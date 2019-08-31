رياضة

قمة الكالتشيو.. يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام نابولي

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
يوفنتوس
يوفنتوس
يبدو أن الإثارة لن تتأخر في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتضن اليوم ملعب أليانز ستاديوم، قمة مباريات الجولة الثانية في الكالتشيو لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس حامل اللقب، نظيره نابولي وصيف العام الماضي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل اليوفي المركز السابع برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على بارما بهدف نظيف، بينما يحتل نابولي المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، بعد تحقيقه فوزا مثيرا في الجولة الأولى خارج ميدانه على فيورنتينا بنتيجة 4-3.
وتواجه الفريقان في 146 مباراة سابقة في الدوري، حقق اليوفي خلالها الانتصار في 68 لقاءً وتعادل في 47 مباراة وخسر في 31 مواجهة أخرى. وحقق يوفنتوس الفوز فى ملعبه على نابولي في 45 مباراة من أصل 73 مواجهة سابقة، وانتهت 20 مواجهة أخرى بالتعادل، كما حقق اليوفي الانتصار على نابولي في 7 مباريات من آخر 8 لقاءات
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منتخب-أنجولا‎ (4)

الإسماعيلي يفاضل بين 3 مدربين لقيادة الدراويش

يفاضل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بقيادة إبراهيم عثمان، بين الفرنسي نيكولاس ديبويس، المدير الفني لمنتخب مدغشقر، والصربي سيرجان فاسيليفيتش، مدرب أنجولا، كما علم «التحرير» أن هناك مدربا أرجنتينيا آخر مرشح لاختيار أحدهم لقيادة الدراويش في الموسم المقبل (2019-2020). ومن المقرر أن تعلن إدارة الإسماعيلي عن اسم المدير الفني الذي يقود الدراويش بالموسم الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، وإن كان الأقرب لتلك المهمة هو الصربي سيرجان فاسيليفيتش، علمًا بأن محمود جابر، يتولى مهمة المدير الفني للدراويش حاليا، لكن مجلس الإدارة يرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي.
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ليفربول يبحث عن العلامة الكاملة أمام بيرنلي

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احمد -الاحمر - يد الزمالك‎

مونديال اليد.. الزمالك يواجه الدحيل القطري

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يوفنتوس

ضربة موجعة.. يوفنتوس يعلن إصابة كيلليني بالصليبي

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ايكاردى

إنتر يرحب برحيل إيكاردي على سبيل الإعارة بشرط

لم يحسم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بعدُ مستقبله مع فريقه الحالي إنتر، وذلك قبل 3 أيام من انتهاء الميركاتو الصيفي في الدوريات الأوروبية، وذلك في الوقت الذي خرج فيه من حسابات المدرب أنطونيو كونتي، إلى جانب خروجه من حسابات إدارة النيراتزوري التي منحت رقمه 9، للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، المنضم هذا الصيف إلى قلعة السان سيرو قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى جانب وصول المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى النيراتزوري أيضًا، لتنتهي آمال إيكاردي في إمكانية البقاء في صفوف إنتر هذا الموسم.
ماوريسيو-ساري-

رغم المرض.. ساري يرغب في قيادة يوفينتوس أمام نابولي

يحاول ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، العودة للملعب مرة أخرى وذلك خلال المباراة القادمة للسيدة العجوز فى الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، والتي يواجه فيها البيانكونيري نظيره نابولي السبت المقبل، على ملعب يوفنتوس فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الكالتشيو. وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ساري يحاول إقناع الأطباء، بحضور المباراة المقبلة، لكن تبقى لهم الكلمة الأخيرة في تحديد موقفه، وسيخضع المدرب الإيطالي لفحوصات طبية جديدة لتقييم وضعه الصحي، بعدما كان يوفنتوس قد أعلن غيابه عن أول مباراتين، لكن ساري يبقى حريصا على التواجد.
ميلا- ساسولو‎

ميلان يسقط أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

خطف فريق أودينيزي فوزًا ثمينًا من نظيره ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "ملعب الفريولي"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، وجاء هدف الفوز عن طريق رودريجو بيكاو، في الدقيقة 73، الفوز رفع رصيد أودينيزي إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر ويوفنتوس الوصيف، في المقابل فشل ميلان في تحقيق أي نقاط ويقبع في المركز التاسع عشر والأخير، بعدما أنهى موسمه الماضي في الخامس.
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