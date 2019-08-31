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3 بطلات أمام السقا.. أحدث المنضمين إلى «العنكبوت»

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
ريم مصطفى
ريم مصطفى
انضمت مؤخرًا كل من الفنانة ريم مصطفى والفنانة يسرا اللوزي إلى أبطال فيلم «العنكبوت» للنجم أحمد السقا، ويلعب الثنائي «ريم» و«يسرا» دورين رئيسيين إلى جوار الفنانة منى زكي، البطلة النسائية، وفى الوقت نفسه يستعد أحمد السقا، إلى تصوير مشاهد الأكشن بالفيلم مطلع سبتمبر المقبل، والتى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، وذلك بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، حيث يعتمد الفيلم على تيمة الأكشن والإثارة، هو من تأليف السيناريست محمد ناير، الذى أكد فى وقت سابق أن فكرة الفيلم مختلفة وجديدة على السينما المصرية، لم تنفذ من قبل.
ويشارك فى بطولة فيلم «العنكبوت» إلى جوار الأبطال الأساسيين، كل من الفنان ظافر العابدين، الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم، وجار ترشيح باقى النجوم المشاركين، إلى جانب استمرار تصوير المشاهد التي تجمع أحمد السقا ومنى زكي. وكان آخر فيلم شارك فيه أحمد السقا ومنى زكي، «من 30 سنة»
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ولاد رزق

إيرادات «ولاد رزق 2» تتجاوز 80 مليون جنيه

بلغ إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» حتى أمس الخميس 29 أغسطس، 81 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بأن لا يفترقوا عن بعضهم، لكن شرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، إلا أن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة بدون سبب معروف.
ready-or-not

Ready or Not.. يوم أن تحول العرس لضحك بلون الدم

حصد فيلم الرعب الجديد "Ready or Not" إيرادات قوية فى أول أيام عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قُدرت الإيرادات بـ3 ملايين دولار، وهو ما يعتبره النقاد بداية قوية للفيلم الذى حصد المركز الثانى فى شباك التذاكر الأمريكى "البوكس أوفيس". الفيلم الذى تم عرضه 21 أغسطس الجارى بالسينمات، وانتظره عشاق هذا النوع من أفلام التشويق والإثارة، وهو من بطولة سامارا ويفينج، آدم برودى، والنجمة آندى ماكدويل بطلة فيلم الرومانسية our Weddings and a Funeral، وإخراج مات بيتينيلى أولبين وتايلر جيليت، وتأليف جاى بوسيك وريان ميرفى.
تامر حسنى

تامر حسني يبدأ التحضير لفيلمه الجديد

يبدأ الفنان تامر حسني، التحضير لفيلم جديد لم يستقر على اسمه، مع المنتج سيف عريبي، من المقرر طرحه فى صيف 2020، واستعان "تامر"، بالمخرج اللبناني سعيد الماروق، ليكون مخرج العمل. يذكر أن تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، وكانت الشركة المنتجة قررت عرضه ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، وذلك بعد خروجه من المنافسة في عيد الأضحى، وذلك بسبب عدم الانتهاء من عملية المونتاج. والفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
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ظهور نادر لابنة يوسف الشريف.. النجوم مع أبنائهم

هناك عدد كبير من الفنانين يحرصون على عدم ظهور أبنائهم فى الإعلام، رغبةً منهم فى المحافظة على خصوصيتهم، وقد يرى البعض هذا التصرف خوفًا من النجوم على عائلاتهم من الحسد، ولكن فى الفترة الماضية انتشرت صور للنجوم بصحبة أبنائهم سواء كانت تلك اللحظات في مناسبات خاصة أو حتى حفلات، وكانت تلك الصور بمنزلة مفاجأة للجمهور، خاصة أنهم لم يكونوا يتوقعون أن بعض النجوم لديهم أبناء فى تلك المرحلة العمرية، كونهم لا يزالون يحتفظون بجمالهم ومظهرهم الشبابي، والبعض يشبه والده إلى حد كبير، والبعض الآخر لا يمت لهم بصلة.
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» يواصل تراجعه.. لأول مرة بالمركز الثالث

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الجمعة نحو 2.5 مليون جنيه، ليتراجع إلى المركز الثالث لأول مرة منذ طرحه في دور العرض، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 5.1 مليون جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم: كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري، إذ حقق العمل نحو 3 ملايين جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 22.5 مليون جنيه في 5 أيام منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
فيلم خيال مآتة

رغم الانتقادات| 20 مليون جنيه لـ«خيال مآتة» بـ4 أيام

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الخميس، 3 ملايين و173 ألفًا و637 جنيهًا، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 6 ملايين جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 20 مليون جنيه في 4 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك رغم تعرضه للكثير من الانتقادات، التي وصلت لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أفلام حلمي.
الكاتب-عبد-الرحيم-كمال

أول تعليق لمؤلف «خيال مآتة» على الانتقادات

رد الكاتب عبد الرحيم كمال، بطريقة غير مباشرة، على الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى فيلمه "خيال مآتة"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس. ونشر كمال، بوستر الفيلم الرسمي، الذي ينافس حاليًا ضمن موسم عيد الأضحى، وعلق: "خيال مآتة، الكاتب عبد الرحيم كمال"، ثم شارك تدوينة طويلة، كتبها أحد الكتاب المحبين له، دفاعاً عن الهجوم الذي يتعرض له، الفيلم منذ عرضه، لوصفه بالُممل. وقد وصف منتقدو الفيلم أحداثه "بالرتابة"، كما أرجعوا الأمر إلى ضعف السيناريو، واصفينه بأنه الأسوأ في تاريخ أحمد حلمي.
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