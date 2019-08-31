كلاكيت رابع مرة.. أمير كرارة وبيتر ميمي برمضان 2020

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

أمير كرارة وبيتر ميمي

استقر النجم أمير كرارة على فكرة مسلسله الجديد الذى سيخوض به سباق رمضان 2020، حيث بدأ بالفعل جلسات العمل الخاصة بالعمل مع شركاء النجاح المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، فى التعاون الرابع بينهما بالدراما التليفزيونية بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة، الذي عرض على مى السنوات الماضية فى رمضان، ويواصل الثلاثي الجلسات التحضيرية للمسلسل الذى لم يتم الكشف عن فكرته بعد، ولكن تم بالفعل وضع الخطوط العريضة للعمل بقيادة شركة «سينرجي» المنتجة للمسلسل، ومالكها المنتج تامر مرسي، ومن المقرر أن ينطلق التصوير نوفمبر المقبل.

كانت شركة «سينرجي» قد أجلت التحضيرات للجزء الرابع من مسلسل «كلبش» إلى رمضان 2021، بعد الإعلان عنه، على أن يقدم أمير كرارة عملا جديدا بعيدا عنه فى رمضان 2020، ومن ثم يعود إلى «كلبش» فى العام التالي. كان أمير كرارة قد شارك مؤخرا بالتعاون مع المخرج بيتر ميمي، فى سباق