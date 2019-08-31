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مرشحو حكومة السودان من بلاغات النيابة للفحص الأمني

لا تزال عملية المشاورات حول التشكيل الحكومي في السودان جارية، وسيتم الإعلان عنها من قبل رئيس الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك خلال الساعات المقبلة
تحرير:وفاء بسيوني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
السودانيون يعقدون آمالا على الحكومة الجديدة - تعبيرية
السودانيون يعقدون آمالا على الحكومة الجديدة - تعبيرية
بعد الغموض والتكتم الذي خيم على الأسماء المرشحة للحكومة السودانية المرتقبة، بدأ تداول تلك الأسماء في الوقت الذي يواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاوراته لتشكيل الحكومة بعد اتفاقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير الخميس، على تأجيل إعلانها لمدة 48 بعد تحفظه على بعض الأسماء في الحكومة الانتقالية. فقد كشف عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين الكباشي، عن اختيار المكون العسكري بالمجلس الفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية، فيما قالت صحيفة محلية وفقاً لمصادرها إنّه بات في حكم المؤكد تولي الفريق أول جمال عمر حقيبة وزارة الدفاع.
صحيفة "التيار" المحلية كشفت عن أنها اخترقت سياج السرية في الغرفة المغلقة للمشاورات الخاصة بتشكيل حكومة حمدوك. وأوضحت مصادر مطلعة أن مجموعة اجتازت المشاورات الفنية وصارت الأكثر حظوظًا لتولي المناصب ضمت كلا من مدني عباس مدني وزارة مجلس الوزراء، فيصل محمد صالح المجلس الأعلى للثقافة والإعلام، ولينا الشيخ
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محكمة سودانية تُحاكم عمر البشير بتهم «الثراء الحرام»

وجهت هيئة قضائية في الخرطوم، اليوم السبت، تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي للرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الجلسة الثالثة من محاكمة البشير انتهت في حدود منتصف نهار اليوم السبت، وذلك بعد استجواب البشير والاستماع لعدد من الشهود. وتابع: "بعد الاستجواب والاستماع، وجهت المحكمة تهمتي الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة للبشير". وأعلنت هيئة المحكمة عن عقد جلسة المحاكمة المقبلة يوم السبت السابع من سبتمبر.
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صحف سعودية: أوامر ملكية ومصير غامض للناقلة الإيرانية

تصدرت الأوامر الملكية والتعديلات الحكومية في السعودية عناوين صحف المملكة الصادرة صباح اليوم السبت، وطالعتنا على تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أوامر ملكية أمس، بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف وزيرا لها.
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الجلسة الثالثة.. محاكمة البشير بتهم تتعلق بالفساد

بدأت في العاصمة السودانية "الخرطوم"، اليوم السبت، الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم تتعلق بالفساد، بحسب "سكاي نيوز عربية". ويواجه البشير، الذي حكم البلاد طيلة 30 عاما، تهم قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به، كما يلاحقه القضاء الدولي ويطالب بتسليمه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وتجرى محاكمة الرئيس المعزول بمعهد العلوم القضائية والقانونية وسط حراسة عسكرية كبيرة ويواجه أيضا تهم حيازة عملات أجنبية والرشوة وإساءة استخدام نفوذه.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: وقف النار بإدلب وقطع شرايين حزب الله

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، وقف إطلاق النار في إدلب، واستعرضت الصراع في الشرق الأوسط، مسلطة الضوء على فرض واشنطن عقوبات على كيانات مشاركة في تمويل حزب الله. كشفت صحيفة "الاتحاد" عن إعلان الجيش الروسي الجمعة، وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم السبت. وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه تم التوصل إلى اتفاق "لوقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتباراً من الساعة 6,00 في 31 أغسطس".
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حمدوك

تسريب وخلافات وصدمة.. أزمة تشكيل حكومة ما بعد البشير

بعد حالة الترقب التي عاشها السودانيون، انتظارا للإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد الذي كان من المقرر أن يعلن عنه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال الساعات الماضية، جاء تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية ليومين، ليثير حالة من التخبط والجدل، إذ كان مقرراً الأربعاء، الإعلان عن التشكيل الجديد وفقاً للجدول الزمني للوثيقة الدستورية.. تلك الحكومة التي يعقد عليها السودانيون آمالا كثيرة ستكون أمامها تحديات كبرى تتعلق بإنعاش الاقتصاد المنهار، وإنهاء النزاعات الداخلية، والتي ستقود المرحلة المقبلة بعد رحيل نظام الرئيس السابق عمر البشير.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: جدل في السودان وقطر تصفع تركيا

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية بين استعراض الأوضاع في فلسطين والمعارك في سوريا، كما استعرضت تطورات الشأن السودانى، وتناولت الصحف أيضا حرائق الأمازون كما سلطت الضوء على احتفال الإمارات بيوم المرأة. تحت عنوان "جدل في السودان بعد تسريب ترشيحات التغيير للوزارات"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن تسريب قوائم قوى الحرية والتغيير للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية والمجالس القومية، التي بلغت 71 مرشحا ومرشحة لتولي 14 وزارة و4 مجالس عليا، قاد إلى جدل كبير في الأوساط السودانية.
السودان

السودان: «الحرية والتغيير» تنهي ترشيحاتها للوزراء

أعلنت قوى (الحرية والتغيير) في السودان، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إعداد قائمة ترشيحاتها للوزراء في حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، المقرر أن يؤدوا القسم الدستوري، غدا الأربعاء، حسب اتفاق ترتيبات تشكيل السلطة. وقال القيادي في قوى إعلان (الحرية والتغيير) محمد ضياء الدين، في مؤتمر صحفي مقتضب، صباح اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع لتلك القوى في مقر حزب (الأمة) استمر أكثر من 18 ساعة، إن المجلس القيادي اجتمع مع لجنة الترشيحات، في هذا اللقاء المطول، وانتهى الأمر بإعداد القائمة النهائية، التي سترسل إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك فورا.
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أسبوع تاريخي.. السودان في طريقه للحكم المدني

على مدار الأسبوع الماضي، مر السودان بلحظات ستخلد في تاريخ أبنائه إلى الأبد، حيث شهد يوم السبت الماضي، التوقيع على الوثيقة الدستورية التي تمهد الانتقال لحكم مدني. والأربعاء الماضي، كان السودانيون على موعد آخر مع التاريخ، حيث أدى أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، ويضم المجلس امرأتين، إحداهما مسيحية، في سابقة تاريخية. وفي اليوم نفسه، أدى عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجديد، اليمين الدستورية، ليبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
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