الجلسة الثالثة.. محاكمة البشير بتهم تتعلق بالفساد

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

عمر البشير

بدأت في العاصمة السودانية "الخرطوم"، اليوم السبت، الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم تتعلق بالفساد، بحسب "سكاي نيوز عربية". ويواجه البشير، الذي حكم البلاد طيلة 30 عاما، تهم قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به، كما يلاحقه القضاء الدولي ويطالب بتسليمه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وتجرى محاكمة الرئيس المعزول بمعهد العلوم القضائية والقانونية وسط حراسة عسكرية كبيرة ويواجه أيضا تهم حيازة عملات أجنبية والرشوة وإساءة استخدام نفوذه.

وكشف المحقق في قضية اتهام الرئيس السوداني السابق، عن أنه أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، إذ أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات، إذ يواجه البشير اتهامات تتعلق بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية.وتلا المحقق العميد شرطة أحمد علي، خلال