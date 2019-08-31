رينيه فايلر.. أبدع أمام اليونايتد واكتفى بلقبين

ستسلط الأنظار على رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد ومعرفة ما إذا كان قادرًا على تحقيق النجاحات في تجربته التدريبية الأولى خارج حدود القارة الأوروبية

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

رينيه فايلر

تعود المدرسة السويسرية للظهور من جديد في الدوري المصري، بعدما أعلن النادي الأهلي اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع المدرب رينيه فايلر، ليصبح أول سويسري يشرف على تدريب الأهلي طوال تاريخه، ورابع سويسري يشرف على تدريب الأندية المصرية بشكل عام، بعد ألان جيجر رفقة المصري البورسعيدي وميشيل دوكستال مع الزمالك وكريستيان جروس رفقة الزمالك أيضًا، والآن سيتولى تدريب الأهلي بعد قضائه 6 أشهر دون تدريب أي فريق، وسيكون الأهلي أول فريق يدربه المدرب السويسري خارج القارة العجوز.

بدأ فايلر مسيرته التدريبية، كمدرب مساعد في فريق فينترتور السويسري يوم 1 مارس من عام 2001، وأصبح مدربًا مؤقتًا للفريق في الفترة ما بين شهر يونيو من عام 2001 وحتى يوليو من نفس العام، قبل أن يتولى منصب المدرب المؤقت لنفس الفريق مرة أخرى في الفترة بين شهر يناير وفبراير من عام 2002. وتولى فايلر تدريب فريق

بدأ فايلر مسيرته التدريبية، كمدرب مساعد في فريق فينترتور السويسري يوم 1 مارس من عام 2001، وأصبح مدربًا مؤقتًا للفريق في الفترة ما بين شهر يونيو من عام 2001 وحتى يوليو من نفس العام، قبل أن يتولى منصب المدرب المؤقت لنفس الفريق مرة أخرى في الفترة بين شهر يناير وفبراير من عام 2002.



وتولى فايلر تدريب فريق سانت جيلين السويسري في الفترة ما بين 9 أكتوبر من عام 2007 وحتى 28 أكتوبر من عام 2007.



كما أشرف على تدريب فريق شافهاوزن بين عامي 2009 و2011، قبل أن يتولى تدريب آراو السويسري يوم 13 أبريل من عام 2011، ورحل عن صفوف الفريق يوم 21 مايو من عام 2014.



وبدأ المدرب السويسري أولى رحلاته التدريبية خارج سويسرا بالإشراف على تدريب نورنبرج الألماني يوم 12 نوفمبر من عام 2014، قبل أن يتولى تدريب أندرلخت البلجيكي يوم 1 يوليو من عام 2016، وتمت إقالته يوم 18 سبتمبر من عام 2017 عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.



وفي شهر أبريل من عام 2018، وضع اسمه بين 77 مرشحًا لتولي المهمة الفنية لمنتخب الكاميرون.



وتبقى الفترة الأنجح في مسيرته التدريبية رفقة أندرلخت البلجيكي، والذي حقق معه 36 انتصارا وتعادلا في 16 مباراة وخسر 14 مواجهة، في 66 مباراة على رأس القيادة الفنية للفريق، بطريقة لعبه المفضلة 4-2-3-1.



وإلى جانب تتويجه بلقبي الدوري والسوبر البلجيكي مع الفريق، قدم معه مسيرة مذهلة في مسابقة الدوري الأوروبي موسم 2016- 2017، حيث وصل إلى ربع النهائي قبل الخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.



وعقب أندرلخت تولى تدريب لوزيرن السويسري في الفترة ما بين يوليو من عام 2018 وحتى فبراير من عام 2019 الجاري.



ولا يعد فايلر غريبًا عن اللاعبين المصريين، حيث سبق أن درب نجم المنتخب الوطني ولاعب أستون فيلا الحالي، محمود حسن تريزيجيه في صفوف أندرلخت.



وبالنسبة لإنجازاته وألقابه، حصل فايلر على لقب الدوري السويسري للتحدي رفقة آراو في موسم 2012- 2013، وقاد الفريق للصعود إلى الدوري السويسري.



ورفقة نورنبرج تمكن من الحصول مع الفريق على المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، وقاده للأدوار التأهيلية للدوري الألماني، وحقق مع أندرلخت لقب الدوري البلجيكي الوحيد للفريق في آخر 5 سنوات في موسم 2016- 2017، وكان فريقه صاحب أقوى خط هجوم برصيد 67 هدفًا.



كما توج بلقب السوبر البلجيكي، وحصل على جائزة أفضل مدرب بلجيكي في عام 2017.



كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.



كان فايلر يلعب مدافعا ولم يلعب خارج سويسرا أبدا، وأحد أبرز الفرق التي مثلها هي زيوريخ وأراو، واعتزل في عام 2001، ولم يخض سوى مباراة واحدة على المستوى الدولي رفقة منتخب بلاده.