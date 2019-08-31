هل كشفت تغريدة ترامب عن إيران أسرارا للبنتاجون؟

تسببت تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العديد من الأزمات والتفسيرات المختلفة حول ضلوع أمريكا في التفجير الذي أحدثته عملية إطلاق صاروخي في إيران

تحرير:محمود نبيل ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

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تواجه عادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتمثل في كثرة استخدام موقع التدوين القصير تويتر، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية الخاصة بالرئاسة، غضبًا شديدًا خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد أن كشفت إحدى التغريدات عن معلومات عسكرية مهمة عن تعامل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مع إيران وبرامجها الصاروخية، كما أن تلك التغريدة شككت في الموقف السياسي الأمريكي المتنصل من أي تدخل في إفساد عملية الإطلاق الأخيرة الفاشلة في إيران، والتي حاولت واشنطن إبعاد أي شبهات عنها خلال الأيام القليلة الماضية.

وسلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الضوء على التغريدة التي كتبها الرئيسي الأمريكي، والتي أشارت إلى أنها كتبت فصلًا جديدًا من سلوك ترامب الرئاسي الاستثنائي. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر ولم يقم ترامب فقط بتغريد ما يمكن أن يكون مجرد صور لأقمار