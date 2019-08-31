رياضة

رينيه فايلر اللاعب.. مسيرة ضعيفة ومباراة دولية وحيدة

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
فايلر بدأ مسيرته مع كرة القدم مدافعا، ولم يلعب خارج سويسرا، ولعب في نادي فينترتور خلال الفترة 1990 إلى 1993 وشارك معه في 71 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، ومن ثم انضم لنادي أراو في الدوري السويسري الممتاز ولعب معه من 1993 إلى 1994 وشارك معه في 36 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا. وانتقل رينيه فايلر في عام
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رسميا.. النني ينضم إلى بشكتاش على سبيل الإعارة

أعلن نادي بشكتاش التركي، عن تعاقده رسميا مع متوسط ميدان المنتخب الوطني محمد النني، على سبيل الإعارة، آتيًا من صفوف أرسنال حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في التعاقد يتيح للفريق التركي شراءه بصورة نهائية بعد نهاية المدة، وكتب أرسنال مودعًا النني الذي انضم إليه في عام 2016 آتيا من صفوف بازل السويسري: "الجميع في أرسنال يتمنى له الأفضل هذا الموسم مع بشكتاش"، ليسدل النني الستار على مسيرته مع المدفعجية التي شهدت تتويجه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.
رينيه- فايلر‎ (1)

نكشف مصير يوسف وقمصان وسليمان من جهاز الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
احمد -الاحمر - يد الزمالك‎

الزمالك يتغلب على الدحيل في مونديال اليد

تغلب فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، على نظيره الدحيل القطري بنتيجة (33-26)، اليوم السبت، على صالة الهيئة العامة للرياضة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ13، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتوجد مع الزمالك الذي شارك في البطولة ممثلاً عن إفريقيا، أندية "برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني" بجانب الوحدة ومضر من السعودية.
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رينيه-فايلر (1)

رسميًا.. السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للأهلي

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: الزمالك أراد تأجيل الدوري لهذا السبب

أكد عدلي القيعي، مسشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الزمالك أراد استئناف الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر من أجل حرمان الفريق الأحمر من رمضان صبحي، المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي. وقال مسشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، في تصريحات عبر برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: "كان هناك تخطيط لتأجيل مباريات الزمالك إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية من أجل حرمان الأهلي من رمضان صبحي بسبب انتهاء فترة استعارته الأولى".
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وليد أزارو مصدوم مما يحدث معه في الأهلي

تسيطر حالة من الصدمة على الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب التصعيد الغريب معه في علاقته بالقلعة الحمراء. وشنت جماهير الأهلي، أمس الجمعة، هجوما شديدا من المدرجات على أزارو، وذلك في أثناء المباراة التى جمعت المارد الأحمر بنظيره فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، فى إطار إياب الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والذى انتهى بفوز تاريخي لنادي القرن الإفريقي بتسعة أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة أصحاب الرداء الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية.
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الأهلي يصدم وليد أزارو بعد هجوم الجماهير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن النادي الأهلي وافق على احتراف الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وشنت جماهير القلعة الحمراء، أمس الجمعة، هجوما شديدا من المدرجات على أزارو، وذلك في أثناء المباراة التى جمعت الأهلى بنظيره فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، فى إطار إياب الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والذى انتهى بفوز تاريخي لنادي القرن الإفريقي بتسعة أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة المارد الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية.
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