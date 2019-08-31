25 مليونا كسبا غير مشروع.. إحالة قاض سابق للجنايات

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

وزارة العدل

قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة مستشار سابق بإحدى الجهات القضائية العليا، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 25 مليون جنيه، وتبين من التحقيقات أنه إبان فترة خدمته حصل لنفسه ولذويه وزوجته على كسب غير مشروع، بقيمة 24377942 جنيها، نتيجة ارتكابه مخالفات قانونية واضحة، إذ اشترك في ارتكاب جرائم الاستيلاء على الأموال العامة والتزوير في المحررات الرسمية والتقليد بواسطة الغير لخاتم شعار الجمهورية، واستعماله في ما زور من أجله في القضية رقم 11312 لسنة 2012 جنايات قسم الأزبكية.

ودلت التحقيقات على أن القاضي السابق، اتفق مع رئيس مجلس إدارة الحسبة الاجتماعية لمستشاري محاكم إحدى الجهات القضائية -متوفى- وآخر، على تقديم عرض لشراء قطعة أرض مساحتها 90 فدانا بالكيلو (طريق القطامية- العين السخنة)، رغم علمه بعدم الأحقية في التصرف بالبيع في تلك الأرض، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ