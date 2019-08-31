رياضة

ليفربول يبحث عن العلامة الكاملة أمام بيرنلي

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
ليفربول
ليفربول
تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وستكون ضربة البداية من ملعب سانت ميريز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، عندما يستقبل ساوثهامبتون نظيره مانشستر يونايتد، ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه الشياطين الحمر في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، ويأمل اليونايتد في إنهاء سلسلة نتائجه الباهتة في الآونة الأخيرة، وكانت آخرها الخسارة على أرضه أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1.
وضمن مباريات نفس الجولة، يسعى ليفربول لمواصلة تصدّره جدول الترتيب، عندما يرحل لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ويحتل الليفر الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما يوجد بيرنلي في المركز السادس برصيد 4 نقاط. وبدوره يستقبل تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، نظيره شيفيلد يونايتد
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يوفنتوس‎

قمة الكالتشيو.. يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام نابولي

يبدو أن الإثارة لن تتأخر في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتضن اليوم ملعب أليانز ستاديوم، قمة مباريات الجولة الثانية في الكالتشيو لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس حامل اللقب، نظيره نابولي وصيف العام الماضي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل اليوفي المركز السابع برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على بارما بهدف نظيف، بينما يحتل نابولي المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، بعد تحقيقه فوزا مثيرا في الجولة الأولى خارج ميدانه على فيورنتينا بنتيجة 4-3.
منتخب-أنجولا‎ (4)

الإسماعيلي يفاضل بين 3 مدربين لقيادة الدراويش

يفاضل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بقيادة إبراهيم عثمان، بين الفرنسي نيكولاس ديبويس، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، والصربي سيرجان فاسيليفيتش، مدرب أنجولا، كما علم «التحرير» أن هناك مدربا أرجنتينيا آخر مرشح لاختيار أحدهم لقيادة الدراويش في الموسم المقبل (2019-2020). ومن المقرر أن تعلن إدارة الإسماعيلي عن اسم المدير الفني الذي يقود الدراويش بالموسم الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، وإن كان الأقرب لتلك المهمة هو الصربي سيرجان فاسيليفيتش، علمًا بأن محمود جابر، يتولى مهمة المدير الفني للدراويش حاليا، لكن مجلس الإدارة يرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي.
احمد -الاحمر - يد الزمالك‎

مونديال اليد.. الزمالك يواجه الدحيل القطري

يواجه فريق كرة اليد بنادي الزمالك، بقيادة باسم السبكي، نظيره الدحيل القطري، على صالة الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، في تمام الساعة 11.15 صباحًا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ13، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وخسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك، أمام كييل الألماني بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي، لينافس على المراكز من الخامس إلى العاشر، بجدول ترتيب البطولة إلى طريقين.
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مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (1)

مواجهات سهلة للكبار في «كأس كاراباو»

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث، فيما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، وينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.
فرانك-لامبارد (2)

لامبارد يتذكر اتهامه بالخيانة من جماهير تشيلسي

يأمل مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في الحصول على العفو من قبَل جماهير البلوز، قبل خوضه أول مباراة مع الفريق اللندني على ملعب ستامفورد بريدج أمام ليستر سيتي، غدًا الأحد. ويرتبط لامبارد بعلاقة قوية مع جماهير تشيلسي منذ عام 2001، إلا أن أحد جماهير البلوز رفع لافتة تتهمه بالخيانة، عقب انتقاله إلى مانشستر سيتي في موسم 2014- 2015، وعن ذلك قال لامبارد: "أملك علاقة خاصة بالجماهير، بعيدًا عن مَن رفع تلك اللافتة. أشعر بالفخر بالعودة إلى ملعب ستامفورد بريدج مدربًا، فبعد كل اللحظات الحلوة التي قضيتها لاعبا مع الفريق، أرغب بشدة في الفوز على ليستر سيتي".
محمد صلاح

قائد مانشستر يونايتد السابق: كلوب قد يخسر محمد صلاح

طالب جاري نيفيل، الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد السابق، الشياطين الحمر بمواصلة العمل من أجل الاقتراب من مانشستر سيتي وليفربول، كما أثنى نيفيل على الثنائي وان بيساكا وهاري ماجواير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس البريطانية. وقال قائد مانشستر يونايتد السابق: "مانشستر يونايتد عليه البناء وعلينا الانتظار، ويجب عليهم التأكد من أنهم يتخذون القرارات الصحيحة لأنه في كل مرة يكون لديك سوق انتقالات سيئة، عليهم التوقف عن ذلك. كان هذا الصيف صلبا، إن لم يكن مذهلا للفريق".
مانشستر-سيتي

7 أرقام قياسية حققها مانشستر سيتي في آخر موسمين

ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، يوم 9 أغسطس الجارى، إذ ستكون ضربة البداية عبر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، وستكون الأنظار مسلطة على حامل اللقب في آخر موسمين، مانشستر سيتي، وما إذا كان قادرًا على التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خاصة أن السيتي تمكن في آخر موسمين من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ففي موسم 2017- 2018 جمع السيتي أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بواقع 100 نقطة محطمًا الرقم القياسي السابق لتشيلسي بـ95 نقطة في موسم 2004- 2005.
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