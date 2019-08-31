ترامب يطالب الصين بالتصرف بـ«إنسانية» في هونج كونج

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكين بأن تتصرف بـ"إنسانية"، بعدما أُوقِف عدد من الناشطين في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج وحظر تظاهرة جديدة كبيرة مرتقبة اليوم السبت في المستعمرة البريطانية السابقة. واعتبر ترامب - حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية، أن الضغط الاقتصادي الأمريكي على الصين ساهم في منع السلطات من شن حملة أكثر صرامة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ ، قائلا: "إن عملي على الصعيد التجاري يسمح بالفعل في إعادة خفض التوتر هناك".

وكان الرئيس الأمريكي قد مارس ضغوطا على الصين عبر ربط ملفين ساخنين، أحدهما دبلوماسي ويتمثل بالأزمة في هونج كونج، والآخر اقتصادي وهو المفاوضات التجارية بين البلدين ، وقال ترامب في تغريدة "بالتأكيد تريد الصين إبرام اتفاق (مع الولايات المتحدة) لكن ليتصرفوا بإنسانية مع هونج كونج أولا".ومنذ قرابة ثلاثة أشهر،