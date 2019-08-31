جريمة

التعدي على أطباء بمستشفى الزيتون وغلق قسم الاستقبال

تحرير:تهامى البندارى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعرض أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزيتون التابع لقطاع الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لاعتداء مبرح من قبل عدد من أهالي المرضى المرافقين لذويهم بقسم الاستقبال، ما نتج عنه حدوث بعض التلفيات بأجهزة قسم الاستقبال، وهو الأمر الذي دفع رجال الأمن الإداري للمستشفى لإغلاق أبوابها، في أوجه المترددين، لحين انتهاء الأزمة، إذ توقف أطباء الاستقبال عن العمل رافضين استقبال مرضى جدد، جراء ما تعرضوا له من انتهاكات.
بدأت الأحداث في تمام الثانية والنصف من فجر اليوم السبت بعد اكتظاظ قسم الاستقبال بالمرضى، مما أثار غضب أسرة مريض قدم إلى المستشفى مصابا بجرح نافذ. ونتيجة لعدم وجود أسرة في قسم الاستقبال للتعامل مع حالة المريض بالجرح النافذ، تلاحظ لدى أهالي المريض بطء من الأطباء في التعامل مع الحالة، على حد وصف شاهد عيان
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النيابة الإدارية

تحرش بزميلته.. إحالة إخصائي بصندوق الإدمان للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة إخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا تنمره على أحد المرضـى بالمستشفى، في ضوء شكوى تلقتها النيابة من إحدى الإخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية تتضرر فيها من المتهم المذكور لتحرشه الجنسي اللفظي بها، ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة، وإهانته الدائمة لها والإساءة لسمعتها والتشهير بها.
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الكهرباء تقتل حدادين أثناء تركيب «بوابة» في الشرقية

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بعد الإحالة للمفتي| 5 محطات في قضية «خلية الوراق»

أحداث مهمة ومحطات بارزة مرت بها القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الوراق»، والتي يحاكم فيها 9 متهمين وصفتهم نيابة أمن الدولة بأنهم من أخطر العناصر الإرهابية بقطاع الجيزة، بدايةً من إحالتهم إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، وانتهاءً بالقرار الصادر قبل يومين بإحالة متهم بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي فى إعدامه، وتحديد جلسة 26 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين برصد وقتل رجال الشرطة والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة آلية ومنشورات تحريضية ضد النظام العام بالبلاد.
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سيولة مرورية بميادين ومحاور العاصمة والجيزة

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية ملحوظة، وخلت من أي تكدسات نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق الآتي من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
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وفاة طفلة في القليوبية بسبب خطأ طبي

شهدت قرية طحلة بمركز بنها التابعة لمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، إذ قام طبيب بوحدة صحية بإجراء جراحة استئصال كيس دُهني من بطن الطفلة «رؤى. ك.ع»، عامين، ما تسبب في وفاتها في الحال عقب تعرضها لنزيف حاد وتدهور حالتها الصحية. وطالب الطبيب «ا. م. ع»، من مديرة الوحدة الصحية بطحلة، أن تستخرج تصريحا بالدفن، وترجع سبب وفاة الطفلة بإصابتها بالتهاب رئوي وضيق في التنفس، إلا أن مديرة الوحدة الصحية رفضت وطالبت بالكشف على الطفلة لمعرفة سبب الوفاة، وقامت بنهره وطرده من الوحدة.
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«الداخلية»: سيارة معهد الأورام كان بها مواد متفجرة

أعلنت وزارة الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، مضيفة في بيان لها أن السيارة كانت في طريقها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية. وقالت الوزارة في البيان «فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام .. والذى تبين من الفحص المبدئى أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها»
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (6)

هل تحل كاميرات المراقبة لغز حريق وانفجار المنيل؟

صارت كاميرات المراقبة هي الحل السحري لكشف غموض الكثير من الوقائع والجرائم وملابسات الأحداث وكشف المتهمين فيها إن كان القصد منها جنائيا، وفي حادثة المنيل قررت النيابة التحفظ على الكاميرات بالمكان لمعرفة ملابسات اصطدام السيارات وانفجارها نتيجة التصادم، وإذا ما كانت وراء الحادث شبهات جنائية من عدمها. بالفعل طافت الأجهزة الأمنية بالمكان للبحث عن أقرب كاميرات مراقبة تكون قد رصدت ما جرى والتحفظ عليها تنفيذا لقرارات النيابة العامة، تمهيدا لتفريغها تحت إشراف قضائي ومعرفة ما رصدته من وقائع ومعرفة موعد الحادث بالتفصيل وما حدث تباعا.
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