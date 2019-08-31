هل كشفت تغريدة ترامب عن إيران أسرارا للبنتاجون؟

تسببت تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العديد من الأزمات والتفسيرات المختلفة حول ضلوع أمريكا في التفجير الذي أحدثته عملية إطلاق صاروخي في إيران
تواجه عادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتمثل في كثرة استخدام موقع التدوين القصير تويتر، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية الخاصة بالرئاسة، غضبًا شديدًا خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد أن كشفت إحدى التغريدات عن معلومات عسكرية مهمة عن تعامل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مع إيران وبرامجها الصاروخية، كما أن تلك التغريدة شككت في الموقف السياسي الأمريكي المتنصل من أي تدخل في إفساد عملية الإطلاق الأخيرة الفاشلة في إيران، والتي حاولت واشنطن إبعاد أي شبهات عنها خلال الأيام القليلة الماضية.
وسلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الضوء على التغريدة التي كتبها الرئيسي الأمريكي، والتي أشارت إلى أنها كتبت فصلًا جديدًا من سلوك ترامب الرئاسي الاستثنائي.
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ولم يقم ترامب فقط بتغريد ما يمكن أن يكون مجرد صور لأقمار
وسلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الضوء على التغريدة التي كتبها الرئيسي الأمريكي، والتي أشارت إلى أنها كتبت فصلًا جديدًا من سلوك ترامب الرئاسي الاستثنائي.
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ولم يقم ترامب فقط بتغريد ما يمكن أن يكون مجرد صور لأقمار الصناعية عالية الجودة وذات الأهمية العسكرية الضخمة، ولكنها أيضًا تناولت بعض الأمور التي اختلف العديد من المتابعين والخبراء، سواء في البنتاجون أو غيره في تفسيرها.
وقال ترامب في التغريدة: "الولايات المتحدة لم تكن مشاركة في الحادث الكارثي الذي صاحب الاستعدادات النهائية لإطلاق صاروخ سفير SLV.. أتمنى لإيران أطيب التماني وحظ سعيد في تحديد ما حدث في موقع الإطلاق".
وأظهرت التغريدة التي ألحقت بصورة، الدمار الذي حدث حول منصة الإطلاق في مركز الفضاء الإيراني الرئيسي في أعقاب انفجار كبير، حيث اعتقد البعض أن ترامب كان يقصد السخرية من الإيرانيين، وذلك على الرغم من إصراره على أن الولايات المتحدة لم تكن متورطة في الحادث المأساوي خلال الاستعدادات النهائية للإطلاق.
الجملة التي اختلف البعض في تفسيرها كانت "أتمنى حظا سعيدًا في تحديد ما حدث"، خاصة أنها ألمحت إلى أن الولايات المتحدة قد تكون مشاركة في هذا العمل بأي شكل.
وحسب الإذاعة البريطانية فإن الخبراء كان لهم تفسيرات تتراوح بين أن التغريدة كانت تقصد السخرية من إيران بسبب فشلها في العديد من المحاولات السابقة لإطلاق صواريخ مشابهة، كما كان هناك تفسيرات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي لم يوفق في اختيار كلمات التغريدة، مما قد ألمح لدور أمريكي محتمل.
وأوضحت أن الرئيس ربما كان يشير ضمنًا إلى أن هناك شخصا ربما شارك بالفعل في إفساد البرنامج الصاروخي لإيران، وأشارت أيضًا إلى أن هناك تفسيرات أخرى ترى أن الأمر لم يتخط محاولة من الرئيس الأمريكي في الرد بقول أول شيء جاء في رأسه خلال هذا الوقت.
ويبدو من الصعب تحديد التفسير الرئيسي، إلا أن المؤكد هو أن الرئيس الأمريكي أثار غضب الكثيرين في البنتاجون وخارجه، خاصة أن ترامب تدخل أكثر مما يجب من الناحية السياسية والعسكرية.
ومنذ عدة أسابيع، يقوم الخبراء بالإبلاغ عن استعدادات لإطلاق صاروخي إيراني، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية مركز الفضاء ومنصة الإطلاق الجاهزة.
وبالبحث عن أسباب الانفجار، يرجح بعض الخبراء أن ذلك ربما يرجع ذلك إلى عطل فني بسيط أو مشكلة في الوقود أو خطأ في تصنيع الصاروخ، خاصة أن هذه الأشياء تحدث بشكل مستمر؛ خاصة في بعض الكوارث الناتجة عن التجارب الخاصة ببرنامج الفضاء الأمريكي، كما أن بعض الدول الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية لديها نكسات على غرار هذا الأمر.
وما يؤكد ذلك هو أن إيران بالفعل تمتلك سجلا سيئا للغاية في عمليات الإطلاق، حيث أشار تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في فبراير، استند بشدة إلى مقابلات مع مسؤولين أمريكيين لم تكشف هويتهم، إلى أن إخفاقي إيران السابقين في هذا العام كانا جزءًا من الفشل المستمر لبرنامجها الصاروخي.
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وبشكل عام، فقد أشار التقرير إلى أن نحو 67% من محاولات الإطلاق المدارية الإيرانية خلال السنوات الـ 11 الماضية قد فشلت.