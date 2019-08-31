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الجلسة الثالثة.. محاكمة البشير بتهم تتعلق بالفساد

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
عمر البشير
عمر البشير
بدأت في العاصمة السودانية "الخرطوم"، اليوم السبت، الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم تتعلق بالفساد، بحسب "سكاي نيوز عربية". ويواجه البشير، الذي حكم البلاد طيلة 30 عاما، تهم قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به، كما يلاحقه القضاء الدولي ويطالب بتسليمه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وتجرى محاكمة الرئيس المعزول بمعهد العلوم القضائية والقانونية وسط حراسة عسكرية كبيرة ويواجه أيضا تهم حيازة عملات أجنبية والرشوة وإساءة استخدام نفوذه.
وكشف المحقق في قضية اتهام الرئيس السوداني السابق، عن أنه أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، إذ أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات، إذ يواجه البشير اتهامات تتعلق بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية.وتلا المحقق العميد شرطة أحمد علي، خلال
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صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: أوامر ملكية ومصير غامض للناقلة الإيرانية

تصدرت الأوامر الملكية والتعديلات الحكومية في السعودية عناوين صحف المملكة الصادرة صباح اليوم السبت، وطالعتنا على تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أوامر ملكية أمس، بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف وزيرا لها.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: وقف النار بإدلب وقطع شرايين حزب الله

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، وقف إطلاق النار في إدلب، واستعرضت الصراع في الشرق الأوسط، مسلطة الضوء على فرض واشنطن عقوبات على كيانات مشاركة في تمويل حزب الله. كشفت صحيفة "الاتحاد" عن إعلان الجيش الروسي الجمعة، وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم السبت. وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه تم التوصل إلى اتفاق "لوقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتباراً من الساعة 6,00 في 31 أغسطس".
الملك سلمان بن عبد العزيز

من هو رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، سلسلة أوامر ملكية جديدة، شملت إقالة مسؤولين رفيعي المستوى، وإنشاء وزارة جديدة، إذ عين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة. وكان العيسى في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع. وُلد فهد بن محمد بن صالح العيسى في عام 1965، وتخرج في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، إذ حصل منها على درجة البكالوريوس في الأنظمة مع مرتبة الشرف عام 1986.
الملك-سلمان -وولي -العهد

رئيس جديد للديوان الملكي السعودي.. والإطاحة بقيادات

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، سلسلة أوامر ملكية جديدة، شملت إقالة مسؤولين رفيعي المستوى، وإنشاء وزارة جديدة، إذ عين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة، وكان العيسى في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع، وبموجب أمر ملكي آخر تم تعيين وزير الإعلام السابق عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، وتعيين مازن الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
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عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (3)

تأجيل محاكمة عمر البشير إلى السبت المقبل

انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتقرر تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إليه. ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهما بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم بغسيل الأموال، إذ ينتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي، ووجهت للبشير، في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
توقيع الاتفاقية فى السودان (1)

بعد نحو عامين من الشغب.. الخرطوم على طريق الاستقرار

بعد مشاهد دموية طالت قرابة العامين، منذ اندلاع العديد من المظاهرات ضد حكم البشير بالخرطوم، شهد السودان، خلال الساعات الماضية، قيام الخرطوم باتخاد العديد من الخطوات، عبر وساطات دولية، للمضى قدما تجاه الاستقرار ونبذ الخلافات والصراعات. وعقب توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكرى، وقوى الحرية والتغيير، خرج تشكيل المجلس السيادى للنور، ويحل هذا المجلس محل المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 1 أبريل الماضي، بعد 3 عقود على رأس السلطة.
عبدالله-حمدوك (1)

حمدوك يؤدي اليمين رئيسا لوزراء السودان.. من هو؟

أدى الدكتور عبدالله حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، وذلك بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء. وصل حمدوك صباح اليوم قادمًا من إثيوبيا، وقال في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية، مشيرًا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الإفريقية. وأضاف أنه سيتم تحديد أولويات الفترة الانتقالية بعد أداء القسم، لافتًا إلى أن مهمة الحكومة بناء مشروع وطني بعيدا عن الإقصاء.
البشير

البشير يعترف بتلقي 91 مليون دولار من السعودية والإمارات

كشف المحقق في قضية اتهام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، عن أنه أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، إذ أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات، بحسب "الوكالة الألمانية". وحضر البشير، اليوم الاثنين، محاكمته، للمرة الأولى. ويواجه اتهامات تتعلق بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية. وانعقدت الجلسة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بحي أركويت جنوب شرقي الخرطوم، وتم خلالها استجواب الشاكي والمتحري من قبل محامي الاتهام والدفاع، وفقا لشبكة الشروق السودانية.
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