8 قتلى و43 مصابًا إثر انفجار بمصنع كيماويات في الهند

تحرير:وكالات ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

أعلنت مصادر شرطية، مصرع 8 أشخاص إثر انفجار اسطوانات بمصنع كيماويات بولاية ماهاراشترا الهندية. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن مصادر في الشرطة قولها، إن المصنع كان متواجد به 100 شخص، عندما وقع الانفجار. وأضاف مسئول بالشرطة أنه تم العثور على 8 جثث وجاري عملية الانقاذ. وأوضح أن هذا القمر هو الأول من نوعه ضمن برنامج الهيئة لإطلاق تلك النوعية من الأقمار الصناعية، ويشارك فيه تحالف بقيادة علماء الهيئة وعلماء من مختلف الجامعات والهيئات المصرية، مشيرا إلى أنه شارك في تصنيع هذا القمر عدد من طلاب الجامعات بمشروعات تخرجهم.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن 6 أشخاص قتلوا على الأقل، وأصيب 43 آخرين، إثر انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في ولاية ماهراشترا، غربي الهند.

وبحسب وكالة "آني" فإن انفجارا وقع في مصنع للمواد الكيميائية، صباح السبت، تبعه حريق كبير شب في المصنع.

وأضافت الوكالة أن 6 أشخاص قتلوا، وأصيب 43 آخرين إثر الانفجار.