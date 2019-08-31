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مقتل جندي أمريكي و3 من رجال الشرطة في أفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
انفجار بأفغانستان - أرشيفية
انفجار بأفغانستان - أرشيفية
أعلنت مهمة الدعم الحاسم في أفغانستان التابعة لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" اليوم السبت، عن مقتل جندي أمريكي خلال عمليات قتالية في أفغانستان، وبذلك يصل العدد الإجمالي لحصيلة القتلى هناك هذا العام إلى 15 جنديا. وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن هجوما مسلحا آخر أسفر عن مقتل ضابط شرطة واثنين من رجاله في مقاطعة قندهار الجنوبية. يذكر أن حركة طالبان شنت هجوما من عدة جهات على مدينة قندوز الواقعة شمال شرقي أفغانستان منذ ليل أمس، وأن اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحي طالبان لا تزال جارية في ضواحي المدينة.
كان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق، أن الرئيس دونالد ترامب يرغب بالبدء في سحب قوات بلاده من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.وعلَق رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، على خطوة انسحاب واشنطن من أفغانستان.وقال الجنرال دانفورد: إن "الحديث لا
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انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

8 قتلى و43 مصابًا إثر انفجار بمصنع كيماويات في الهند

أعلنت مصادر شرطية، مصرع 8 أشخاص إثر انفجار اسطوانات بمصنع كيماويات بولاية ماهاراشترا الهندية. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن مصادر في الشرطة قولها، إن المصنع كان متواجد به 100 شخص، عندما وقع الانفجار. وأضاف مسئول بالشرطة أنه تم العثور على 8 جثث وجاري عملية الانقاذ. وأوضح أن هذا القمر هو الأول من نوعه ضمن برنامج الهيئة لإطلاق تلك النوعية من الأقمار الصناعية، ويشارك فيه تحالف بقيادة علماء الهيئة وعلماء من مختلف الجامعات والهيئات المصرية، مشيرا إلى أنه شارك في تصنيع هذا القمر عدد من طلاب الجامعات بمشروعات تخرجهم.
قمر-صناعى

الصين تطلق قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء

أطلقت الصين اليوم السبت قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء بواسطة صاروخ حامل من نوع "كوايتشو - 1 إيه"، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين. وذكر مركز جيوتشيوان –في بيان اليوم- أن الصاروخ الحامل تم إطلاقه الساعة 7:41 صباحا بالتوقيت المحلي لبكين، لإرسال القمرين إلى مدارهما المخطط لهما. وتم تطوير أحد القمرين من جانب أكاديمية الابتكار للأقمار الصناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وسيستخدم في تجارب تكنولوجيا الجاذبية الصغرى
تويتر

هبوط أسهم «تويتر» بعد اختراق حساب رئيسه

تعرض حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" للاختراق، إذ أرسل تغريدات وأعاد إرسال تغريدات يمكن لأي شخص أن يراها شملت إهانات عنصرية وشتائم على صفحته التي يبلغ عدد متابعيها نحو أربعة ملايين. وقال موقع "تويتر" في تغريدة حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الاخبارية اليوم السبت، إنه على دراية بتعرض الحساب للاختراق ويحقق فيما حدث.
حريق-الامازون (3)

البرازيل تعلن إخماد الحرائق في غابات الأمازون

أعلنت البرازيل اليوم الجمعة، إخماد جميع الحرائق التي كانت مندلعة في غابات الأمازون، بحسب سكاي نيوز، يأتي ذلك بعدما انحسرت الحرائق بالبرازيل انحسرت بشكل طفيف منذ أن أرسل الرئيس جايير بولسونارو الجيش، يوم السبت الماضي، للمساهمة في مكافحتها، وأعلن المعهد الوطني لبحوث الفضاء في البرازيل، أن النيران اندلعت في ما يزيد على 72 ألف حريق في غابات الأمازون المطيرة هذا العام، وهو عدد قياسي للحرائق في الدولة، ويمثل ذلك زيادة كبيرة، مقارنة بحرائق العام الماضي التي بلغت 40 ألف حريق.
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ترامب

أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تابعتين للجيش الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على على شركتين إيرانيتين مرتبطتين بالجيش الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده بشأن الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما.
روحان

روحاني: أمريكا أول الهاربين من الشرق الأوسط

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن أمريكا تتصرف كالفأر أمام إيران، وأنها ستكون أول من يهرب من الشرق الأوسط حين تتعرض المنطقة للخطر. وأضاف روحاني خلال مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور- 373" الصاروخية للدفاع الجوي: "سنتعامل بالمنطق مقابل المنطق والقوة مقابل القوة، ومقابل القوة الأمريكية ضد إيران نحن بحاجة إلى استخدام القوة"، مؤكدًا أن إيران تتمتع بقوة دفاعية عالية. وأوضح أن الخلاف مع أمريكا خلاف استراتيجي في وجهات النظر والتفكير، وليس خلافا عسكريا أو سياسيا.
ترامب

بسبب جزيرة «جرينلاند».. ترامب يوجه رسالة قاسية للدنمارك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان يتطلع إلى زيارة الدنمارك قريبا إلا أن تصريحات رئيسة وزرائها "مته فريدريكسن" تعليقا على رغبته في شراء جزيرة "جرينلاند" كانت "كريهة وغير ملائمة". وقال ترامب في تصريحات نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الأربعاء، "كان عليها فقط أن تقول لسنا مهتمين ببيع الجزيرة"، مضيفا أنه لن يتم السماح بمعاملة الولايات المتحدة بالطريقة التي تم التعامل بها معها تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما. وتابع ترامب "أن طريقة الرفض من طرفهم لم تكن "لطيفة" كان عليهم فقط أن يقولوا "لا" وليس وصف الفكرة بـ "السخيفة"،
ترامب

ترامب: اقتصاد أمريكا قوي بسبب تخفيض الضرائب

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إدارته تنظر فى احتمال القيام بتخفيضات ضريبية، مؤكداً أن اقتصاد بلاده لا يزال ينمو وبعيد للغاية عن أى ركود. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى عقده مع نظيره الرومانى كلاوس إيوهانيس بالبيت الأبيض اليوم ، "نتطلع إلى تخفيضات مختلفة فى نسب الضرائب، فأنا أنظر فى ذلك طوال الوقت"، مضيفا: "أن ذلك هو أحد الأسباب التى جعلت واشنطن فى وضع اقتصادى قوى". وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه ينظر في خفض ضريبة الأجور، قائلاً إن كثيرين يرغبون فى ذلك.
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