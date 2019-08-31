الصين تطلق قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

قمر صناعي - أرشيفية

أطلقت الصين اليوم السبت قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء بواسطة صاروخ حامل من نوع "كوايتشو - 1 إيه"، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين. وذكر مركز جيوتشيوان –في بيان اليوم- أن الصاروخ الحامل تم إطلاقه الساعة 7:41 صباحا بالتوقيت المحلي لبكين، لإرسال القمرين إلى مدارهما المخطط لهما. وتم تطوير أحد القمرين من جانب أكاديمية الابتكار للأقمار الصناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وسيستخدم في تجارب تكنولوجيا الجاذبية الصغرى

أما القمر الصناعي الثاني فطورته شركة سبيستي المحدودة (تشانغشا)، وهي شركة صينية خاصة للفضاء التجاري، وسيستخدم لاختبار تكنولوجيا "الشراع الشمسي".على جانب آخر، كان الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، قد أعلن أن مصر أطلقت قمرا صناعيا من نوع (كيوب سات) لمحطة الفضاء الدولية،