رياضة

مدرب الأهلي الجديد.. لقبين وسط مسيرة تدريبية متواضعة

ستسلط الأنظار على رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد ومعرفة ما إذا كان قادرًا على تحقيق النجاحات في تجربته التدريبية الأولى خارج حدود القارة الأوروبية
٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
تعود المدرسة السويسرية للظهور من جديد في الدوري المصري، بعدما أعلن النادي الأهلي اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع المدرب رينيه فايلر، ليصبح أول سويسري يشرف على تدريب الأهلي طوال تاريخه، ورابع سويسري يشرف على تدريب الأندية المصرية بشكل عام، بعد ألان جيجر رفقة المصري البورسعيدي وميشيل دوكستال مع الزمالك وكريستيان جروس رفقة الزمالك أيضًا، والآن سيتولى تدريب الأهلي بعد قضائه 6 أشهر دون تدريب أي فريق، وسيكون الأهلي أول فريق يدربه المدرب السويسري خارج القارة العجوز.
بدأ فايلر مسيرته التدريبية، كمدرب مساعد في فريق فينترتور السويسري يوم 1 مارس من عام 2001، وأصبح مدربًا مؤقتًا للفريق في الفترة ما بين شهر يونيو من عام 2001 وحتى يوليو من نفس العام، قبل أن يتولى منصب المدرب المؤقت لنفس الفريق مرة أخرى في الفترة بين شهر يناير وفبراير من عام 2002. وتولى فايلر تدريب فريق
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آخر تجارب فايلر.. فشل فنيا وهاجم إدارة نادي لوزيرن

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المُقال من منصبه عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16، على يد فريق بيراميدز، والخسارة بهدف دون رد. آخر تجارب رينيه فايلر كانت مع فريق لوزرين السويسري، ورحل عن الفريق بعد 8 أشهر، إذ بدأت أولى مبارياته الرسمية يوم 21 يوليو 2018، وكانت آخر مباراة له مع الفريق في 16 فبراير 2019، ومن سخرية القدر أن المدرب السويسري تمت إقالته من منصبه بسبب هجومه على إدارة الفريق والمدير الرياضي للفريق السويسري.
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بالأرقام.. ماذا قدم فايلر في مسيرته التدريبية؟

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد. وفيما يلي نستعرض ماذا قدم فايلر في مسيرته التدريبية.
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رينيه-فايلر (5)

آخر تجارب فايلر.. فشل فنيا وهاجم إدارة نادي لوزيرن

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المُقال من منصبه عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16، على يد فريق بيراميدز، والخسارة بهدف دون رد. آخر تجارب رينيه فايلر كانت مع فريق لوزرين السويسري، ورحل عن الفريق بعد 8 أشهر، إذ بدأت أولى مبارياته الرسمية يوم 21 يوليو 2018، وكانت آخر مباراة له مع الفريق في 16 فبراير 2019، ومن سخرية القدر أن المدرب السويسري تمت إقالته من منصبه بسبب هجومه على إدارة الفريق والمدير الرياضي للفريق السويسري.
رينيه-فايلر (4)

بالأرقام.. ماذا قدم فايلر في مسيرته التدريبية؟

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد. وفيما يلي نستعرض ماذا قدم فايلر في مسيرته التدريبية.
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أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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