طعن أمين شرطة معين خدمة بنادي الجزيرة.. (فيديو)

تحرير:تهامى البندارى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

طعن- صورة أرشيفية

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة قرب نادي الجزيرة، اليوم السبت، من ضبط متهم بالتعدي بسكين على أمين شرطة معين خدمة في محيط النادي، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ، ونجح رجال الأمن في السيطرة على المتهم بمساعدة الأهالي، بينما يجرى رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجاني وبيان الدافع لارتكاب الحادث ما إذا كان جنائيا أم إرهابيا، من خلال عمل التحريات اللازمة عن نشاط المتهم، ويخضع أمين الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات، تمهيدا لسماع أقواله في الواقعة، وبيان الملابسات الكاملة للتعدي عليه من قبَل المتهم المضبوط.

فوجئ المارة عند نادي الجزيرة بقيام شاب في أوائل الثلاثينات من عمره، بطعن أمين شرطة في أثناء تأدية خدمته عند النادي، ونجح الأهالي في القبض عليه وانتظروا قدوم الشرطة وسلموه لهم، وذكرت المصادر الأمنية أنه يجرى حاليا تحديد هوية المتهم، وبيان الدافع وراء الحادث ما إذا كان إرهابيا أم جنائيا. أشار شهود العيان