وفاة فاليري هاربر بعد صراع مع مرض السرطان

توفيت الممثلة الأميركية، فاليري هاربر، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ، ونعها زوجها بكلمات مؤثرة على حسابه بموقع «تويتر»، حيث كتب توني كاشيوتي: «توفّيت زوجتي الفاتنة والمحبّة منذ حوالي 40 عاماً عند الساعة 10:06، بعد صراع مع السرطان دام سنتين.. ونحن لن ننساك أبداً أبداً.. فلترقد روحك بسلام يا عزيزتي»، ونالت «هاربر» شهرة واسعة بعد مشاركتها فى مسلسل The Mary Tyler Moore Show، الذى عرض فى السبعينات، وفازت بالعديد من الجوائز عن دور (رودا مورغنسترن)، الذى تم تناوله بعد ذلك فى عمل منفصل.

وكانت فاليري هاربر، قد أصبت بسرطان الرئة فى 2009، ولكنه وصل إلى الدماغ سنة 2013، وحينها أخبرها الأطباء بأنها لن تعيش أكثر من ستة أشهر على الأكثر، ولكنها نجحت فى أن تتخطى ذلك وشاركت بعدها فى برنامج «دانسينج ويز ستارز»، ومن ثم قدمت عمل مسرحي عام 2015.

فاليري هاربر ولدت فى نيويورك (22 أغسطس 1939)، وبدأت مسيرتها كراقصة باليه مع فرقة مانهاتن، ولكنها اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل فى نهاية الخمسينات، من أشهر أفلامها Chapter 2 و The Last Married Couple in America.

وفازت «هاربر» بـ3 جوائز «إيمي» لأفضل ممثلة مساعدة، عن مسلسل The Mary Tyler Moore Show من 1971 حتى 1973.

