جريمة

سيولة مرورية بميادين ومحاور العاصمة والجيزة

تحرير:تهامى البندارى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
سيولة مرورية- صورة أرشيفية
سيولة مرورية- صورة أرشيفية
شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية ملحوظة، وخلت من أي تكدسات نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق الآتي من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
خلت المحاور الرئيسية من أي حالات تكدس مروري، بسبب الكثافة الأمنية لرجال المرور، ودفعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، بسيارات دفع رباعي وكاميرات وأجهزة «رادار» حديثة ثابتة ومتحركة، للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على الطرق والمحاور. وكثف رجال المرور من خدماتهم بمختلف
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النيابة الإدارية

تحرش بزميلته.. إحالة إخصائي بصندوق الإدمان للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة إخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا تنمره على أحد المرضـى بالمستشفى، في ضوء شكوى تلقتها النيابة من إحدى الإخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية تتضرر فيها من المتهم المذكور لتحرشه الجنسي اللفظي بها، ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة، وإهانته الدائمة لها والإساءة لسمعتها والتشهير بها.
جثة

الكهرباء تقتل حدادين أثناء تركيب «بوابة» في الشرقية

لقى حدادين مُقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، مصرعهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت؛ إثر تعرضهما للصعق الكهربائي، وذلك حال قيامهما بتركيب بوابة حديدية لمنزل أحدهما بقرية «المشاعلة»، التابعة لدائرة المركز، فيما جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى «أبو كبير» المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
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بعد الإحالة للمفتي| 5 محطات في قضية «خلية الوراق»

أحداث مهمة ومحطات بارزة مرت بها القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الوراق»، والتي يحاكم فيها 9 متهمين وصفتهم نيابة أمن الدولة بأنهم من أخطر العناصر الإرهابية بقطاع الجيزة، بدايةً من إحالتهم إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، وانتهاءً بالقرار الصادر قبل يومين بإحالة متهم بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي فى إعدامه، وتحديد جلسة 26 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين برصد وقتل رجال الشرطة والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة آلية ومنشورات تحريضية ضد النظام العام بالبلاد.
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التعدي على أطباء بمستشفى الزيتون وغلق قسم الاستقبال

تعرض أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزيتون التابع لقطاع الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لاعتداء مبرح من قبل عدد من أهالي المرضى المرافقين لذويهم بقسم الاستقبال، ما نتج عنه حدوث بعض التلفيات بأجهزة قسم الاستقبال، وهو الأمر الذي دفع رجال الأمن الإداري للمستشفى لإغلاق أبوابها، في أوجه المترددين، لحين انتهاء الأزمة، إذ توقف أطباء الاستقبال عن العمل رافضين استقبال مرضى جدد، جراء ما تعرضوا له من انتهاكات.
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مرور الجيزة تواصل حملاتها الانضباطية بمختلف القطاعات

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1930 مخالفة انتظار خاطئ، و630 مخالفة متنوعة.
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«رادارات الجيزة» تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و484 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1731 مخالفة انتظار خاطئ، و737 مخالفة متنوعة.
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دهس مواطن بطريق السويس وضبط 1530 مخالفة سرعة

تشن الإدارة العامة للمرور حملات عديدة، لرفع السيارات المتروكة فى الطرق، لمنع استخدامها فى أعمال إجرامية، وكذلك رصد المخالفات المرورية وتوقيع الغرامات الواجبة عنها، خاصة حالات تجاوز السرعات المقررة على الطرق الرئيسية، لما تسببه السرعات الزائدة عن المعدلات المسموح بها من حوادث طرق كارثية، وفى هذا السياق استهدفت الحملة مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ونجحت باستخدام أجهزة الرادار فى ضبط 1530 مخالفة سرعات زائدة، خلال 24 ساعة مضت، مع انتشار خدمات للتدخل السريع على مختلف الطرق.
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حملات للكشف عن التعاطي ومخالفات المرور بالجيزة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ولرصد كافة المخالفات، والتحقق من التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وتمكنت حملة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 28 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط 3457 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، وحرر رجال المرور المخالفات الرسمية ضد المخالفين، وحرروا محاضر أحالوها للنيابات المختصة حسب كل مخالفة.
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