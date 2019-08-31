بعد الإحالة للمفتي| 5 محطات في قضية «خلية الوراق»

مرت قضية «خلية الوراق» بمحطات وأحداث مهمة انتهت بإحالة متهم في القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 26 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم

تحرير:تهامى البندارى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

محكمة- صورة أرشيفية

أحداث مهمة ومحطات بارزة مرت بها القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الوراق»، والتي يحاكم فيها 9 متهمين وصفتهم نيابة أمن الدولة بأنهم من أخطر العناصر الإرهابية بقطاع الجيزة، بدايةً من إحالتهم إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، وانتهاءً بالقرار الصادر قبل يومين بإحالة متهم بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي فى إعدامه، وتحديد جلسة 26 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين برصد وقتل رجال الشرطة والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة آلية ومنشورات تحريضية ضد النظام العام بالبلاد.

تعديل القيد والوصف في جلسة الأول من ديسمبر من 2016، استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، إلى مرافعة الدفاع في القضية، وأكد دفاع المتهم الخامس خلال مرافعته، حق المحكمة في تعديل القيد والوصف الذي أحالت بناءً عليه النيابة العامة المتهمين إلى محكمة