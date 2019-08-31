في غياب ميسي.. برشلونة يستهدف إسقاط أوساسونا

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

برشلونة

تتواصل اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل حامل اللقب برشلونة، لمواجهة أوساسونا في تمام الساعة الخامسة عصرًا على ملعب أل سادار، ويحتل أوساسونا المركز السادس برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه العملاق الكتالوني في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف قبل اكتساح ريال بيتيس بنتيجة 5-2، ويتواصل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة اليوم بسببب الإصابة في ساقه اليمنى.

وتواجه الفريقان في 23 مباراة سابقة، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 16 مواجهة، مقابل 3 انتصارات لأوساسونا. وأتت آخر مباراة بين الفريقين في موسم 2016- 2017، في الموسم الذي شهد هبوط أوساسونا لدوري الدرجة الثانية، وفي آخر مباراة في ذلك الموسم، فاز البرسا بنتيجة 7-1. وبقيادة النجم الفرنسي أنطوان

وتواجه الفريقان في 23 مباراة سابقة، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 16 مواجهة، مقابل 3 انتصارات لأوساسونا.



وأتت آخر مباراة بين الفريقين في موسم 2016- 2017، في الموسم الذي شهد هبوط أوساسونا لدوري الدرجة الثانية، وفي آخر مباراة في ذلك الموسم، فاز البرسا بنتيجة 7-1.



وبقيادة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي تألق بشدة في مباراة بيتيس الأخيرة، يبحث البرسا اليوم عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، وإنهاء مسيرة أوساسونا الخالية من الهزائم منذ بداية الموسم.



وضمن باقي مباريات اليوم في الدوري الإسباني، يستقبل خيتافي نظيره ديبورتيفو ألافيس الساعة السابعة مساء، كما يستقبل ليفانتي نظيره بلد الوليد في نفس التوقيت، في الوقت الذي يستقبل فيه ريال بيتيس نظيره ليجانيس الساعة التاسعة مساء.