جريمة

25 مليونا كسبا غير مشروع.. إحالة قاض سابق للجنايات

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
وزارة العدل
وزارة العدل
قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة مستشار سابق بإحدى الجهات القضائية العليا، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 25 مليون جنيه، وتبين من التحقيقات أنه إبان فترة خدمته حصل لنفسه ولذويه وزوجته على كسب غير مشروع، بقيمة 24377942 جنيها، نتيجة ارتكابه مخالفات قانونية واضحة، إذ اشترك في ارتكاب جرائم الاستيلاء على الأموال العامة والتزوير في المحررات الرسمية والتقليد بواسطة الغير لخاتم شعار الجمهورية، واستعماله في ما زور من أجله في القضية رقم 11312 لسنة 2012 جنايات قسم الأزبكية.
ودلت التحقيقات على أن القاضي السابق، اتفق مع رئيس مجلس إدارة الحسبة الاجتماعية لمستشاري محاكم إحدى الجهات القضائية -متوفى- وآخر، على تقديم عرض لشراء قطعة أرض مساحتها 90 فدانا بالكيلو (طريق القطامية- العين السخنة)، رغم علمه بعدم الأحقية في التصرف بالبيع في تلك الأرض، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ
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طعن

طعن أمين شرطة معين خدمة بنادي الجزيرة.. (فيديو)

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة قرب نادي الجزيرة، اليوم السبت، من ضبط متهم بالتعدي بسكين على أمين شرطة معين خدمة في محيط النادي، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ، ونجح رجال الأمن في السيطرة على المتهم بمساعدة الأهالي، بينما يجرى رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجاني وبيان الدافع لارتكاب الحادث ما إذا كان جنائيا أم إرهابيا، من خلال عمل التحريات اللازمة عن نشاط المتهم، ويخضع أمين الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات، تمهيدا لسماع أقواله في الواقعة، وبيان الملابسات الكاملة للتعدي عليه من قبَل المتهم المضبوط.
النيابة الإدارية

تحرش بزميلته.. إحالة إخصائي بصندوق الإدمان للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة إخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا تنمره على أحد المرضـى بالمستشفى، في ضوء شكوى تلقتها النيابة من إحدى الإخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية تتضرر فيها من المتهم المذكور لتحرشه الجنسي اللفظي بها، ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة، وإهانته الدائمة لها والإساءة لسمعتها والتشهير بها.
جثة

الكهرباء تقتل حدادين أثناء تركيب «بوابة» في الشرقية

لقى حدادين مُقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، مصرعهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت؛ إثر تعرضهما للصعق الكهربائي، وذلك حال قيامهما بتركيب بوابة حديدية لمنزل أحدهما بقرية «المشاعلة»، التابعة لدائرة المركز، فيما جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى «أبو كبير» المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
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بعد الإحالة للمفتي| 5 محطات في قضية «خلية الوراق»

أحداث مهمة ومحطات بارزة مرت بها القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الوراق»، والتي يحاكم فيها 9 متهمين وصفتهم نيابة أمن الدولة بأنهم من أخطر العناصر الإرهابية بقطاع الجيزة، بدايةً من إحالتهم إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، وانتهاءً بالقرار الصادر قبل يومين بإحالة متهم بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي فى إعدامه، وتحديد جلسة 26 من أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين برصد وقتل رجال الشرطة والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة آلية ومنشورات تحريضية ضد النظام العام بالبلاد.
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بعد ثقة السيسي.. أبرز «خبطات» الرقابة الإدارية ضد الفساد

ضربات أمنية ناجحة توجهها هيئة الرقابة الإدارية، من وقت لآخر، لاصطياد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب، والمتورطين في قضايا الرشاوى والتربح واستغلال مناصبهم، أشهر طويلة يقضيها ضباط الرقابة الإدارية في إجراء تحرياتهم بشأن هؤلاء ممن تحوم حولهم الشبهات في قطاعات أعمالهم، وتتنوع قائمة المضبوطين الساقطين في قفص الرقابة الإدارية، وامتدت لتشمل وزراء ومحافظين ومسئولين ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الوقت.
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كيف يتعامل القانون مع قاتل ابنتيه في الحوامدية؟

تواصل نيابة البدرشين تحقيقاتها الموسعة في واقعة ذبح موظف بالمعاش لابنتيه بمركز الحوامدية، إذ استمعت لأقوال الأب المتهم عقب انتهاء معاينتها لمسرح الجريمة، وتبين من مناظرة النيابة لجثتي الفتاتين أنهما في العشرينيات من عمريهما، كل منهما مصابة بجرح ذبحي بمنطقة الرقبة، ودلت التحقيقات على أن المتهم في العقد السادس من عمره، موظف بشركة السكر على المعاش، وكانت ابنتاه تدرسان في كلية الهندسة، كما أجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الحادث، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات وظروف الواقعة.
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طعنة بالقلب قتلت صاحب «الجيم» في «وقفة العيد»

تباشر نيابة حلوان الكلية تحقيقاتها في واقعة مقتل عبد الرحمن العزب، صاحب صالة «جيم» بطعنات من متدرب، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه، صاحب الجيم، وشهرته «نانو»، طلب من المتدربين دفع قيمة الاشتراك الشهري، وقيمته 250 جنيها، وما إن طلب من المتدرب بالصالة، "عمرو.س"، دفع المبلغ رفض محتدًا عليه، وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، انتهت بمقتل المجني عليه، قبل أن تأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
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الرادار يراقب محاور وميادين العاصمة بثاني أيام العيد

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، سيولة مرورية ملحوظة، وسط انتشار الخدمات المرورية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
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