التعدي على أطباء بمستشفى الزيتون وغلق قسم الاستقبال

تحرير:تهامى البندارى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

صورة أرشيفية

تعرض أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزيتون التابع لقطاع الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لاعتداء مبرح من قبل عدد من أهالي المرضى المرافقين لذويهم بقسم الاستقبال، ما نتج عنه حدوث بعض التلفيات بأجهزة قسم الاستقبال، وهو الأمر الذي دفع رجال الأمن الإداري للمستشفى لإغلاق أبوابها، في أوجه المترددين، لحين انتهاء الأزمة، إذ توقف أطباء الاستقبال عن العمل رافضين استقبال مرضى جدد، جراء ما تعرضوا له من انتهاكات.

بدأت الأحداث في تمام الثانية والنصف من فجر اليوم السبت بعد اكتظاظ قسم الاستقبال بالمرضى، مما أثار غضب أسرة مريض قدم إلى المستشفى مصابا بجرح نافذ. ونتيجة لعدم وجود أسرة في قسم الاستقبال للتعامل مع حالة المريض بالجرح النافذ، تلاحظ لدى أهالي المريض بطء من الأطباء في التعامل مع الحالة، على حد وصف شاهد عيان