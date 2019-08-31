مرشحو حكومة السودان من بلاغات النيابة للفحص الأمني

لا تزال عملية المشاورات حول التشكيل الحكومي في السودان جارية، وسيتم الإعلان عنها من قبل رئيس الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك خلال الساعات المقبلة

تحرير:وفاء بسيوني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

السودانيون يعقدون آمالا على الحكومة الجديدة - تعبيرية

بعد الغموض والتكتم الذي خيم على الأسماء المرشحة للحكومة السودانية المرتقبة، بدأ تداول تلك الأسماء في الوقت الذي يواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاوراته لتشكيل الحكومة بعد اتفاقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير الخميس، على تأجيل إعلانها لمدة 48 بعد تحفظه على بعض الأسماء في الحكومة الانتقالية. فقد كشف عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين الكباشي، عن اختيار المكون العسكري بالمجلس الفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية، فيما قالت صحيفة محلية وفقاً لمصادرها إنّه بات في حكم المؤكد تولي الفريق أول جمال عمر حقيبة وزارة الدفاع.

صحيفة "التيار" المحلية كشفت عن أنها اخترقت سياج السرية في الغرفة المغلقة للمشاورات الخاصة بتشكيل حكومة حمدوك. وأوضحت مصادر مطلعة أن مجموعة اجتازت المشاورات الفنية وصارت الأكثر حظوظًا لتولي المناصب ضمت كلا من مدني عباس مدني وزارة مجلس الوزراء، فيصل محمد صالح المجلس الأعلى للثقافة والإعلام، ولينا الشيخ