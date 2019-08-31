قمة الكالتشيو.. يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام نابولي

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

يوفنتوس

يبدو أن الإثارة لن تتأخر في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتضن اليوم ملعب أليانز ستاديوم، قمة مباريات الجولة الثانية في الكالتشيو لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس حامل اللقب، نظيره نابولي وصيف العام الماضي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل اليوفي المركز السابع برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على بارما بهدف نظيف، بينما يحتل نابولي المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، بعد تحقيقه فوزا مثيرا في الجولة الأولى خارج ميدانه على فيورنتينا بنتيجة 4-3.

وتواجه الفريقان في 146 مباراة سابقة في الدوري، حقق اليوفي خلالها الانتصار في 68 لقاءً وتعادل في 47 مباراة وخسر في 31 مواجهة أخرى. وحقق يوفنتوس الفوز فى ملعبه على نابولي في 45 مباراة من أصل 73 مواجهة سابقة، وانتهت 20 مواجهة أخرى بالتعادل، كما حقق اليوفي الانتصار على نابولي في 7 مباريات من آخر 8 لقاءات

وتواجه الفريقان في 146 مباراة سابقة في الدوري، حقق اليوفي خلالها الانتصار في 68 لقاءً وتعادل في 47 مباراة وخسر في 31 مواجهة أخرى.



وحقق يوفنتوس الفوز فى ملعبه على نابولي في 45 مباراة من أصل 73 مواجهة سابقة، وانتهت 20 مواجهة أخرى بالتعادل، كما حقق اليوفي الانتصار على نابولي في 7 مباريات من آخر 8 لقاءات جمعت الفريقين في الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم، وتعرض لهزيمة وحيدة في تلك الفترة كانت بهدف نظيف في شهر أبريل من عام 2018.



وساهم فيدريكو بيرناردسكي في تسجيل 4 أهداف في آخر 8 مباريات خاضها أمام نابولي في الدوري الإيطالي من خلال تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.



وضمن مباريات الجولة الثانية أيضًا، يستقبل ميلان الـ15 دون رصيد من النقاط، نظيره بريشيا السابع برصيد 3 نقاط، في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب سان سيرو.