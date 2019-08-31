الأهلي لعبد الوهاب: «كم اشتقنا إليك.. لن ننساك»

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

محمد عبد الوهاب

أحيا النادي الأهلي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمنتخب الوطني السابق، حيث يتزامن اليوم الحادي والثلاثون من أغسطس مع الذكرى الثالثة عشرة لرحيل عبد الوهاب. عبد الوهاب ولد فى الأول من أكتوبر عام 1983، وبدأ مشواره مع الكرة وعمره 14 عامًا بمركز شباب سنورس بالفيوم، وذهب إلى اختبارات البراعم بالزمالك واجتازها بنجاح واستمر فى التدريب مع فرق الناشئين 4 أشهر، ثم انتقل لمركز شباب الألومنيوم ومنه إلى الفريق الأول بسبب رفض والده التوقيع للقلعة البيضاء.

ونشر الحساب الرسمي للنادي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "كم اشتقنا إليكَ يا من تدومُ ذكراكَ اليوم، تحلُّ الذكرى الثالثة عشرة على رحيل لاعبنا، محمد عبد الوهاب.. لن ننساك يا عبد الوهاب". كم اشتقنا إليكَ يا من تدومُ ذكراكَ. ? اليوم، تحلُّ الذكرى الثالثة عشر على رحيل لاعبنا، محمد عبدالوهاب..