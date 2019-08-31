مرشحو حكومة السودان من بلاغات النيابة للفحص الأمني

لا تزال عملية المشاورات حول التشكيل الحكومي في السودان جارية، وسيتم الإعلان عنها من قبل رئيس الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك خلال الساعات المقبلة
بعد الغموض والتكتم الذي خيم على الأسماء المرشحة للحكومة السودانية المرتقبة، بدأ تداول تلك الأسماء في الوقت الذي يواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاوراته لتشكيل الحكومة بعد اتفاقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير الخميس، على تأجيل إعلانها لمدة 48 بعد تحفظه على بعض الأسماء في الحكومة الانتقالية.
فقد كشف عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين الكباشي، عن اختيار المكون العسكري بالمجلس الفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية، فيما قالت صحيفة محلية وفقاً لمصادرها إنّه بات في حكم المؤكد تولي الفريق أول جمال عمر حقيبة وزارة الدفاع.
صحيفة "التيار" المحلية كشفت عن أنها اخترقت سياج السرية في الغرفة المغلقة للمشاورات الخاصة بتشكيل حكومة حمدوك.
وأوضحت مصادر مطلعة أن مجموعة اجتازت المشاورات الفنية وصارت الأكثر حظوظًا لتولي المناصب ضمت كلا من مدني عباس مدني وزارة مجلس الوزراء، فيصل محمد صالح المجلس الأعلى للثقافة والإعلام، ولينا الشيخ
صحيفة "التيار" المحلية كشفت عن أنها اخترقت سياج السرية في الغرفة المغلقة للمشاورات الخاصة بتشكيل حكومة حمدوك.
وأوضحت مصادر مطلعة أن مجموعة اجتازت المشاورات الفنية وصارت الأكثر حظوظًا لتولي المناصب ضمت كلا من مدني عباس مدني وزارة مجلس الوزراء، فيصل محمد صالح المجلس الأعلى للثقافة والإعلام، ولينا الشيخ وزارة الرعاية الاجتماعية، فيما يتنافس حاليًا 3 مرشحين لتولي منصب وزير العدل أبرزهم ابتسام سنهوري، محمد عبد السلام ونصر الدين عبد الباري.
وفي الوقت الذي لا تزال عملية المشاورات جارية، وسيتم الإعلان عنها من قبل رئيس الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك خلال الساعات المقبلة، دعت الجبهة الثورية السودانية حمدوك إلى رفض القوائم التي قدمتها قوى الحرية والتغيير بأسماء مرشحيها لشغل المناصب الوزارية في الحكومة الانتقالية.
انتقادات وبلاغات
وطالبت الجبهة الثورية حمدوك بإجراء مشاورات أوسع قبل تكوين حكومته مع الجميع، لا سيما الجبهة الثورية، وهي طرف أصيل ومؤسس لقوى الحرية والتغيير، وقال بيان للجبهة إنه لم يتم الاتصال بقيادات الجبهة الثورية، وإن ما يجري الآن هو المحاصصة في أقبح صورها، التي ادعى البعض زهدهم فيها.
وأكدت الجبهة التي تضم 3 فصائل مسلحة رئيسية في السودان، إن ما يتم الآن لن يؤدي إلى تحسين معاش السودانيين وتحقيق السلام والمواطنة والديمقراطية، بل هو محاولة للاستيلاء على حصاد ثلاثين عاما من نضال الشعب السوداني في كل أرجاء السودان.
واعتبرت الجبهة في بيانها أن ما يجري في الخرطوم من تكوين لمؤسسات الفترة الانتقالية، فيه خلل كبير ولم يستفد من تجارب الماضي.
يأتي ذلك في وقت تعهد حمدوك مجدداً بأن تكون حكومته ذات كفاءات وطنية، وقال في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه على وعده لشعبه بأن تكون حكومة كفاءات تتحمل هذه المسؤولية الجسيمة.
قوى الحرية والتغيير وترشيحاتها واجهت موجة انتقادات كبيرة، فقد شهدت الساعات الماضية تراشقات واتهامات متبادلة بين مرشحين للمناصب الوزارية ومنتقديهم، وصلت إلى تقديم بلاغات في النيابات العامة. حيث فتحت الصحفية السودانية درة قمبو بلاغا ضد منى الرشيد، والأخيرة اتهمت درة بأنها عملت مع جهاز المخابرات السوداني منذ 15 عاما، وذلك بعد ترشيح قوى الحرية والتغيير درة لتولي مجلس الثقافة والإعلام.
كما بادر مدني عباس مدني القيادي في قوى الحرية والتغيير والمرشح لتولي وزارة مجلس الوزراء بالإعلان أنه سيقاضي إيمان بريبو التي أثارت قضايا تمس ذمته المالية. وقال مدني: "إنه سيبت في مسألة قبوله للترشيح من عدمه خلال ساعات على ضوء الانتقادات التي وجهت إليه، على ضوء تعهد قوى الحرية والتغيير بعدم تولي قياداتها للمناصب في الفترة الانتقالية"، حسب "الاتحاد".
الفحص الأمني
الفريق الركن شمس الدين الكباشي أعلن أن المرشحين لتولى الحقائب الوزارية سيتم إخضاعهم للفحص الأمني، وأن رئيس الوزراء لن يشرع في اختيار وزرائه إلا بعد الفراغ من التدقيق الأمني.
وأضاف الكباشي: "الفحص الأمني إجراء روتيني يجري لكل شاغلي الوظائف العليا والحساسة في الدولة"، ومن المنتظر أن تكتمل عملية الفحص الأمني للمرشحين، قبل انعقاد الاجتماع المشترك بين حمدوك والحرية والتغيير المزمع عقده اليوم.
وتواجه الحكومة المنتظرة التي يعقد عليها السودانيون الكثير من الآمال، تحديات عدة، أبرزها إصلاح الاقتصاد وإحلال السلام في مناطق النزاعات، وفي المقابل ينتظر السودانيون خلال المرحلة الانتقالية حلولا فورية لأزمات متفاقمة، على رأسها ارتفاع الأسعار.