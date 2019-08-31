ياسمين رئيس بـ«لوك» مختلف في كواليس «لص بغداد»

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا لها بصحبة الفنان محمد إمام من كواليس تصوير فيلمهما «لص بغداد» الذي يجري تصويره حاليا، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، وظهر الثنائي بـ"لوك" مختلف، حيث ارتدت هي باروكة شعر لونها كستنائي بينما ظهر «إمام» بشعر طويل ولحية، وعلقت عليها قائلة: «من فيلم لص بغداد، قريبًا جدا مع محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل»، وكان الفيلم من المفترض أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى المنقضى، ولكن عدم الانتهاء من تصويره أدى إلى تأجيله ومن المنتظر عرضه خلال موسم منتصف العام.

فقد صوّر محمد إمام نحو 40% من «لص بغداد»، قبل الموسم الرمضاني، ليتوقف بعدها التصوير لانشغاله بمسلسله الأخير «هوجان» الذي عُرض في رمضان، وهو ما أدى إلى خروج العمل من موسم عيد الأضحى، ولكنه عاد بعد انتهاء إجازة العيد إلى لوكيشن التصوير. فيلم «لص بغداد» تأليف تامر إبراهيم،