مدرب الأهلي الجديد.. لقبين وسط مسيرة تدريبية متواضعة

ستسلط الأنظار على رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد ومعرفة ما إذا كان قادرًا على تحقيق النجاحات في تجربته التدريبية الأولى خارج حدود القارة الأوروبية

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

رينيه فايلر

تعود المدرسة السويسرية للظهور من جديد في الدوري المصري، بعدما أعلن النادي الأهلي اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع المدرب رينيه فايلر، ليصبح أول سويسري يشرف على تدريب الأهلي طوال تاريخه، ورابع سويسري يشرف على تدريب الأندية المصرية بشكل عام، بعد ألان جيجر رفقة المصري البورسعيدي وميشيل دوكستال مع الزمالك وكريستيان جروس رفقة الزمالك أيضًا، والآن سيتولى تدريب الأهلي بعد قضائه 6 أشهر دون تدريب أي فريق، وسيكون الأهلي أول فريق يدربه المدرب السويسري خارج القارة العجوز.

بدأ فايلر مسيرته التدريبية، كمدرب مساعد في فريق فينترتور السويسري يوم 1 مارس من عام 2001، وأصبح مدربًا مؤقتًا للفريق في الفترة ما بين شهر يونيو من عام 2001 وحتى يوليو من نفس العام، قبل أن يتولى منصب المدرب المؤقت لنفس الفريق مرة أخرى في الفترة بين شهر يناير وفبراير من عام 2002. وتولى فايلر تدريب فريق