، هو لقاء وزيرتي السياحة والبيئة لوضع خطط تهدف لتنمية موارد المحميات الطبيعية المصرية والاستفادة منها. ويبلغ عدد المحميات الطبيعية فى مصر 31 محمية، من يزاول منها النشاط فعليا 13 محمية فقط، تتوزع المحميات الـ13 بين 8 محافظات القاهرة والتي يوجد بها محميتان، ومحافظة كفر الشيخ ويوجد بها محمية واحدة فقط، بالإضافة إلى محافظة الجيزة ويوجد بها محمية واحدة، ومحافظة الفيوم والتى يوجد بها محميتان طبيعيتان.
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منها المساجد والكنائس.. فرض تأمين إجباري على 20 جهة

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن مسودة قانون التأمين الجديد، والمتوقع إقراره في دور الانعقاد التشريعي المقبل، والتي اشترطت ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين عن 150 مليون جنيه للحياة أو الممتلكات، يرتفع بقيمة 50 مليون جنيه إذا رغبت الشركة في ممارسة التأمين على أنشطة البترول أو الطيران، فضلا عن ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين عن مليار جنيه. ولعل أبرز ما توقفنا عنده هو تضمن المسودة 20 جهة خاضعة للتأمين الإجباري، أبرزها دور العبادة وروادها، المدارس، والمستشفيات.. فهل يدفع المصلون تأمينًا إجباريًّا للصلاة بالمساجد؟
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