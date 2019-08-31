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«سينرجي» تتسلم أول 9 حلقات من مسلسل يوسف الشريف

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
يواصل السيناريست عمرو سمير عاطف، كتابة حلقات مسلسل «النهاية» الذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف، حيث انتهى بالفعل من كتابة أحداث الحلقات الأولى، وقام بتسليم أول 9 حلقات إلى الجهة المنتجة، فيما تجرى شركة «سينرجي» لمالكها المنتج تامر مرسي، الجلسات التحضيرية للمسلسل من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة، وترشيح باقى الأبطال وتحديد أماكن التصوير، استعدادا لانطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون تصوير أغلب مشاهد المسلسل خارج مصر، حيث إن أحداثه تدور حول العالم الافتراضي، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التي سيتم التصوير فيها.
يمثل مسلسل «The End - النهاية» عودة الفنان يوسف الشريف، إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، حيث كان آخر مسلسلاته «كفر دلهاب» الذى عرض فى رمضان 2017، وينتمي لفئة دراما الرعب والإثارة، وشارك في بطولته كل من روجينا، محمد رياض، سهر الصايغ، رامز أمير، سامي مغاوري، هادي الجيار،
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كلاكيت رابع مرة.. أمير كرارة وبيتر ميمي برمضان 2020

استقر النجم أمير كرارة على فكرة مسلسله الجديد الذى سيخوض به سباق رمضان 2020، حيث بدأ بالفعل جلسات العمل الخاصة بالعمل مع شركاء النجاح المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، فى التعاون الرابع بينهما بالدراما التليفزيونية بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة، الذي عرض على مى السنوات الماضية فى رمضان، ويواصل الثلاثي الجلسات التحضيرية للمسلسل الذى لم يتم الكشف عن فكرته بعد، ولكن تم بالفعل وضع الخطوط العريضة للعمل بقيادة شركة «سينرجي» المنتجة للمسلسل، ومالكها المنتج تامر مرسي، ومن المقرر أن ينطلق التصوير نوفمبر المقبل.
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منة شلبي ترد على أنباء زواجها بصورة من «فرحها»

أنباء كثيرة تداولتها العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بشأن ارتباط منة شلبي، إذ قيل إنها تستعد للزواج من "فارس أحلامها"، الذي لم يعرف من هو بعد، وذلك خلال السنة المقبلة، وردد آخرون أن الفنانة تزوجت بالفعل في السر، وتخفي الأمر لحين اختيار الوقت المناسب للإعلان. وردت منة على تلك الأنباء عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إذ نشرت صورة لها، هي عبارة عن مشهد من فيلم بنات وسط البلد، ظهرت فيها مرتدية فستان الزفاف، وإلى جوارها النجمة التونسية هند صبري، وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير معها.
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محمد رمضان يرد على الانتقادات بهذه الطريقة

تعرض الفنان محمد رمضان لموجة من الانتقادات، بسبب حفله الأخير الذي أحياه في الساحل الشمالي، إذ وصف الكثيرون إطلالته بـ"غير المناسبة"، في حين طالب البعض بمنعه من إحياء الحفلات، لأنه خالف الشروط الموضوعة مسبقا من نقابة المهن الموسيقية. كل تلك الانتقادات دفعت رمضان للرد عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ نشر صورة له من حفله، وكتب: "الأفواه لن تصمت والألسن.. لن تتوقف ثقة في الله نجاح"، وهو أسلوب معتاد من رمضان الذي عبر في كثير من أعماله عن تفوقه في مواجهة "خصومه".
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أمير-كرارة-وبيتر-ميمى

كلاكيت رابع مرة.. أمير كرارة وبيتر ميمي برمضان 2020

استقر النجم أمير كرارة على فكرة مسلسله الجديد الذى سيخوض به سباق رمضان 2020، حيث بدأ بالفعل جلسات العمل الخاصة بالعمل مع شركاء النجاح المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، فى التعاون الرابع بينهما بالدراما التليفزيونية بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة، الذي عرض على مى السنوات الماضية فى رمضان، ويواصل الثلاثي الجلسات التحضيرية للمسلسل الذى لم يتم الكشف عن فكرته بعد، ولكن تم بالفعل وضع الخطوط العريضة للعمل بقيادة شركة «سينرجي» المنتجة للمسلسل، ومالكها المنتج تامر مرسي، ومن المقرر أن ينطلق التصوير نوفمبر المقبل.
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هل ينجح «ولاد رزق 2» في اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»؟

لا يزال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه الفيلم بعد مرور 34 يوما على طرحه، نحو 90 مليونا و495 ألفا و224 جنيها، ومن المتوقع حصول الفيلم على لقب أول عمل سينمائي يحصد 100 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا وتارا عماد، ويستكمل «الفيل الأزرق 2» أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات، على زوج دكتور يحيى من لبنى، وابتعاده عن الطب النفسي وعمله بإحدى الشركات الكبرى فى السوق.
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ظهور نادر لابنة يوسف الشريف.. النجوم مع أبنائهم

هناك عدد كبير من الفنانين يحرصون على عدم ظهور أبنائهم فى الإعلام، رغبةً منهم فى المحافظة على خصوصيتهم، وقد يرى البعض هذا التصرف خوفًا من النجوم على عائلاتهم من الحسد، ولكن فى الفترة الماضية انتشرت صور للنجوم بصحبة أبنائهم سواء كانت تلك اللحظات في مناسبات خاصة أو حتى حفلات، وكانت تلك الصور بمنزلة مفاجأة للجمهور، خاصة أنهم لم يكونوا يتوقعون أن بعض النجوم لديهم أبناء فى تلك المرحلة العمرية، كونهم لا يزالون يحتفظون بجمالهم ومظهرهم الشبابي، والبعض يشبه والده إلى حد كبير، والبعض الآخر لا يمت لهم بصلة.
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أحمد عز وفهمي وخاطر في بلغاريا لتصوير «العارف»

تسافر أسرة فيلم "العارف- يونس"، يوم السبت المقبل 17 أغسطس، إلى بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجية من العمل، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة 15 يومًا، ويسافر كل من أبطال العمل النجوم: أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، بالإضافة إلى أحمد بدوي مدير عام شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للفيلم، والمخرج أحمد علاء وبعض من فريق التصوير، وآخرين. وكان الفنان أحمد عز، قد صوَّر عدة مشاهد من "العارف" في الساحل الشمالي، بالإضافة لمشاهد أخرى في القاهرة.
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