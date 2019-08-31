رسميًا.. السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للأهلي

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

السويسري رينيه فايلر

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.

كان فايلر يلعب كمدافع ولم يلعب خارج سويسرا أبدا وأحد أبرز الفرق التي مثلها هي زيوريخ وأراو، واعتزل في عام 2001 ولم يخض سوى مباراة واحدة على المستوى الدولي رفقة منتخب بلاده.ولم يبدأ فايلر مسيرته التدريبية عقب اعتزاله بل شق طريقه من الناحية الإدارة فتولى منصب المدير الرياضي لنادي سانت جالين السويسري

كان فايلر يلعب كمدافع ولم يلعب خارج سويسرا أبدا وأحد أبرز الفرق التي مثلها هي زيوريخ وأراو، واعتزل في عام 2001 ولم يخض سوى مباراة واحدة على المستوى الدولي رفقة منتخب بلاده.



ولم يبدأ فايلر مسيرته التدريبية عقب اعتزاله بل شق طريقه من الناحية الإدارة فتولى منصب المدير الرياضي لنادي سانت جالين السويسري في 2005 قبل أن يتولى تدريب الفريق الرديف ومنه إلى فريق الشباب تحت 16 عاما.



فيلر صاحب الـ45 عاما لديه تجارب ناجحة في الدوريات الأوروبية، أبرزها مع فريق أندرلخت البلجيكي الذي فاز معه بالدوري والسوبر عام 2017، كما تولى فيلر تدريب أندرلخت موسم 2016-2017، لكنه رحل بعد ذلك ليقود فريق لوزان السويسري في الموسم الماضي، ورحل عنه بعد 8 شهور.

