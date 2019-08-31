3 بطلات أمام السقا.. أحدث المنضمين إلى «العنكبوت»

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

ريم مصطفى

انضمت مؤخرًا كل من الفنانة ريم مصطفى والفنانة يسرا اللوزي إلى أبطال فيلم «العنكبوت» للنجم أحمد السقا، ويلعب الثنائي «ريم» و«يسرا» دورين رئيسيين إلى جوار الفنانة منى زكي، البطلة النسائية، وفى الوقت نفسه يستعد أحمد السقا، إلى تصوير مشاهد الأكشن بالفيلم مطلع سبتمبر المقبل، والتى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، وذلك بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، حيث يعتمد الفيلم على تيمة الأكشن والإثارة، هو من تأليف السيناريست محمد ناير، الذى أكد فى وقت سابق أن فكرة الفيلم مختلفة وجديدة على السينما المصرية، لم تنفذ من قبل.

ويشارك فى بطولة فيلم «العنكبوت» إلى جوار الأبطال الأساسيين، كل من الفنان ظافر العابدين، الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم، وجار ترشيح باقى النجوم المشاركين، إلى جانب استمرار تصوير المشاهد التي تجمع أحمد السقا ومنى زكي. وكان آخر فيلم شارك فيه أحمد السقا ومنى زكي، «من 30 سنة»