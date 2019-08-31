مرتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. القوى العاملة توفر 4264 وظيفة

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

وزير القوى العاملة

أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة توفر 4264 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 31 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات من أول سبتمبر 2019. ?وقال في بيان، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم.

ولفت الوزير إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة تحت مسمي: "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير حياة كريمة مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.وأشار سعفان إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال