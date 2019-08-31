تنفيذ 77408 شقة بالإسكان الاجتماعي.. و6960 بدار مصر

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

شقق - أرشيفية

اجتمع مسؤولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر. ووجه مسئولو الوزارة بضرورة تنفيذ أعمال المرافق فى جميع المشروعات السكنية بالتوازى مع الوحدات السكنية، ليتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع فى الوقت نفسه، كما وجه بوضع نماذج وتصميمات معمارية يتم تسليمها للمواطنين الفائزين بقطع الأراضى السكنية بمختلف أنواعها، ليتم الالتزام بها، من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن الجديدة.

كما كلف مسئولو وزارة الإسكان، بضرورة حصر جميع قطع الأراضى الشاغرة بالمدن الجديدة، والفرص الاستثمارية المتاحة بها، من أجل إتاحتها للمستثمرين، للمساهمة فى خلق فرص عمل من خلال تلك المشروعات الاستثمارية، ودفع عجلة النمو بالمدن الجديدة. وحول المشروعات السكنية بمدينة حدائق أكتوبر، قال المهندس أشرف فتحى محمود،