رياضة

رسميًا.. السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للأهلي

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص
السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر
أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
كان فايلر يلعب كمدافع ولم يلعب خارج سويسرا أبدا وأحد أبرز الفرق التي مثلها هي زيوريخ وأراو،  واعتزل في عام 2001 ولم يخض سوى مباراة واحدة على المستوى الدولي رفقة منتخب بلاده.ولم يبدأ فايلر مسيرته التدريبية عقب اعتزاله بل شق طريقه من الناحية الإدارة فتولى منصب المدير الرياضي لنادي سانت جالين السويسري
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في غياب ميسي.. برشلونة يستهدف إسقاط أوساسونا

تتواصل اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل حامل اللقب برشلونة، لمواجهة أوساسونا في تمام الساعة الخامسة عصرًا على ملعب أل سادار، ويحتل أوساسونا المركز السادس برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه العملاق الكتالوني في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف قبل اكتساح ريال بيتيس بنتيجة 5-2، ويتواصل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة اليوم بسببب الإصابة في ساقه اليمنى.
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الأهلي لعبد الوهاب: «كم اشتقنا إليك.. لن ننساك»

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قمة الكالتشيو.. يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام نابولي

يبدو أن الإثارة لن تتأخر في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتضن اليوم ملعب أليانز ستاديوم، قمة مباريات الجولة الثانية في الكالتشيو لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس حامل اللقب، نظيره نابولي وصيف العام الماضي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل اليوفي المركز السابع برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على بارما بهدف نظيف، بينما يحتل نابولي المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، بعد تحقيقه فوزا مثيرا في الجولة الأولى خارج ميدانه على فيورنتينا بنتيجة 4-3.
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عدالى-القيعى

عدلي القيعي: الزمالك أراد تأجيل الدوري لهذا السبب

أكد عدلي القيعي، مسشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الزمالك أراد استئناف الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر من أجل حرمان الفريق الأحمر من رمضان صبحي، المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي. وقال مسشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، في تصريحات عبر برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: "كان هناك تخطيط لتأجيل مباريات الزمالك إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية من أجل حرمان الأهلي من رمضان صبحي بسبب انتهاء فترة استعارته الأولى".
وليد-ازارو

وليد أزارو مصدوم مما يحدث معه في الأهلي

تسيطر حالة من الصدمة على الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب التصعيد الغريب معه في علاقته بالقلعة الحمراء. وشنت جماهير الأهلي، أمس الجمعة، هجوما شديدا من المدرجات على أزارو، وذلك في أثناء المباراة التى جمعت المارد الأحمر بنظيره فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، فى إطار إياب الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والذى انتهى بفوز تاريخي لنادي القرن الإفريقي بتسعة أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة أصحاب الرداء الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية.
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الأهلي يصدم وليد أزارو بعد هجوم الجماهير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن النادي الأهلي وافق على احتراف الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وشنت جماهير القلعة الحمراء، أمس الجمعة، هجوما شديدا من المدرجات على أزارو، وذلك في أثناء المباراة التى جمعت الأهلى بنظيره فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، فى إطار إياب الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والذى انتهى بفوز تاريخي لنادي القرن الإفريقي بتسعة أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة المارد الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية.
الأهلى -واطلع برة (3)

المستكاوي ساخرا من اطلع بره: الأهلي كسب 9 بالعافية

سخر حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، من مايكل موريس، المدير الفني لنادي اطلع بره، بطل جنوب السودان. واكتسح الأهلي ضيفه اطلع بره، بنتيجة (9-0)، مساء أمس الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا، ويعد هذا الفوز الأكبر في تاريخ الأندية المصرية بالمشاركات القارية. وسجل أهداف المارد الأحمر كل من، حسين الشحات "هاتريك" في الدقائق 19 و46 و62، وصلاح محسن "هدفين" في الدقيقتين 6 و40، وحمدي فتحي "هدفين" في الدقيقتين 54 و67، وأحمد فتحي في الدقيقة 45، ومصطفى سليم في مرماه بالدقيقة 81.
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