مونديال اليد.. الزمالك يواجه الدحيل القطري

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

كرة اليد بنادي الزمالك

يواجه فريق كرة اليد بنادي الزمالك، بقيادة باسم السبكي، نظيره الدحيل القطري، على صالة الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، في تمام الساعة 11.15 صباحًا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ13، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وخسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك، أمام كييل الألماني بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي، لينافس على المراكز من الخامس إلى العاشر، بجدول ترتيب البطولة إلى طريقين.

ويضم الأول الزمالك ونيورك سيتي والدحيل، بينما الثاني يشمل مضر وجامعة سيدني وتوباتي، وسيلعب كل فريق مباراتين فقط، وعلى أثر النتائج والأهداف سيتم تحديد المراكز الـ6 الأخيرة بالبطولة. الزمالك حقق الفوز على نيويورك، أمس الجمعة، بنتيجة 38-24، ويسعى أبناء القلعة البيضاء لتحقيق الفوز على الدحيل، من أجل اقتناص

ويضم الأول الزمالك ونيورك سيتي والدحيل، بينما الثاني يشمل مضر وجامعة سيدني وتوباتي، وسيلعب كل فريق مباراتين فقط، وعلى أثر النتائج والأهداف سيتم تحديد المراكز الـ6 الأخيرة بالبطولة.



الزمالك حقق الفوز على نيويورك، أمس الجمعة، بنتيجة 38-24، ويسعى أبناء القلعة البيضاء لتحقيق الفوز على الدحيل، من أجل اقتناص صدارة المجموعة لخطف المركز الخامس أو السادس.



وتضم قائمة الزمالك 19 لاعبًا، هم "أحمد الأحمر، محمد رمضان (هتلر)، محمد علي، محمود خليل (فلفل)، هشام السبكي، كريم أيمن، أحمد مؤمن (دودو)، يحيى الدرع، علي هشام، مصطفى خليل، أكرم يسرى، محمد عبد الرحمن (بودي)، حازم ممدوح، أحمد حسام، محمد علاء (لوكا)، مصطفى دونجل، وسام نوار، هشام شديد"، بالإضافة إلى الوافد الجديد حسن وليد قداح، هداف منتخب مصر للناشئين في مونديال مقدونيا تحت 19 سنة.

