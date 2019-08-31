ليفربول يبحث عن العلامة الكاملة أمام بيرنلي

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

ليفربول

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وستكون ضربة البداية من ملعب سانت ميريز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، عندما يستقبل ساوثهامبتون نظيره مانشستر يونايتد، ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه الشياطين الحمر في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، ويأمل اليونايتد في إنهاء سلسلة نتائجه الباهتة في الآونة الأخيرة، وكانت آخرها الخسارة على أرضه أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1.

وضمن مباريات نفس الجولة، يسعى ليفربول لمواصلة تصدّره جدول الترتيب، عندما يرحل لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ويحتل الليفر الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما يوجد بيرنلي في المركز السادس برصيد 4 نقاط. وبدوره يستقبل تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، نظيره شيفيلد يونايتد

وضمن مباريات نفس الجولة، يسعى ليفربول لمواصلة تصدّره جدول الترتيب، عندما يرحل لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ويحتل الليفر الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما يوجد بيرنلي في المركز السادس برصيد 4 نقاط.



وبدوره يستقبل تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، نظيره شيفيلد يونايتد الساعة الرابعة عصرا، ويحتل البلوز المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، بينما يوجد شيفيلد في المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.



وفي نفس الموعد، يستقبل حامل اللقب مانشستر سيتي نظيره برايتون على ملعب الاتحاد، ويحتل رجال بيب جوارديولا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه برايتون في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.



وفي باقي المباريات يواجه ليستر سيتي نظيره بورنموث، ويصطدم نيوكاسل بواتفورد وكريستال بالاس بأستون فيلا الساعة الرابعة عصرًا.