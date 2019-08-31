رياضة

الإسماعيلي يفاضل بين 3 مدربين لقيادة الدراويش

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
سيرجان فاسيليفيتش - مدرب أنجولا
سيرجان فاسيليفيتش - مدرب أنجولا
يفاضل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بقيادة إبراهيم عثمان، بين الفرنسي نيكولاس ديبويس، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، والصربي سيرجان فاسيليفيتش، مدرب أنجولا، كما علم «التحرير» أن هناك مدربا أرجنتينيا آخر مرشح لاختيار أحدهم لقيادة الدراويش في الموسم المقبل (2019-2020). ومن المقرر أن تعلن إدارة الإسماعيلي عن اسم المدير الفني الذي يقود الدراويش بالموسم الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، وإن كان الأقرب لتلك المهمة هو الصربي سيرجان فاسيليفيتش، علمًا بأن محمود جابر، يتولى مهمة المدير الفني للدراويش حاليا، لكن مجلس الإدارة يرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي.
وكان الجهاز الفني بالنادي الإسماعيلي بقيادة محمود جابر، قد استقر على قيد 19 لاعبًا في القائمة الأولى للفريق استعدادًا للموسم الجديد، بعد إعارة اللاعب شكري نجيب للمقاولون العرب كما تم الاستغناء عن ريتشارد بافور ووليد عطية. وجاءت قائمة لاعبي الإسماعيلي كالتالي:  - حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد
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