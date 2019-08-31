صحف سعودية: أوامر ملكية ومصير غامض للناقلة الإيرانية

الصحف تناولت استمرار حالة القلق التي تسيطر على لبنان، بعد الغارتين الإسرائيليتين بطائرتي "درون" على موقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتهديدات الحزب بالرد

تحرير:وفاء بسيوني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

تصدرت الأوامر الملكية والتعديلات الحكومية في السعودية عناوين صحف المملكة الصادرة صباح اليوم السبت، وطالعتنا على تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أوامر ملكية أمس، بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف وزيرا لها.

كما شملت الأوامر تحويل "هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، وإنشاء هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء. وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن الأوامر الملكية شملت إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء

كما شملت الأوامر تحويل "هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، وإنشاء هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.



وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن الأوامر الملكية شملت إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء. كما أمر بإنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية، مع تعيين بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف وزيرا لها.





وشملت الأوامر تحويل "هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، وذلك "رغبة في الارتقاء بمدينة الرياض في جميع المجالات بما يتناسب مع مكانتها باعتبارها عاصمة المملكة".



وأوضحت صحيفة "سبق" أن الملك سلمان أمر ببث دماء جديدة في مفاصل الدولة لتحقيق رؤية المملكة ضمن حزمة أوامر ملكية.



وتحت عنوان "مصير "الناقلة داريا" غامض" أفادت صحيفة "عكاظ" أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، المعروفة سابقا بـ"جريس 1"، التي تُبحر في مياه البحر الأبيض المتوسّط بحثا عن مرسى يستقبلها، لا تزال تشكل نزاعا بين طهران وواشنطن، التي هددت بفرض عقوبات على أي جهة تقدم المساعدة للناقلة.

وخوفا من التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات عليها تراجعت أنقرة عن استقبال "داريا" التي أفرجت عنها السلطات في جبل طارق قبل نحو 3 أسابيع.

وكذبت بيروت أمس الجمعة على لسان وزير المال اللبناني علي حسن خليل، إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن الناقلة تتجه حاليا إلى لبنان، وأكدت أنها لم تتلق بلاغا رسميا بشأن رسو الناقلة الإيرانية، التي تطاردها واشنطن، في المواني اللبنانية.



وتحت عنوان "تأهب إسرائيلي.. وملف الصواريخ يقلق بيروت" ذكرت "الشرق الأوسط" أن حالة القلق لا تزال تسيطر على لبنان، بعد الغارتين الإسرائيليتين بطائرتي "درون" على موقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتهديدات الحزب بالرد، الذي تبعته تحذيرات إسرائيلية على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحالة تأهب قصوى بين الوحدات عند الحدود مع لبنان.

وتفقد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أمس وحداته على الحدود مع لبنان، وقال إن جيشه "جاهز لمواجهة أي اعتداء وسيرد عليه بكل قسوة". كما ألغى قائد اللواء الشمالي أمير برعام إجازات الجنود في لوائه وأكد أن قواته متأهبة لصد أي هجوم لـ"حزب الله" والرد عليه بقوة، بينما حلق الطيران الإسرائيلي بكثافة في أجواء مناطق في جنوب لبنان، ونفذ غارات وهمية فوق صور والناقورة.



تناولت صحيفة "الحياة" الشأن السوري، حيث كشفت عن فشل تجربة التعايش الفريدة من نوعها بين قوات النظام السوري والفصائل المعارضة التي استسلمت لها في إرساء الأمن في محافظة درعا الجنوبية الغارقة اليوم في دوامة من التفجيرات والاغتيالات والاعتقالات.



وكانت درعا مهد الاحتجاجات ضد النظام، ومنها انطلقت التظاهرات التي طالبت بإسقاط النظام في 2011 وتمت مواجهتها بالقمع، قبل اندلاع نزاع دامٍ في البلاد لا يزال مستمرا. وهي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها في يوليو العام 2018.

ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة، ونصّ الاتفاق على أن تسلّم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن بقي عدد كبير من عناصرها في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام. واحتفظوا بأسلحة خفيفة، بينما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.



وتحت عنوان "قصف وتعزيزات في إدلب عشية هدنة روسية" ذكرت "الشرق الأوسط" أن قوات النظام السوري وروسيا صعدت قصفها لإدلب وسط وصول تعزيزات برية إلى شمال غربي سوريا عشية بدء سريان هدنة أعلنتها موسكو أمس.

وأعلن الجيش الروسي، أمس، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد سيلتزم به الجيش السوري على أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم في منطقة إدلب شمال غربي سوريا التي تسعى دمشق إلى استعادتها.



تناولت "عكاظ" الزيارة التي قام بها نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إلى واشنطن ، حيث أشارت إلى أن الزيارة قد تكون قصيرة في توقيتها، إلا أن نتائجها إزاء استمرار دعم جهود قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك لتقوية أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن محاربة الإرهاب والتصدي لأنشطة النظام الإيراني العدوانية المزعزعة لاستقرار المنطقة إلى جانب تعزيز القدرات الدفاعية وتعميق الشراكة وفق رؤية 2030 كانت ثرية وعميقة على المدى القصير والمتوسط والطويل في علاقات البلدين.



لقد اتسمت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بالوضوح والسعي لإرساء الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط ونبذ الإرهاب والتطرف وتكريس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ولجم عدوانية النظام الإيراني ووقف تدخلاته في شؤون المنطقة.



وتحت عنوان "تأهب إسرائيلي... وملف الصواريخ يقلق بيروت" كشفت "الشرق الأوسط" عن استمرار حالة القلق التي تسيطر على لبنان، بعد الغارتين الإسرائيليتين بطائرتي «درون» على موقع لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتهديدات الحزب بالرد، الذي تبعته تحذيرات إسرائيلية على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحالة تأهب قصوى بين الوحدات عند الحدود مع لبنان.

وتفقد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أمس وحداته على الحدود مع لبنان، وقال إن جيشه "جاهز لمواجهة أي اعتداء وسيرد عليه بكل قسوة". كما ألغى قائد اللواء الشمالي أمير برعام إجازات الجنود في لوائه وأكد أن قواته متأهبة لصد أي هجوم لـ"حزب الله" والرد عليه بقوة، بينما حلق الطيران الإسرائيلي بكثافة في أجواء مناطق في جنوب لبنان، ونفذ غارات وهمية فوق صور والناقورة.