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صحف سعودية: أوامر ملكية ومصير غامض للناقلة الإيرانية

الصحف تناولت استمرار حالة القلق التي تسيطر على لبنان، بعد الغارتين الإسرائيليتين بطائرتي "درون" على موقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتهديدات الحزب بالرد
تحرير:وفاء بسيوني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تصدرت الأوامر الملكية والتعديلات الحكومية في السعودية عناوين صحف المملكة الصادرة صباح اليوم السبت، وطالعتنا على تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أوامر ملكية أمس، بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف وزيرا لها.
كما شملت الأوامر تحويل "هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، وإنشاء هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء. وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن الأوامر الملكية شملت إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء
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عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (2)

الجلسة الثالثة.. محاكمة البشير بتهم تتعلق بالفساد

بدأت في العاصمة السودانية "الخرطوم"، اليوم السبت، الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم تتعلق بالفساد، بحسب "سكاي نيوز عربية". ويواجه البشير، الذي حكم البلاد طيلة 30 عاما، تهم قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به، كما يلاحقه القضاء الدولي ويطالب بتسليمه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وتجرى محاكمة الرئيس المعزول بمعهد العلوم القضائية والقانونية وسط حراسة عسكرية كبيرة ويواجه أيضا تهم حيازة عملات أجنبية والرشوة وإساءة استخدام نفوذه.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: وقف النار بإدلب وقطع شرايين حزب الله

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، وقف إطلاق النار في إدلب، واستعرضت الصراع في الشرق الأوسط، مسلطة الضوء على فرض واشنطن عقوبات على كيانات مشاركة في تمويل حزب الله. كشفت صحيفة "الاتحاد" عن إعلان الجيش الروسي الجمعة، وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم السبت. وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه تم التوصل إلى اتفاق "لوقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتباراً من الساعة 6,00 في 31 أغسطس".
الملك سلمان بن عبد العزيز

من هو رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، سلسلة أوامر ملكية جديدة، شملت إقالة مسؤولين رفيعي المستوى، وإنشاء وزارة جديدة، إذ عين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة. وكان العيسى في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع. وُلد فهد بن محمد بن صالح العيسى في عام 1965، وتخرج في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، إذ حصل منها على درجة البكالوريوس في الأنظمة مع مرتبة الشرف عام 1986.
الملك-سلمان -وولي -العهد

رئيس جديد للديوان الملكي السعودي.. والإطاحة بقيادات

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، سلسلة أوامر ملكية جديدة، شملت إقالة مسؤولين رفيعي المستوى، وإنشاء وزارة جديدة، إذ عين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة، وكان العيسى في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع، وبموجب أمر ملكي آخر تم تعيين وزير الإعلام السابق عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، وتعيين مازن الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
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ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

بعد مغادرتها جبل طارق.. ناقلة النفط الإيرانية تتجه لليونان

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب السفن، أن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" التي احتجزتها القوات البريطانية، منذ يوليو الماضي، غيرت وجهتها إلى مدينة كالاماتا اليونانية، بعد أن غادرت جبل طارق، وفقًا لموقع سكاي نيوز عربية. وكانت حكومة جبل طارق رفضت، أمس الأحد، مذكرة أميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق. وقالت سلطات جبل طارق في بيان: "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

بعد أكثر من شهر احتجاز..ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق

كشفت بيانات الشحن النهائية، فجر اليوم الأثنين، أن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي احتجزتها القوات البريطانية، منذ يوليو الماضي، تغادر جبل طارق وفق ما ذكرته وكالة اسوشيتد برس. وكانت حكومة جبل طارق رفضت، أمس الأحد، مذكرة أميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق. وقالت سلطات جبل طارق في بيان: "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران، وفقًا للعربية.
صحف سعودية

صحف سعودية: الحوثي يستهدف نفط المملكة مجددا

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الهجوم الحوثي على أحد حقول النفط في المملكة، واستعرضت الصحف توقيع الأطراف السودانية على الاتقاق الدستوري، كما طالعتنا على العديد من القضايا التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والدولي. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن استهداف الميليشيات الحوثية حقل الشيبة النفطي السعودي بهجمات بطائرات مسيرة "درون" لم تسفر إلا عن أضرار محدودة، وفقا للتصريحات الرسمية السعودية. وأكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، بأعمالها الإرهابية.
صحف سعودية

صحف السعودية: إيران ترهن التفاوض وتهدد بـ«أم الحروب»

لا تزال الأزمة بين واشنطن وطهران تتصدر مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وطالعتنا الصحف على تطورات الصراعات في الشرق الأوسط. وتحت عنوان "قلق سعودي أمريكي من استهداف الملاحة في الخليج"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن عن وجود قلق سعودي أمريكي إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، وقال عبر حسابه عبر "تويتر"، إنه التقى مع نظيره الأمريكي ريك بيري، الثلاثاء في واشنطن، بمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر.
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