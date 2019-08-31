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وفاة فاليري هاربر بعد صراع مع مرض السرطان

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
فاليري هاربر
فاليري هاربر
توفيت الممثلة الأميركية، فاليري هاربر، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ، ونعها زوجها بكلمات مؤثرة على حسابه بموقع «تويتر»، حيث كتب توني كاشيوتي: «توفّيت زوجتي الفاتنة والمحبّة منذ حوالي 40 عاماً عند الساعة 10:06، بعد صراع مع السرطان دام سنتين.. ونحن لن ننساك أبداً أبداً.. فلترقد روحك بسلام يا عزيزتي»، ونالت «هاربر» شهرة واسعة بعد مشاركتها فى مسلسل The Mary Tyler Moore Show، الذى عرض فى السبعينات، وفازت بالعديد من الجوائز عن دور (رودا مورغنسترن)، الذى تم تناوله بعد ذلك فى عمل منفصل.
وكانت فاليري هاربر، قد أصبت بسرطان الرئة فى 2009، ولكنه وصل إلى الدماغ سنة 2013، وحينها أخبرها الأطباء بأنها لن تعيش أكثر من ستة أشهر على الأكثر، ولكنها نجحت فى أن تتخطى ذلك وشاركت بعدها فى برنامج «دانسينج ويز ستارز»، ومن ثم قدمت عمل مسرحي عام 2015. فاليري هاربر ولدت فى نيويورك (22 أغسطس
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ياسمين -رئيس (2)

ياسمين رئيس بـ«لوك» مختلف في كواليس «لص بغداد»

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا لها بصحبة الفنان محمد إمام من كواليس تصوير فيلمهما «لص بغداد» الذي يجري تصويره حاليا، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، وظهر الثنائي بـ"لوك" مختلف، حيث ارتدت هي باروكة شعر لونها كستنائي بينما ظهر «إمام» بشعر طويل ولحية، وعلقت عليها قائلة: «من فيلم لص بغداد، قريبًا جدا مع محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل»، وكان الفيلم من المفترض أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى المنقضى، ولكن عدم الانتهاء من تصويره أدى إلى تأجيله ومن المنتظر عرضه خلال موسم منتصف العام.
ريم-مصطفى (2)

3 بطلات أمام السقا.. أحدث المنضمين إلى «العنكبوت»

انضمت مؤخرًا كل من الفنانة ريم مصطفى والفنانة يسرا اللوزي إلى أبطال فيلم «العنكبوت» للنجم أحمد السقا، ويلعب الثنائي «ريم» و«يسرا» دورين رئيسيين إلى جوار الفنانة منى زكي، البطلة النسائية، وفى الوقت نفسه يستعد أحمد السقا، إلى تصوير مشاهد الأكشن بالفيلم مطلع سبتمبر المقبل، والتى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، وذلك بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، حيث يعتمد الفيلم على تيمة الأكشن والإثارة، هو من تأليف السيناريست محمد ناير، الذى أكد فى وقت سابق أن فكرة الفيلم مختلفة وجديدة على السينما المصرية، لم تنفذ من قبل.
ولاد رزق

إيرادات «ولاد رزق 2» تتجاوز 80 مليون جنيه

بلغ إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» حتى أمس الخميس 29 أغسطس، 81 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بأن لا يفترقوا عن بعضهم، لكن شرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، إلا أن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة بدون سبب معروف.
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أمينة-رشيد

رحيل الفنانة المغربية أمينة رشيد.. والنجوم ينعونها

توفيت الممثلة المغربية القديرة أمينة رشيد، مساء أمس الإثنين، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض وتقام جنازتها اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء. وتعد الراحلة إحدى رائدات فن التمثيل في المسرح والتليفزيون والسينما المغربية، حيث قدمت أكثر من 3000 عمل إذاعي بين مسرحيات وأفلام وأكثر من 600 عمل تليفزيوني. وكانت الراحلة قد كُرمت في المهرجان الدولي للفيلم الروائي القصير والشريط الوثائقي بالدار البيضاء مع النجم المصري مصطفى شعبان في الدورة العاشرة.
فاروق-الفيشاوى (2)

أحمد الفيشاوي عن والده: «كان مبهج.. الله يرحمه»

بمناسبة مرور شهر على وفاته، قرر الفنان أحمد الفيشاوي أن يتذكر والده الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي، ويكشف إحدى مميزاته. ونشر الفيشاوي، صورة لولده الفنان فاروق الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يبدو فيها الراحل مبتسمًا للغاية، وعلّق عليها بالقول: "كان مُبهج الله يرحمه". فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس 25 يوليو الماضي، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا.
احمد--السعدنى (2)

السعدني ناعيًا طليقته: «اتعلمت الدرس بعد ما اتحرمت منك»

نعى الفنان أحمد السعدني، فجر اليوم الأحد، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طليقته أمل سليمان وأم ابنائه (ياسين وعبدالله)، عقب تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وهو ما جعل زوجها السابق يغادر على الفور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة. قائلًا: "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتي، فذكر إن الذكرى تنفع (المؤمنين) أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد ححس إني عملت حاجة".
توني-موريسون (2)

وفاة أديبة نوبل الأمريكية توني موريسون

توفيت الكاتبة والروائية الأمريكية توني موريسون الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما. وحصلت موريسون على جائزة نوبل للآداب عام 1993 عن مجمل أعمالها، لتصبح أول كاتبة أمريكية سوداء تفوز بالجائزة. وبالإضافة لـ"نوبل" فازت "موريسون" بالعديد من الجوائز العالمية لأعمالها الأدبية النادرة، ولها عدد من الروايات التي تحولت إلى أعمال سينمائية ناجحة فيما بعد، وترجمت أعمال إلى العديد من اللغات حول العالم من بينها اللغة العربية، وكشفت عائلتها، عن خبر الوفاة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء.
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