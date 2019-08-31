سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ترامب يطالب الصين بالتصرف بـ«إنسانية» في هونج كونج

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
ترامب
ترامب
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكين بأن تتصرف بـ"إنسانية"، بعدما أُوقِف عدد من الناشطين في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج وحظر تظاهرة جديدة كبيرة مرتقبة اليوم السبت في المستعمرة البريطانية السابقة. واعتبر ترامب - حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية، أن الضغط الاقتصادي الأمريكي على الصين ساهم في منع السلطات من شن حملة أكثر صرامة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ ، قائلا: "إن عملي على الصعيد التجاري يسمح بالفعل في إعادة خفض التوتر هناك".
وكان الرئيس الأمريكي قد مارس ضغوطا على الصين عبر ربط ملفين ساخنين، أحدهما دبلوماسي ويتمثل بالأزمة في هونج كونج، والآخر اقتصادي وهو المفاوضات التجارية بين البلدين ، وقال ترامب في تغريدة "بالتأكيد تريد الصين إبرام اتفاق (مع الولايات المتحدة) لكن ليتصرفوا بإنسانية مع هونج كونج أولا".ومنذ قرابة ثلاثة أشهر،
اقرأ المزيد
ناقلة النفط أدريان

أمريكا تدرج ناقلة نفط إيرانية على قائمتها السوداء

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» على قائمتها السوداء. وبحسب وكالة «رويترز»، فرضت الوزارة الأمريكية عقوبات على ربان الناقلة. والناقلة التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق قبل أن تفرج السلطات هناك عنها هي محور مواجهة بين طهران وواشنطن. وقالت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة، في بيان: «سفن مثل أدريان داريا 1 تمكن (فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، الذي يحاول إخفاءه وبيعه بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب».
ترامب

«أمريكا ملهاش يد».. ترامب يسخر من فشل صاروخ إيران

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من فشل صاروخ إيراني كان يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض، لدى إطلاقه الخميس، إذ كتب تغريدة أرفقها بصورة مقربة لموقع الإطلاق بعد التفجير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا:"الولايات المتحدة لم يكن لها يد في الحادث الكارثي الذي وقع أثناء تحضيرات الإطلاق النهائي للصاروخ الإيراني"، ثم تابع متهكما: "أتمنى لإيران حظا وافرا في تحديد ملابسات ما جرى".. وكانت أمريكا تعارض إطلاق القمر الصناعي الإيراني، ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمركيين، يبدو أن الانفجار وقع أثناء إمداد الصاروخ بالوقود، استعدادا لإطلاقه.
ترامب (1)

مساعدات أمريكا العسكرية أزمة جديدة على طاولة ترامب

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدية خطة لحجب مبلغ 250 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمر كبار المسؤولين بمراجعة حزمة المساعدات. ويأتي قرار ترامب بأمر المراجعة بعد أن خسر البيت الأبيض معركة علنية لخفض الإنفاق على المساعدات الخارجية، وبعد إلغاء خطة خفض 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، قال ترامب إن فريقه سيتطلع إلى إيجاد تخفيضات في بند آخر بميزانية المساعدات الخارجية.
دونالد ترامب

ترامب يعلن إنشاء قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إطلاق قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء في وزارة الدفاع «البنتاجون»، ستكون مهمتها ضمان هيمنة الولايات المتحدة المهددة من الصين وروسيا في ميدان الحرب الجديد هذا. وبحسب وكالة «فرانس برس»، قال ترامب خلال حفل أقيم في واشنطن: «هذه لحظة تاريخية، يوم تاريخي يلحظ أهمية الفضاء المركزية لأمن ودفاع الولايات المتحدة». وأضاف الرئيس الأمريكي: «قيادة سبايسكوم ستضمن أن الهيمنة الأمريكية في الفضاء لن تكون مهددة أبدا».
اقرأ المزيد من الأخبار
شرطة هونج كونج

بعد أول رصاصة.. هل تتدخل بكين عسكريا في هونج كونج؟

شهدت مظاهرات هونج كونج، أمس الأحد، قيام ضابط شرطة بإطلاق رصاصة حية في الهواء، للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات، في الوقت الذي قام فيه المحتجون بمحاصرة الشرطة المسلحة بخراطيم المياه. حيث شهدت شوارع المدينة، واحدة من أكثر الليالي عنفا منذ أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية قبل 12 أسبوعا. وهو ما دفع وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى توجيه أقوى تحذيراتها حتى الآن، من تدخل عسكري محتمل في هونج كونج، على الرغم من استبعاد المحللين لهذة الخطوة، والذين قالوا إنها ستكون الملاذ الأخير لبكين.
مسيرة-هونج-كونج 1 (2)

استمرار احتجاجات هونج كونج.. وغلق 4 محطات مترو

تجددت، اليوم السبت، الاحتجاجات في هونج كونج، بعد خروج مظاهرات، أمس الجمعة، للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية في الإقليم المتمتع بحريات غير محددة لكنه خاضع لحكم الصين، وأثر ذلك أغلقت السلطات 4 محطات لقطارات الأنفاق (المترو)، بعد انتقادها من وسائل إعلام صينية بحجة استغلالها من مثيري الشغب، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس". وبدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية.
ترامب (2)

ترامب: أمريكا لا تريد التعامل مع «هواوي»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لا تريد أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفقا لـ"رويترز". وأوضح ترامب أن هناك أجزاء من أعمال "هواوي" يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يوضح إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الإدارة الأمريكية تخطط لتمديد الترخيص العام المؤقت للشركة الصينية لمدة 90 يومًا من أجل شراء مكونات من الشركات الأمريكية. وتابع ترامب: "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا".
اشتباكات-فى-مطار-هونج-كونج (1)

الصين لأمريكا: لا تحشروا أنوفكم في هونج كونج

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بإصرار مرة أخرى إلى "وقف حشر أنفها في هونج كونج". وقالت وزارة الخارجية الصينية: "لقد أعربنا مرارا عن موقفنا من هذه المسألة.. هونج كونج شأن داخلي صيني بحت"، وفقا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي". ووصف شو لوين، المتحدث الرسمي باسم مستشارية شؤون هونج كونج وماكاو، ضرب اثنين من سكان البر الصيني الرئيس في مطار هذه الجزيرة الصينية بأنه "عمل إرهابي تقريبا". وشهد مطار هونج كونج أمس الثلاثاء يوما ثانيا من الفوضى مع تعليق مئات الرحلات بسبب تجمع مئات المتظاهرين، ووقوع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org