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ياسمين رئيس بـ«لوك» مختلف في كواليس «لص بغداد»

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا لها بصحبة الفنان محمد إمام من كواليس تصوير فيلمهما «لص بغداد» الذي يجري تصويره حاليا، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، وظهر الثنائي بـ"لوك" مختلف، حيث ارتدت هي باروكة شعر لونها كستنائي بينما ظهر «إمام» بشعر طويل ولحية، وعلقت عليها قائلة: «من فيلم لص بغداد، قريبًا جدا مع محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل»، وكان الفيلم من المفترض أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى المنقضى، ولكن عدم الانتهاء من تصويره أدى إلى تأجيله ومن المنتظر عرضه خلال موسم منتصف العام.
فقد صوّر محمد إمام نحو 40% من «لص بغداد»، قبل الموسم الرمضاني، ليتوقف بعدها التصوير لانشغاله بمسلسله الأخير «هوجان» الذي عُرض في رمضان، وهو ما أدى إلى خروج العمل من موسم عيد الأضحى، ولكنه عاد بعد انتهاء إجازة العيد إلى لوكيشن التصوير. فيلم «لص بغداد» تأليف تامر إبراهيم،
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فاليري هاربر

وفاة فاليري هاربر بعد صراع مع مرض السرطان

توفيت الممثلة الأميركية، فاليري هاربر، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ، ونعها زوجها بكلمات مؤثرة على حسابه بموقع «تويتر»، حيث كتب توني كاشيوتي: «توفّيت زوجتي الفاتنة والمحبّة منذ حوالي 40 عاماً عند الساعة 10:06، بعد صراع مع السرطان دام سنتين.. ونحن لن ننساك أبداً أبداً.. فلترقد روحك بسلام يا عزيزتي»، ونالت «هاربر» شهرة واسعة بعد مشاركتها فى مسلسل The Mary Tyler Moore Show، الذى عرض فى السبعينات، وفازت بالعديد من الجوائز عن دور (رودا مورغنسترن)، الذى تم تناوله بعد ذلك فى عمل منفصل.
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3 بطلات أمام السقا.. أحدث المنضمين إلى «العنكبوت»

انضمت مؤخرًا كل من الفنانة ريم مصطفى والفنانة يسرا اللوزي إلى أبطال فيلم «العنكبوت» للنجم أحمد السقا، ويلعب الثنائي «ريم» و«يسرا» دورين رئيسيين إلى جوار الفنانة منى زكي، البطلة النسائية، وفى الوقت نفسه يستعد أحمد السقا، إلى تصوير مشاهد الأكشن بالفيلم مطلع سبتمبر المقبل، والتى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، وذلك بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، حيث يعتمد الفيلم على تيمة الأكشن والإثارة، هو من تأليف السيناريست محمد ناير، الذى أكد فى وقت سابق أن فكرة الفيلم مختلفة وجديدة على السينما المصرية، لم تنفذ من قبل.
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إيرادات «ولاد رزق 2» تتجاوز 80 مليون جنيه

بلغ إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» حتى أمس الخميس 29 أغسطس، 81 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بأن لا يفترقوا عن بعضهم، لكن شرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، إلا أن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة بدون سبب معروف.
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«لص بغداد» في دور العرض يناير المقبل

استقر صناع فيلم "لص بغداد" على طرح العمل في موسم منتصف العام الدراسي، يناير المقبل، بعد خروجه من سباق عيد الأضحى الجاري. وحصل فريق العمل على إجازة العيد، ليستأنف مخرج العمل التصوير بعدها بديكورات محتلفة، أبرزها التصوير داخل أحد حمامات السباحة داخل استاد القاهرة. واستبعدت الشركة المنتجة دولة تايلاند من التصوير الخارجي للفيلم، حيث كان من المفترض تصوير المشاهد الخارجية بها الفترة المقبلة، إلا أن تغييرات جديدة طرأت على التصوير، إذ تبحث شركة "سينرجي فيلمز" عن دولة أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية خلال الفترة المقبلة.
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عودة النجوم إلى مواقع التصوير لاستكمال أفلامهم

يستأنف النجوم عقب انتهاء عيد الأضحى، تصوير أفلامهم التي توقفت بسبب الإجازة، حيث يسافر كل من: أحمد عز وأحمد فهمي إلى بلغاريا مطلع الأسبوع المقبل؛ من أجل استئناف تصوير فيلمه الجديد «العارف: عودة يونس»، وذلك بعد اطمئنان (عز) على فيلمه «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال الموسم الحالي، ويشهد إقبالا كبيرًا فى دور العرض، إذ نجح فى أربعة أيام فقط، فى تحقيق إيرادات قياسية، متخطيا حاجز 28 مليون جنيه، ويشهد فيلم «العارف» تعاون (عز) مع السيناريست محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء الديب، يشاركه البطولة كل من: فتحى عبدالوهاب ومصطفى خاطر.
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وفاة والدة الفنان فتحي عبد الوهاب

توفيت والدة الفنان فتحي عبد الوهاب، حسبما أعلنت صفحته الرسمية على فيسبوك، إذ نشر اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت الى رحمة الله تعالى والدة الفنان فتحي عبد الوهاب"، وتقام صلاة الجنازة في مدينة طوخ بالقليوبية، والعزاء بإحدى دور المناسبات بالشيخ زايد بأكتوبر.. فتحي عبد الوهاب شارك مؤخرًا في مسلسل "لمس أكتاف" الذي تدور أحداثه حول (أدهم عبد الجابر) المصارع الطموح والقوي والذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بظروف الصعبة ويدخل السجن بعد اتهامه بارتكاب جريمةمة قتل، وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية.
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الفنانون ينعون ضحايا حادث انفجار معهد الأورام

ليلة دامية شهدتها منطقة المنيل، وتحديدا محيط معهد الأورام، بعد وقوع انفجار ضخم أثار فزع الجميع، ولا أحد فى تلك اللحظات يدري من أين جاء هذا الصوت، واختلفت الروايات حول الانفجار ما إن كان داخل المعهد أم خارجه، وأعلنت وزارة الصحة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، عدد الضحايا الذي ارتفع إلى 19، بخلاف 30 مصابا يتلقون العلاج، ولكن المعاينة الأولية أكدت أن الانفجار وقع أمام معهد الأورام، نتيجة تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات، وتم إخلاء المعهد من المرضى وذويهم.
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