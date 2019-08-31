«سينرجي» تتسلم أول 9 حلقات من مسلسل يوسف الشريف

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

يوسف الشريف

يواصل السيناريست عمرو سمير عاطف، كتابة حلقات مسلسل «النهاية» الذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف، حيث انتهى بالفعل من كتابة أحداث الحلقات الأولى، وقام بتسليم أول 9 حلقات إلى الجهة المنتجة، فيما تجرى شركة «سينرجي» لمالكها المنتج تامر مرسي، الجلسات التحضيرية للمسلسل من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة، وترشيح باقى الأبطال وتحديد أماكن التصوير، استعدادا لانطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون تصوير أغلب مشاهد المسلسل خارج مصر، حيث إن أحداثه تدور حول العالم الافتراضي، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التي سيتم التصوير فيها.

يمثل مسلسل «The End - النهاية» عودة الفنان يوسف الشريف، إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، حيث كان آخر مسلسلاته «كفر دلهاب» الذى عرض فى رمضان 2017، وينتمي لفئة دراما الرعب والإثارة، وشارك في بطولته كل من روجينا، محمد رياض، سهر الصايغ، رامز أمير، سامي مغاوري، هادي الجيار،