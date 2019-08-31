جريمة

تحرش بزميلته.. إحالة إخصائي بصندوق الإدمان للمحاكمة

تحرير:تهامى البندارى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة إخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا تنمره على أحد المرضـى بالمستشفى، في ضوء شكوى تلقتها النيابة من إحدى الإخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية تتضرر فيها من المتهم المذكور لتحرشه الجنسي اللفظي بها، ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة، وإهانته الدائمة لها والإساءة لسمعتها والتشهير بها.
باشرت النيابة الإدارية للصحة تحقيقاتها، واستمعت لعدد من العاملين والمتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فضلا عن عدد من المترددين عليه لدواعي التعافي، الذين أشارت أقوالهم إلى اعتياد المتهم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية - مقدمة الشكوى- من خلال تكراره القيام
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طعن

طعن أمين شرطة معين خدمة بنادي الجزيرة.. (فيديو)

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة قرب نادي الجزيرة، اليوم السبت، من ضبط متهم بالتعدي بسكين على أمين شرطة معين خدمة في محيط النادي، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ، ونجح رجال الأمن في السيطرة على المتهم بمساعدة الأهالي، بينما يجرى رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجاني وبيان الدافع لارتكاب الحادث ما إذا كان جنائيا أم إرهابيا، من خلال عمل التحريات اللازمة عن نشاط المتهم، ويخضع أمين الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات، تمهيدا لسماع أقواله في الواقعة، وبيان الملابسات الكاملة للتعدي عليه من قبَل المتهم المضبوط.
وزارة-العدل

25 مليونا كسبا غير مشروع.. إحالة قاض سابق للجنايات

قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة مستشار سابق بإحدى الجهات القضائية العليا، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 25 مليون جنيه، وتبين من التحقيقات أنه إبان فترة خدمته حصل لنفسه ولذويه وزوجته على كسب غير مشروع، بقيمة 24377942 جنيها، نتيجة ارتكابه مخالفات قانونية واضحة، إذ اشترك في ارتكاب جرائم الاستيلاء على الأموال العامة والتزوير في المحررات الرسمية والتقليد بواسطة الغير لخاتم شعار الجمهورية، واستعماله في ما زور من أجله في القضية رقم 11312 لسنة 2012 جنايات قسم الأزبكية.
جثة

الكهرباء تقتل حدادين أثناء تركيب «بوابة» في الشرقية

لقى حدادين مُقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، مصرعهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت؛ إثر تعرضهما للصعق الكهربائي، وذلك حال قيامهما بتركيب بوابة حديدية لمنزل أحدهما بقرية «المشاعلة»، التابعة لدائرة المركز، فيما جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى «أبو كبير» المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
شهود-فى-محكمة (4)

بعد الإحالة للمفتي| 5 محطات في قضية «خلية الوراق»

أحداث مهمة ومحطات بارزة مرت بها القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الوراق»، والتي يحاكم فيها 9 متهمين وصفتهم نيابة أمن الدولة بأنهم من أخطر العناصر الإرهابية بقطاع الجيزة، بدايةً من إحالتهم إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، وانتهاءً بالقرار الصادر قبل يومين بإحالة متهم بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي فى إعدامه، وتحديد جلسة 26 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين برصد وقتل رجال الشرطة والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة آلية ومنشورات تحريضية ضد النظام العام بالبلاد.
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تحرش (4)

في خطوات.. ماذا تفعلين إذا تعرضتِ للتحرش؟

انطلقت، اليوم الأحد، احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، الذي تشهد فيه الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في قضاء وقت ماتع مع ذويهم، وتبذل قوات الشرطة جهودا كبيرة بغية الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم خلال أيام العيد، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بما فيها جريمة التحرش، التي يرتكبها ضعاف النفوس من الشباب وبعض المراهقين. «التحرير» توضح لكِ، عزيزتي المرأة، في سطور، ما يمكنك فعله لتحفظي حقك القانوني إذا تعرضتِ لحالة تحرش خلال أيام العيد.
جثة-طفل

الملاك «عمر».. بأى ذنبه قتله زوج الأم بسلك «الدش»؟

ما الذنب الذي اقترفه عمر ليكون مصيره جثة هامدة؟ ما الجرم الذي فعله عمر ليلقى مصيره بهذه الطريقة البشعة؟ أسلئة كثيرة وعلامات تعجب أزاحت عنها محكمة الجنايات الستار خلال حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، بإعدام عاطل بمنطقة السلام والمؤبد لزوجته، إذ كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن زوج الأم الجاني هو من قتل «عمر» ذلك الطفل الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، قتله بكل برود وبجاحة، بعد وصلة من الضرب المستمر والتأديب بسلك «دش»، لكن القضاء سرعان ما اقتص من القاتل بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية والذي صدق على قرار إعدامه، لتقضي المحكمة بإعدامه شنقا.
تشكيل-عصابي-للتزوير

منح نفسه دكتوراه.. محاكمة مسئول بالتربية والتعليم

من أجل الترقية واكتساب لقب دكتور وزيادة مكافآته فى العمل، قرر مدير إدارة بالتربية والتعليم تزوير شهادة دكتوراه، لرفعة شأنه فى محل عمله، لكن أحد زملائه شك فى أمره، وتقدم ضده بشكوى طالب فيها بالتحقيق فى صحة الشهادة، وبالفعل تم إرسالها إلى مباحث التزييف والتزوير، الذين أكدوا بدورهم أن الشهادة مزورة، ولا صحة للأختام والتوقيعات المثبتة عليها، وتمت إحالة المدير إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه فى اتهامه بالتزوير والاحتيال على جهة عمله، وانتهت التحقيقات إلى إحالته إلى المحاكمة العاجلة لخروجه عن مقتضيات وأخلاق الواجب الوظيفي.
مواقع-التواصل-الاجتماعى

في 7 أيام.. ضبط 85 قضية نصب وتشهير عبر الإنترنت

على مدار أسبوع كامل، نجحت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في ضبط 85 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، وتنوعت القضايا ما بين ابتزاز وتهديد، وسب وقذف وتشهير بمواطنين، واختراق وسرقة حسابات، والترويج لأعمال الدجل والشعوذة، فضلا عن انتحال الصفة وجرائم النصب على المواطنين والترويج لبيع أدوية مستوردة، بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالي 85 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، و85 متهما.
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