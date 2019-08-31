تحرش بزميلته.. إحالة إخصائي بصندوق الإدمان للمحاكمة

تحرير:تهامى البندارى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

النيابة الإدارية

أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة إخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا تنمره على أحد المرضـى بالمستشفى، في ضوء شكوى تلقتها النيابة من إحدى الإخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية تتضرر فيها من المتهم المذكور لتحرشه الجنسي اللفظي بها، ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة، وإهانته الدائمة لها والإساءة لسمعتها والتشهير بها.

باشرت النيابة الإدارية للصحة تحقيقاتها، واستمعت لعدد من العاملين والمتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فضلا عن عدد من المترددين عليه لدواعي التعافي، الذين أشارت أقوالهم إلى اعتياد المتهم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية - مقدمة الشكوى- من خلال تكراره القيام