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تنفيذ 77408 شقة بالإسكان الاجتماعي.. و6960 بدار مصر

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
شقق - أرشيفية
شقق - أرشيفية
اجتمع مسؤولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر. ووجه مسئولو الوزارة بضرورة تنفيذ أعمال المرافق فى جميع المشروعات السكنية بالتوازى مع الوحدات السكنية، ليتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع فى الوقت نفسه، كما وجه بوضع نماذج وتصميمات معمارية يتم تسليمها للمواطنين الفائزين بقطع الأراضى السكنية بمختلف أنواعها، ليتم الالتزام بها، من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن الجديدة.
كما كلف مسئولو وزارة الإسكان، بضرورة حصر جميع قطع الأراضى الشاغرة بالمدن الجديدة، والفرص الاستثمارية المتاحة بها، من أجل إتاحتها للمستثمرين، للمساهمة فى خلق فرص عمل من خلال تلك المشروعات الاستثمارية، ودفع عجلة النمو بالمدن الجديدة. وحول المشروعات السكنية بمدينة حدائق أكتوبر، قال المهندس أشرف فتحى محمود،
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مسجد-الحسين-تصوير-سامح-ابو-حسن (5)

أثري يكشف تاريخ بناء مشهد الإمام الحسين منذ 850 عامًا

تبدأ الدولة حاليا مشروعا لتطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد والمنطقة المحيطة به، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ليتكامل ذلك التطوير مع خطة تطوير القاهرة التاريخية، لكى تستعيد القاهرة رونقها، وتنتعش مكانتها كإحدى أهم مدن العالم الإسلامى. وعن تاريخ منطقة الحسن، قال الأثري سامح الزهار المتخصص فى الآثار الإسلامية والقبطية، اليوم السبت، إن منطقة الحسين تعد مركز القيادة الروحية في مصر التي يأتي لها المريدون ودراويش سيدنا الحسين من كافة الأقطار ومختلف الأمصار.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

غدًا.. صرف معاشات شهر سبتمبر من ماكينات الصرف الآلية

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر سبتمبر، اعتبارا من غد الأحد الموافق الأول من سبتمبر لـ49 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه، مؤكدة ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة، كما وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة. وأشارت والي، في بيان اليوم السبت إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" ومنافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من صباح الأحد الأول من سبتمبر.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

مرتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. القوى العاملة توفر 4264 وظيفة

أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة توفر 4264 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 31 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات من أول سبتمبر 2019. ?وقال في بيان، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم.
طقس (3)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة ورطب على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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الاسكان

الحكومة تنفي طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 مترا مربعا للوحدة، بالمدن الجديدة والمناطق التالية: حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنتزه الجديدة بالإسكندرية، دمياط الجديدة، البحيرة، نويبع، العلمين الجديدة، بني سويف، بورسعيد، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الوادي الجديد، السويس، أسوان، قنا الجديدة، الشروق، المنيا الجديدة، السادات.
الاسكان-الاجتماعى (3)

الإسكان توضح حقيقة طرح 93 ألف وحدة بمساحات 120 مترا

أكد هانى يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، عن قيام بنك التعمير والإسكان بفتح الباب لحجز 93 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات والمناطق التالية: «حدائق أكتوبر–مدينة بدر–العاشر من رمضان –مدينة العبور الجديدة–المنتزه الجديدة بالإسكندرية –دمياط الجديدة –البحيرة –نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف –بورسعيد –الجيزة –الدقهلية –القليوبية –الفيوم –كفر الشيخ –مرسى مطروح –الوادي الجديد –السويس –أسوان –مدينة قنا الجديدة –مدينة الشروق –المنيا الجديدة –السادات».
الاسكان-الاجتماعى

طرح وحدات سكنية بـ5 مدن جديدة.. اعرف الشروط

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، اليوم الأحد، على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بجلساتها أرقام "77، 38، 22"، بشأن تحديد الأسعار للمتر المربع من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمساحة 115 م2، للوحدة تشطيب كامل، والمقرر طرحها للبيع للمواطنين بمدن (دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، غرب أسيوط "ناصر"، غرب قنا، المنصورة الجديدة)، بخلاف نسب التميز، والذي يتم تحديده بواسطة الإدارات المختصة بالهيئة.
الإسكان -لاجتماعي (4)

1340 محضر سحب.. الإسكان تلاحق المُلاك وتسترد الشقق

إذا كنت تعتقد أنك أذكى من الجميع، وتستطيع بيع أو شراء شقة إسكان اجتماعي محظور بيعها قانونًا، والهروب من مأموري الضبط بالتحايل أو الرشاوى، فلن تستطيع فعل ذلك، بسبب قانون الإسكان الاجتماعي الذي يحظر البيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات. وتم منح عدد من موظفي أجهزة المدن الجديدة الضبطية القضائية لسحب الوحدات السكنية المخالف أصحابها للقانون، فهل تنجح "الإسكان" في فرض سيطرتها على المشروع الضخم، أم سينتصر السماسرة والمستفيدون من المشروع؟ وما موقف مَن اشتروا الوحدات بالمخالفة للقانون؟
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