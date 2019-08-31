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إصابة 10 مراهقين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
أصيب 10 مراهقين على الأقل إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية. وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، مضيفة أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا. من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار، حيث ما زالت الشرطة تستمع لأقوال الشهود في موقع الحادث.
وفي 15 أغسطس الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 4 ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص الحي في منطقة نايس تاون تيوجا، بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وبحسب ما أفادت به «سكاي نيوز عربية»، تم نقل المصابين إلى المستشفى بإحدى سيارات الشرطة على الفور، بينما هرعت أجهزة الأمن إلى منطقة الحادث
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ترامب (2)

هل كشفت تغريدة ترامب عن إيران أسرارا للبنتاجون؟

تواجه عادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتمثل في كثرة استخدام موقع التدوين القصير تويتر، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية الخاصة بالرئاسة، غضبًا شديدًا خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد أن كشفت إحدى التغريدات عن معلومات عسكرية مهمة عن تعامل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مع إيران وبرامجها الصاروخية، كما أن تلك التغريدة شككت في الموقف السياسي الأمريكي المتنصل من أي تدخل في إفساد عملية الإطلاق الأخيرة الفاشلة في إيران، والتي حاولت واشنطن إبعاد أي شبهات عنها خلال الأيام القليلة الماضية.
دونالد ترامب

ترامب يطالب الصين بالتصرف بـ«إنسانية» في هونج كونج

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكين بأن تتصرف بـ"إنسانية"، بعدما أُوقِف عدد من الناشطين في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج وحظر تظاهرة جديدة كبيرة مرتقبة اليوم السبت في المستعمرة البريطانية السابقة. واعتبر ترامب - حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية، أن الضغط الاقتصادي الأمريكي على الصين ساهم في منع السلطات من شن حملة أكثر صرامة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ ، قائلا: "إن عملي على الصعيد التجاري يسمح بالفعل في إعادة خفض التوتر هناك".
ناقلة النفط أدريان

أمريكا تدرج ناقلة نفط إيرانية على قائمتها السوداء

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» على قائمتها السوداء. وبحسب وكالة «رويترز»، فرضت الوزارة الأمريكية عقوبات على ربان الناقلة. والناقلة التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق قبل أن تفرج السلطات هناك عنها هي محور مواجهة بين طهران وواشنطن. وقالت سيجال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة، في بيان: «سفن مثل أدريان داريا 1 تمكن (فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، الذي يحاول إخفاءه وبيعه بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب».
ترامب

«أمريكا ملهاش يد».. ترامب يسخر من فشل صاروخ إيران

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من فشل صاروخ إيراني كان يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض، لدى إطلاقه الخميس، إذ كتب تغريدة أرفقها بصورة مقربة لموقع الإطلاق بعد التفجير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا:"الولايات المتحدة لم يكن لها يد في الحادث الكارثي الذي وقع أثناء تحضيرات الإطلاق النهائي للصاروخ الإيراني"، ثم تابع متهكما: "أتمنى لإيران حظا وافرا في تحديد ملابسات ما جرى".. وكانت أمريكا تعارض إطلاق القمر الصناعي الإيراني، ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمركيين، يبدو أن الانفجار وقع أثناء إمداد الصاروخ بالوقود، استعدادا لإطلاقه.
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ترامب يقترح زيادة «مستشفيات المجانين» لمكافحة مطلقي النار

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة المصحات العقلية لمواجهة حوادث إطلاق النار العشوائية داخل البلاد، مشيرا إلى أنه يريد عمل تحريات جادة عن مشتري الأسلحة النارية. وقال ترامب في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، "أريد أن يتذكر الناس كلمة (مرض عقلي)، هؤلاء الناس (مطلقو النار) يعانون من مرض عقلي، ولا أحد يتحدث عن ذلك.. أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات خاصة (للمرضى العقليين)، نحن بحاجة إلى فتح مستشفيات للمجانين". وأشار إلى أن مصحات عقلية كثيرة أغلقت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وخرج من كانوا بها إلى الشوارع.
مطلق النار بفيلادلفيا الأمريكية يستسلم للشرطة

مطلق النار بفيلادلفيا الأمريكية يستسلم للشرطة

سلم المشتبه به في حادث إطلاق النار وإصابة 6 من ضباط الشرطة الأمريكية، فى مواجهة استمرت لساعات عدة، في فيلادلفيا، نفسه للسلطات الأمريكية. وخرج المشتبه به من مقر الإقامة رافعا يديه إلى الأعلى، تحيط به سحابة من الغاز المسيل للدموع أطلقتها قوات الشرطة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تم إطلاق النار على 6 ضباط، مما أدى إلى إصابتهم، بينما تم إطلاق سراح ضابطين محتجزين، و3 رهائن، دون أن يصب أحدهم بأذى. كان 6 ضباط شرطة أمريكيين قد أصيبوا في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا.
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ارتفاع عدد ضحايا هجوم تكساس.. وترامب يطالب بـ«إعدامات سريعة»

أعلنت شرطة مدينة إل باسو، الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية، مساء الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النيران إلى 22 قتيلًا، بحسب فضائية "سكاي نيوز عربية". من جهته، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأحكام إعدامات "سريعة" ضد منفذي حوادث إطلاق النار، بحسب "العربية". وشهدت مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، أمس الأحد، حادث إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال المدعي العام في ولاية تكساس، جون باش، أمس: إن السلطات الفيدرالية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع في "إل باسو" على أنه قضية إرهاب محلي.
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ترامب بعد هجومي تكساس وأوهايو: لا مكان للكراهية في بلادنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "لا مكان للكراهية في بلادنا"، وذلك بعد مقتل 29 شخصا في حادثي قتل عشوائي بولايتي تكساس وأوهايو يومي السبت والأحد، بحسب "رويترز". وأضاف ترامب للصحفيين في ولاية نيوجيرسي، اليوم الأحد، أنه سيدلي ببيان بشأن الحادثين غدا الإثنين. وتابع أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزير العدل وليام بار، وأعضاء في الكونجرس بشأن ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أخرى مماثلة.
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