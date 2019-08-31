الكهرباء تقتل حدادين أثناء تركيب «بوابة» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

جثة - أرشيفية

لقى حدادين مُقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، مصرعهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت؛ إثر تعرضهما للصعق الكهربائي، وذلك حال قيامهما بتركيب بوابة حديدية لمنزل أحدهما بقرية «المشاعلة»، التابعة لدائرة المركز، فيما جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى «أبو كبير» المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا اللواء أشرف الدمرداش، مساعد مدير الأمن لفرقة الشمال، بورود بلاغًا من مستشفى «أبو كبير» المركزي، بوصول كلٍ من: «عامر.ال.ش» 35 عامًا، مُقيم بقرية «المشاعلة» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، وصديقه «محمود.أ»