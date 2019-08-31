رياضة

في غياب ميسي.. برشلونة يستهدف إسقاط أوساسونا

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
برشلونة
برشلونة
تتواصل اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل حامل اللقب برشلونة، لمواجهة أوساسونا في تمام الساعة الخامسة عصرًا على ملعب أل سادار، ويحتل أوساسونا المركز السادس برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه العملاق الكتالوني في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف قبل اكتساح ريال بيتيس بنتيجة 5-2، ويتواصل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة اليوم بسببب الإصابة في ساقه اليمنى.
وتواجه الفريقان في 23 مباراة سابقة، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 16 مواجهة، مقابل 3 انتصارات لأوساسونا. وأتت آخر مباراة بين الفريقين في موسم 2016- 2017، في الموسم الذي شهد هبوط أوساسونا لدوري الدرجة الثانية، وفي آخر مباراة في ذلك الموسم، فاز البرسا بنتيجة 7-1. وبقيادة النجم الفرنسي أنطوان
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رينيه- فايلر‎ (2)

رسميًا.. السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للأهلي

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
محمد عبد الوهاب

الأهلي لعبد الوهاب: «كم اشتقنا إليك.. لن ننساك»

أحيا النادي الأهلي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمنتخب الوطني السابق، حيث يتزامن اليوم الحادي والثلاثون من أغسطس مع الذكرى الثالثة عشرة لرحيل عبد الوهاب. عبد الوهاب ولد فى الأول من أكتوبر عام 1983، وبدأ مشواره مع الكرة وعمره 14 عامًا بمركز شباب سنورس بالفيوم، وذهب إلى اختبارات البراعم بالزمالك واجتازها بنجاح واستمر فى التدريب مع فرق الناشئين 4 أشهر، ثم انتقل لمركز شباب الألومنيوم ومنه إلى الفريق الأول بسبب رفض والده التوقيع للقلعة البيضاء.
يوفنتوس‎

قمة الكالتشيو.. يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام نابولي

يبدو أن الإثارة لن تتأخر في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتضن اليوم ملعب أليانز ستاديوم، قمة مباريات الجولة الثانية في الكالتشيو لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس حامل اللقب، نظيره نابولي وصيف العام الماضي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل اليوفي المركز السابع برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على بارما بهدف نظيف، بينما يحتل نابولي المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، بعد تحقيقه فوزا مثيرا في الجولة الأولى خارج ميدانه على فيورنتينا بنتيجة 4-3.
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فالفيردي

«رجوع نيمار وجاهزية ميسي»..فالفيردى يتحدث

علق ارنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة انتقال نيمار لصفوف البارسا مشيرا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر الانتهاء من موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وجاءت تصريحات فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي استعدادًا لمباراة البلوجرانا مع أوساسونا والتى من المقرر إقامتها غدًا فى تمام الساعة الخامسة على استاد سادار فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى . وقال فالفيردي:" سوق الانتقالات؟ نريد أن يأتى يوم النهاية ونستريح وليس لدى شيء لأقوله عن نيمار سوق الانتقالات أرهقنا كثيراً ولو بالقياس، حققنا 9 ونصف من 10 في سد احتياجات الفريق".
برشلونة‎

جريزمان: قلدت ميسي وليبرون جيمس أمام ريال بيتيس

خطف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الأضواء أمس في فوز برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، حيث سجل هدفين في أول ظهور له بقميص البارسا على ملعب الكامب نو، منهما هدف سجله جريزمان بعد استلام الكرة في الجانب الأيمن والدخول فى العمق وتسديدة كرة في الزاوية البعيدة، وعلق الفرنسي على هذا الهدف قائلًا: "شاهدت ليو (ميسي) يفعل ذلك في التدريبات، وقلدته، الاحتفال؟ أحببت كثيرًا ما فعله ليبرون جيمس من قبل وحاولت تقليده أيضا"، ويأتي ذلك ردا من العملاق الكتالوني بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف.
جريزمان‎ (2)

فالفيردي يشيد بعرض جريزمان أمام ريال بيتيس

أشاد إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بالعرض الذي قدمه النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أمس الأحد، في فوز البارسا على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بعدما سجل جريزمان أول هدفين للبارسا بمهارة كبيرة، وقال فالفيردي في هذا الشأن: "يجب أن أعترف بأن اليوم كان مهما للغاية بالنسبة له، في ظل الإصابات العديدة التي ضربت الفريق مؤخرًا، ومع ذلك تفاعل مع الموقف بصورة مثالية، فنزل كثيرًا إلى وسط الميدان لتقديم المساعدة، وترك بصمته. ندرك جيدا أنه إذا تراجع المهاجمون للخلف، فستكون لدينا دائما فرصة أفضل لتحقيق الانتصار".
برشلونة - ريال بيتيس‎

بذكريات رباعية الموسم الماضي.. بيتيس يتحدى برشلونة

يستقبل برشلونة الـ18 دون رصيد من النقاط، نظيره ريال بيتيس الـ17 بنفس الرصيد، على ملعب الكامب نو، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، ويبحث البارسا عن الخروج من خيبة البداية بعد السقوط في الجولة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف من أريتز أدوريز في الدقيقة 89، وهي نفس رغبة ريال بيتيس الذي خسر أمام بلد الوليد بنتيجة 2-1 بهدف أوسكار بلانكو في الدقيقة 89 أيضًا، ويغيب عن البارسا في مباراة اليوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ بسبب الإصابة، إضافةً إلى لويس سواريز وعثمان ديمبلي ونيتو.
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