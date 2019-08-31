رينيه فايلر اللاعب.. مسيرة ضعيفة ومباراة دولية وحيدة

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

رينيه فايلر

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.

فايلر بدأ مسيرته مع كرة القدم مدافعا، ولم يلعب خارج سويسرا، ولعب في نادي فينترتور خلال الفترة 1990 إلى 1993 وشارك معه في 71 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، ومن ثم انضم لنادي أراو في الدوري السويسري الممتاز ولعب معه من 1993 إلى 1994 وشارك معه في 36 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا. وانتقل رينيه فايلر في عام

فايلر بدأ مسيرته مع كرة القدم مدافعا، ولم يلعب خارج سويسرا، ولعب في نادي فينترتور خلال الفترة 1990 إلى 1993 وشارك معه في 71 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، ومن ثم انضم لنادي أراو في الدوري السويسري الممتاز ولعب معه من 1993 إلى 1994 وشارك معه في 36 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا.



وانتقل رينيه فايلر في عام 1994 إلى نادي سيرفيت واستمر مع الفريق حتى 1996، وشارك معه في 41 مباراة، وفي عام 1996 انضم فايلر لنادي زيوريخ ثم رحل عن النادي في 1998 بعد أن شارك معه في 35 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، ثم أنهى مسيرته كلاعب عام 2001 في فينترتور.



ودوليًا لعب رينيه فايلر مع منتخب بلاده مباراة وحيدة كانت في العاشر من فبراير لعام 1997، وكانت أمام روسيا، وخسرتها سويسرا بهدفين مقابل هدف.

