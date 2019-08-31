سيولة مرورية بميادين ومحاور العاصمة والجيزة

تحرير:تهامى البندارى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

سيولة مرورية- صورة أرشيفية

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية ملحوظة، وخلت من أي تكدسات نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق الآتي من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.

خلت المحاور الرئيسية من أي حالات تكدس مروري، بسبب الكثافة الأمنية لرجال المرور، ودفعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، بسيارات دفع رباعي وكاميرات وأجهزة «رادار» حديثة ثابتة ومتحركة، للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على الطرق والمحاور. وكثف رجال المرور من خدماتهم بمختلف