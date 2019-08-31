رياضة

الأهلي لعبد الوهاب: «كم اشتقنا إليك.. لن ننساك»

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
أحيا النادي الأهلي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمنتخب الوطني السابق، حيث يتزامن اليوم الحادي والثلاثون من أغسطس مع الذكرى الثالثة عشرة لرحيل عبد الوهاب. عبد الوهاب ولد فى الأول من أكتوبر عام 1983، وبدأ مشواره مع الكرة وعمره 14 عامًا بمركز شباب سنورس بالفيوم، وذهب إلى اختبارات البراعم بالزمالك واجتازها بنجاح واستمر فى التدريب مع فرق الناشئين 4 أشهر، ثم انتقل لمركز شباب الألومنيوم ومنه إلى الفريق الأول بسبب رفض والده التوقيع للقلعة البيضاء.
ونشر الحساب الرسمي للنادي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "كم اشتقنا إليكَ يا من تدومُ ذكراكَ اليوم، تحلُّ الذكرى الثالثة عشرة على رحيل لاعبنا، محمد عبد الوهاب.. لن ننساك يا عبد الوهاب". كم اشتقنا إليكَ يا من تدومُ ذكراكَ. ? اليوم، تحلُّ الذكرى الثالثة عشر على رحيل لاعبنا، محمد عبدالوهاب..
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رينيه- فايلر‎ (2)

رسميًا.. السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للأهلي

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
برشلونة‎

في غياب ميسي.. برشلونة يستهدف إسقاط أوساسونا

تتواصل اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل حامل اللقب برشلونة، لمواجهة أوساسونا في تمام الساعة الخامسة عصرًا على ملعب أل سادار، ويحتل أوساسونا المركز السادس برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه العملاق الكتالوني في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف قبل اكتساح ريال بيتيس بنتيجة 5-2، ويتواصل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة اليوم بسببب الإصابة في ساقه اليمنى.
يوفنتوس‎

قمة الكالتشيو.. يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام نابولي

يبدو أن الإثارة لن تتأخر في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتضن اليوم ملعب أليانز ستاديوم، قمة مباريات الجولة الثانية في الكالتشيو لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس حامل اللقب، نظيره نابولي وصيف العام الماضي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل اليوفي المركز السابع برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على بارما بهدف نظيف، بينما يحتل نابولي المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، بعد تحقيقه فوزا مثيرا في الجولة الأولى خارج ميدانه على فيورنتينا بنتيجة 4-3.
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عمرو-زكى-فى-المنتخب (2)

حادث مروع.. عمرو زكي ينجو من الموت (صور)

تعرض عمرو زكى، مهاجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، اليوم الجمعة، لحادث مروع على طريق العلمين- الساحل الشمالي، وتهشمت سيارته بالكامل وتم نقله إلى المستشفى، خلال قضائه العطلة الصيفية. عمرو زكي بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في المنصورة قبل الانتقال إلى إنبي في موسم 2003- 2004، ومع الفريق البترولي أصبح أفضل هداف في الدوري الممتاز موسم 2004- 2005، كما ساعد النادي على الفوز بلقب الكأس لأول مرة في تاريخه عام 2005، بالإضافة إلى احتلال المركز الثاني في الدوري.
وليد-ازارو

رئيس الزمالك يتحدث عن التعاقد مع وليد أزارو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة التقارير الصحفية المتداولة التي تؤكد اقتراب القلعة البيضاء من التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، حيث قال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية إن النادي الأبيض لم ولن يتعاقد مع وليد أزارو وفي حالة الرغبة في التعاقد معه فيجب أن يتعاقد مع "الجن" الذي كان يصاحب اللاعب في الموسم قبل الماضي، عندما تمكن من تحقيق لقب هداف بطولة الدوري الممتاز، على حد قوله.
كهربا (3)

كهربا يزين قائمة أفيش لمواجهة ريو أفي

دخل محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم المنتخب الوطني، في قائمة ديسبورتيفو أفيش لأول مرة، لمواجهة ريو أفي، حيث يستعد أفيش لمواجهة ريو أفي مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي، علمًا بأن أفيش قد فاز في مباراة أمام ماريتيمو، وخسر الأخرى أمام بوافيشتا. كهربا نجح في الحصول على بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة رفقة فريقه الجديد، لحين فصل الاتحاد الدولي "فيفا" في القضية التي رفعها نادي الزمالك عليه، وكشف نادي أفيش عن وصول بطاقة كهربا الدولية "المؤقتة" مساء أمس الخميس، قبل أن يدخل في قائمة فريقه لأول مرة صباح اليوم الجمعة.
كهربا‎

إبراهيم سعيد لكهربا: «متزعلش جماهير الزمالك منك»

وجه إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، نصيحة إلى محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم نادي الزمالك، الذي انتقل إلى فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بدون رغبة ناديه، وقال إبراهيم سعيد، عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «أنت عارف إني بحبك.. وقف بقى كلام وركز ربنا يوفقك في اللي جاي»، وتابع: «متزعلش الناس منك، جماهير الزمالك مش طرف في مشكلتك وهما بيحبوك على فكرة متخسرهمش.. ربنا يوفقك في إللي جاي».
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