فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

كلاكيت رابع مرة.. أمير كرارة وبيتر ميمي برمضان 2020

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
أمير كرارة وبيتر ميمي
أمير كرارة وبيتر ميمي
استقر النجم أمير كرارة على فكرة مسلسله الجديد الذى سيخوض به سباق رمضان 2020، حيث بدأ بالفعل جلسات العمل الخاصة بالعمل مع شركاء النجاح المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، فى التعاون الرابع بينهما بالدراما التليفزيونية بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة، الذي عرض على مى السنوات الماضية فى رمضان، ويواصل الثلاثي الجلسات التحضيرية للمسلسل الذى لم يتم الكشف عن فكرته بعد، ولكن تم بالفعل وضع الخطوط العريضة للعمل بقيادة شركة «سينرجي» المنتجة للمسلسل، ومالكها المنتج تامر مرسي، ومن المقرر أن ينطلق التصوير نوفمبر المقبل.
كانت شركة «سينرجي» قد أجلت التحضيرات للجزء الرابع من مسلسل «كلبش» إلى رمضان 2021، بعد الإعلان عنه، على أن يقدم أمير كرارة عملا جديدا بعيدا عنه فى رمضان 2020، ومن ثم يعود إلى «كلبش» فى العام التالي. كان أمير كرارة قد شارك مؤخرا بالتعاون مع المخرج بيتر ميمي، فى سباق
اقرأ المزيد
يوسف-الشريف (2)

«سينرجي» تتسلم أول 9 حلقات من مسلسل يوسف الشريف

يواصل السيناريست عمرو سمير عاطف، كتابة حلقات مسلسل «النهاية» الذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف، حيث انتهى بالفعل من كتابة أحداث الحلقات الأولى، وقام بتسليم أول 9 حلقات إلى الجهة المنتجة، فيما تجرى شركة «سينرجي» لمالكها المنتج تامر مرسي، الجلسات التحضيرية للمسلسل من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة، وترشيح باقى الأبطال وتحديد أماكن التصوير، استعدادا لانطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون تصوير أغلب مشاهد المسلسل خارج مصر، حيث إن أحداثه تدور حول العالم الافتراضي، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التي سيتم التصوير فيها.
منة-شلبى

منة شلبي ترد على أنباء زواجها بصورة من «فرحها»

أنباء كثيرة تداولتها العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بشأن ارتباط منة شلبي، إذ قيل إنها تستعد للزواج من "فارس أحلامها"، الذي لم يعرف من هو بعد، وذلك خلال السنة المقبلة، وردد آخرون أن الفنانة تزوجت بالفعل في السر، وتخفي الأمر لحين اختيار الوقت المناسب للإعلان. وردت منة على تلك الأنباء عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إذ نشرت صورة لها، هي عبارة عن مشهد من فيلم بنات وسط البلد، ظهرت فيها مرتدية فستان الزفاف، وإلى جوارها النجمة التونسية هند صبري، وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير معها.
محمد رمضان

محمد رمضان يرد على الانتقادات بهذه الطريقة

تعرض الفنان محمد رمضان لموجة من الانتقادات، بسبب حفله الأخير الذي أحياه في الساحل الشمالي، إذ وصف الكثيرون إطلالته بـ"غير المناسبة"، في حين طالب البعض بمنعه من إحياء الحفلات، لأنه خالف الشروط الموضوعة مسبقا من نقابة المهن الموسيقية. كل تلك الانتقادات دفعت رمضان للرد عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ نشر صورة له من حفله، وكتب: "الأفواه لن تصمت والألسن.. لن تتوقف ثقة في الله نجاح"، وهو أسلوب معتاد من رمضان الذي عبر في كثير من أعماله عن تفوقه في مواجهة "خصومه".
اقرأ المزيد من الأخبار
يوسف-الشريف (2)

«سينرجي» تتسلم أول 9 حلقات من مسلسل يوسف الشريف

يواصل السيناريست عمرو سمير عاطف، كتابة حلقات مسلسل «النهاية» الذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف، حيث انتهى بالفعل من كتابة أحداث الحلقات الأولى، وقام بتسليم أول 9 حلقات إلى الجهة المنتجة، فيما تجرى شركة «سينرجي» لمالكها المنتج تامر مرسي، الجلسات التحضيرية للمسلسل من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة، وترشيح باقى الأبطال وتحديد أماكن التصوير، استعدادا لانطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون تصوير أغلب مشاهد المسلسل خارج مصر، حيث إن أحداثه تدور حول العالم الافتراضي، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التي سيتم التصوير فيها.
ولاد رزق

هل ينجح «ولاد رزق 2» في اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»؟

لا يزال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه الفيلم بعد مرور 34 يوما على طرحه، نحو 90 مليونا و495 ألفا و224 جنيها، ومن المتوقع حصول الفيلم على لقب أول عمل سينمائي يحصد 100 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا وتارا عماد، ويستكمل «الفيل الأزرق 2» أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات، على زوج دكتور يحيى من لبنى، وابتعاده عن الطب النفسي وعمله بإحدى الشركات الكبرى فى السوق.
أمير-كرارة-وبيتر-ميمى

أمير كرارة يستعد لـ«بطل روما».. والتصوير في سبتمبر

يواصل النجم أمير كرارة التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد "بطل روما"، على أن يبدأ تصويره مطلع سبتمبر المقبل في الديكورات التي يقوم المخرج بيتر ميمي بمعاينتها خلال الوقت الحالي. والعمل من تأليف محمود البزاوي، وإخراج بيتر ميمي. ومن المقرر أن يخوض أمير كرارة بـ"بطل روما" سباق موسم عيد الفطر السينمائي المقبل، ويتم تصوير الفيلم في أكثر من دولة أوروبية مختلفة، والعمل من إنتاج شركة "سينرجي فيلمز"، ليكرر تعاونه مع المخرج والشركة المنتجة لفيلمه الأخير "كازابلانكا"، الذي تصدر إيرادات موسم عيد الفطر، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.
ولاد-رزق

أحمد عز يواصل التصدر بـ«ولاد رزق2».. وهذا ما حققه

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات ثالث أيام عيد الأضحى 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 36 مليونا، بواقع 35 مليونا و481 ألفا و400 جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من 4 أيام، بفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org